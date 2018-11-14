Катастрофа для России: обвал на нефтяном рынке

Нефтяные котировки обвалились. После того, как в понедельник открылись торги, цена барреля марки Brent упала более чем на пять долларов. В какой-то момент они упали ниже $65 за баррель. Это самое низкое значение с 16 марта текущего года.

Обвал начался после того, как ОПЕК выпустила ежемесячный доклад, в котором эксперты понизили прогноз по росту спроса и повысили его по предложению. В материалах картеля отмечается давление на спрос, и увеличивающийся риск перенасыщения на рынке.

В ОПЕК считают, что не входящие в соглашение страны увеличат в этом году добычу на 90 тысяч баррелей в сутки сверх предыдущего прогноза. В следующем году дополнительный прирост составит 120 тысяч баррелей. Основной объем новой нефти дадут США, Россия, Казахстан, Канада.

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Одновременно, понижен прогноз роста спроса. Он увеличится на 1,5 и 1,29 млн баррелей в сутки соответственно в этом и следующем году, но это на 40 и 70 тысяч баррелей меньше, чем предполагалось ранее.

Такие прогнозы были сделаны на фоне завершившего свою работу на выходных мониторингового комитета формата ОПЕК+ (картель, Россия и другие страны, подписавшие в ноябре 2016 года соглашение об ограничении добычи нефти). Министры не дали четких сигналов, что готовы сократить добычу, чтобы поддержать цены. Говорилось лишь о том, что добыча расти не будет.

«Мы продолжим еще консультации с другими странами ОПЕК+. Но определенно могу сказать, что в нашей новой стратегии в 2019 году мы не будем наращивать добычу», — подчеркнул министр энергетики Объединенных арабских эмиратов Сухейль аль-Мазруи на пресс-конференции.

«Мы не вынесли рекомендаций, решение — просто продолжить мониторинг», — рассказал журналистам замминистра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев.

Хотя все признают, что вновь возник риск перенасыщения рынка. В итоговом коммюнике монитрингового комитета подчеркивается, что «перспективы на 2019 год указывают на более высокий рост предложения (нефти), чем глобальные потребности, с учетом текущей неопределенности».

Министр нефти Омана Мохаммед ар-Румхи в кулуарах заседания заверил журналистов, что большинство стран в ОПЕК+ поддерживают сокращение добычи. «Рынок перенасыщен, идея сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки — хорошее начало», — сказал он. «Мы видим некоторые негативные симптомы переизбытка на рынке», — добавил министр.

Теперь, после падения котировок до мартовского уровня, ОПЕК и ОПЕК+ с большой долей вероятности в декабре дадут рынку более четкие сигналы.

Стоит напомнить, что толчком к затяжной коррекции стало решение США разрешить восьми странам в виде исключения импортировать нефть из Ирана. 5 ноября Вашингтон восстановил нефтяное эмбарго против Исламской Республики, но тот факт, что оно оказалось лишь частичным, дал повод биржевым игрокам начать игру на понижение. Ранее они разогнали котировки до $86 за баррель именно на фоне ожидающихся санкций против Тегерана.

«Я дал передохнуть некоторым странам в плане (покупки) нефти (у Ирана). Я сделал это отчасти, потому что они действительно просили о помощи, но на самом деле я это сделал, потому что я не хочу, чтобы цены на нефть поднялись до $100 за баррель или $150 за баррель», — заявил 7 ноября американский президент Дональд Трамп.

Падение цен на нефть полностью соответствует ожиданиям американской администрации. Трамп неоднократно заявлял, что котировки в районе $80 за баррель слишком высоки и требовал от ОПЕК увеличить добычу и сбить цены.

Ему нужен дешевый бензин для своих избирателей, проблемы ближневосточных монархий, а тем более России, его мало волнуют.

Между тем, падение цен – это плохая новость для Москвы. Российский бюджет в этом году пополнялся преимущественно за счет притока нефтедолларов. По данным Минфина, за первые три квартала, на долю нефтегазовых доходов пришлось 45% всех поступлений. Тогда как в прошлом году они сформировали только 39% доходной части.

Формально, бюджет в России профицитный. За январь-октябрь, по предварительной информации Минфина, доходы превысили расходы на 3,022 трлн рублей. Но проблема в том, что почти весь этот профицит уходит в накопления, а расходы пока сильно отстают от плана.

Де-факто уже с прошлого года действует бюджетное правило, по которому все допдоходы, формирующиеся свыше $40 за баррель направляются на покупку валюты и в резервы.

В этом году с 15 января по 7 ноября на покупку валюты уже было направлено 3,1 трлн рублей. В ноябре-декабре на эти цели будет потрачено еще 525,8 млрд руб.

Нельзя также забывать, что Минфин традиционно откладывает значительную часть расходов на конец года, что сильно ухудшит показатели профицита.

Закрывать образующийся дефицит заимствованиями у Минфина не получается. Аукционы по размещению облигаций федерального займа проходят в последние месяцы с переменным успехом. Инвесторы не спешат покупать российские бумаги, опасаясь скорого введения санкций против госдолга РФ со стороны США.

В итоге, вероятнее всего, ведомству все же придется взять до 1 трлн руб. из Фонда национального благосостояния. На 1 ноября в нем находилось 4,972 трлн руб. Некоторую поддержку бюджету окажет ослабление рубля. Он на фоне падения нефти теряет позиции к доллару и евро. Если обвал на нефтяном рынке продолжится, то доллар уйдет в ближайшие дни за отметку в 70 рублей.