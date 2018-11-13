Глобальный недолет: чем грозит Boeing катастрофа 737 MAX

Расследование аварии Boeing 737 MAX 8, произошедшей в Индонезии в конце октября, обрастает все новыми подробностями.

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Так, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники из Федерального управления гражданской авиации США, пилотов и экспертов по безопасности сообщила, что американская корпорация Boeing утаила от авиакомпаний, что ее новые самолеты 737 MAX 8 и MAX 9 могут неожиданно срываться в пике.

Как отмечает издание, Boeing 737 MAX оснащены системой, позволяющей избежать опасного задирания носа во время полета. Однако в случае нештатной ситуации нос лайнера из-за этой особенности может опуститься так, что пилот не сможет выровнять самолет и он уйдет в пике даже при ручном управлении. Эксперты по безопасности, участвующие в расследовании авиакатастрофы в Индонезии, говорят, что ни до американских авиакомпаний, ни до их менеджеров, ни до пилотов не была доведена информация, что такая система работает на последних версиях Boeing 737. Не было этих сведений и в учебных материалах по управлению лайнерами.

«С их стороны было глупым шагом установить систему на самолеты и не уведомить об этом пилотов, которые управляют этими самолетами»,

— цитирует WSJ председателя комиссии по безопасности в ассоциации Allied Pilots Association (APA, включает около 15 тыс. авиакомпаний) Майка Майклза.

Между тем 6 ноября Boeing разослал авиакомпаниям, эксплуатирующим модернизированный MAX, Бюллетень руководств по операциям, в котором предупредил о конструктивных особенностях 737 MAX: при некоторых обстоятельствах так называемый датчик угла атаки может давать ошибочные показания при выключенном автопилоте.

Как уточнило агентство Bloomberg, директива Boeing не требует от операторов проведения новых проверок или принятии других мер. В бюллетене лишь отмечается, что пилоты должны следовать процедурам в руководстве по летной эксплуатации при столкновении с ошибочными данными.

Напомним, что пассажирский самолет Boeing-737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение над морем у западного побережья острова Ява 29 октября. Самолет упал в море сразу после взлета и затонул. На борту находились 189 человек. Все они погибли.

Федеральная авиационная администрация США 8 ноября выпустила заявление о том, что технические проблемы могут возникнуть при эксплуатации как минимум у 246 самолетов такого типа, 45 из которых находятся у американских авиакомпаний.

737 MAX — самый продаваемый самолет в истории Boeing. Число заказов на такие лайнеры уже превысило 4500 единиц по всему миру. Согласно данным производителя, среди покупателей самолетов MAX нового поколения — 7, 8 и 9 — авиакомпании, включая российские S7, «Якутские авиалинии», «Аэрофлот», китайские AirChina, China Airlines, а также Катарские авиалинии, Flydubai, United Airlines и другие.

Представитель Boeing заверил «Газету.Ru», что концерн убежден в безопасности своих лайнеров.

«Мы принимаем все меры, чтобы полностью установить все детали инцидента, тесно сотрудничаем с авиационными властями, расследующими происшествие, и всеми регулирующими органами. Мы убеждены в безопасности 737 MAX»,

— подчеркнули в компании.

Авиационные эксперты склоняются к тому, что в глобальном плане трагедия в Индонезии ничем серьезным Boeing не грозит.

История неприятная, но вряд ли она приведет к приостановке полетов лайнеров этого типа, полагает старший научный сотрудник Института экономики транспорта Высшей школы экономики Андрей Крамаренко

А вот негативные экономические последствия произошедшего для Boeing неизбежны.

До официального завершения расследования катастрофы нет смысла строить предположения о степени вины компании, но можно с высокой степенью уверенности говорить о том, что новостной фон в течение неопределенного времени будет оставаться негативным, что сказывается на стоимости бумаг компании, отмечает ведущий персональный брокер по международным рынкам «БКС Брокер» Алексей Гиль.

Акции концерна торгуются на 10% ниже исторических максимумов конца сентября в результате октябрьской коррекции рынка.

После публикации WSJ 13 ноября акции Boeing на открытии потеряли 1,97%, снизившись до $350 за акцию.

Хотя в день трагедии акции Boeing упали на 6,6% и закрылись с худшими показателями с февраля 2016 года, инвесторы полагают, что на котировки аэрогиганта больше влияет противостояние между США и КНР в части торговых пошлин.

«Boeing является крупнейшим экспортером, любые новые тарифы влияют на них напрямую. Они экспортируют около 80% того, что они строят, и они составляют 90% от общего объема продаж в Соединенных Штатах», — цитировало CNPC аналитика Jefferies Шейлу Кахьяоглу. В октябре акции Boeing подешевели на 9,5%.