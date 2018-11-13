Битва за бюджет — 2: депутаты делят деньги. LIVE

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Часть поправок депутаты приняли единогласно по рекомендации комитета по бюджеты и налогам. Речь идет о порядка 450 поправок. Однако целый рад поправок депутаты предложили вынести на отдельное обсуждение и голосование.
Ранее Володин уже отмечал, что «ко второму чтению была проделана большая работа – к законопроекту поступило почти 700 поправок». «Из них 462 внесло правительство РФ, при этом, хочу отметить, что правительственные поправки – это результат совместного труда Государственной Думы, Совета Федерации и правительства. Более 200 поправок внесли депутаты», - добавил он.
Вячеслав Володин отметил, что отдельно предлагает рассмотреть вопрос поддержки сельхозпроизводителей. первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов поддержал эту идею.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что сегодня парламентариям предстоит рассмотреть большое количество поправок, как предложенных правительством РФ, так и депутатами, уточненные по статьям расходов. К принятию профильный комитет рекомендовал 464 поправок, к отклонению - 187. «Это решения, которые необходимо рассмотреть и принять, - подчеркнул Володин. - От этих решений зависит и развитие страны, и повышение благосостояния наших граждан».
При этом инфляция в России в 2019 году прогнозируется на уровне 4,3%, в 2020 году - 3,8%, в 2021 году - 4%. В прогнозе заложен среднегодовой курс доллара в 2019 году на уровне 63,9 рубля, в 2020 году - 63,8 рубля, в 2021 году - 64 рубля.
Дополнительно выделяются средства корпорации МСП для господдержки в целях исполнения обязательств по гарантиям для субъектов малого и среднего предпринимательства по кредитным договорам, а также господдержка банков для возмещения недополученных ими доходов по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке.
Кроме того, порядка 115,7 млрд рублей за три года предлагается направить на предоставление субсидий на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.
Профицит всегда вызывает непреодолимое желание увеличить расходы. Так, как ранее отмечал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, ко второму чтению проекта федерального бюджета поступило 462 поправки от правительства и более 200 поправок от депутатов. Например, предлагается выделить дополнительно 13,1 млрд рублей в 2019 году (24,6 млрд рублей в 2020 г. и 28,4 млрд рублей в 2021 г.) на реализацию мероприятий национального проекта «Экология». Еще почти 11 млрд рублей за три года предлагается направить на нацпроекты «Образование» и «Культура».
Ранее представленный минфином и принятый депутатами в первом чтении законопроект предусматривает, что доходы бюджета в 2019 году ожидаются на уровне 19,969 трлн рублей, в 2020 году - 20,219 трлн рублей, в 2021 году - 20,978 трлн рублей. Расходы соответственно намечены в размере 18,037 трлн рублей, 18,994 трлн рублей и 20,026 трлн рублей. Таким образом, профицит бюджета в следующем году составит 1,932 трлн рублей (1,8% ВВП), в 2020 году - 1,224 трлн рублей (1,1% ВВП), в 2021 году - 952 млрд рублей (0,8% ВВП).
Доброе утро, дорогие читатели. В Госдуме сегодня проходит ключевое второе чтение проекта федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. На ближайшие три года главный финансовый документ страны сверстан с профицитом, что уже породило множество предложений по дополнительным расходам. Вместе с вами мы будем следить за судьбой государственной казны.