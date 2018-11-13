Бой с тенью — 2: как самозанятых выводят в свет

Налог на профессиональный доход или, так называемый налог для самозанятых, может заработать в России с 1 января 2019 года. Депутаты Госдумы РФ рассмотрели и одобрили пакет проектов законов, в том числе и тот, который устанавливает проведение эксперимента по введению нового налогового режима в четырех регионах страны.

Что касается эксперимента, речь идет о Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане. Эксперимент на этих территориях может продлиться до 31 декабря 2028 года.

«Новым режимом смогут воспользоваться физические лица, получающие доходы от деятельности, при осуществлении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам», — говорится в пояснительной записке к поправкам в Налоговый кодекс РФ. В том числе, речь идет об индивидуальных предпринимателях.

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«Это законопроект, который предоставляет гражданам, которые хотят выйти из тени и войти в легальное поле, уникальный, специальный налоговый режим», — сказал глава комитета Госдумы по налогам и бюджету Андрей Макаров в ходе своего доклада по инициативе.

Плюс ко всему предлагается продлить на один год возможность уведомления Налоговой и освобождения от уплаты налога. Если сегодня няни и репетиторы, о которых знают налоговые органы могут быть освобождены на два года от налога, то депутаты предлагают дать им три года. «При этом по истечении этого срока им предстоит выбрать тот налоговый режим, которым они заходят пользоваться: патент, подоходный налог, любой», — сказал Макаров.

Что касается налоговых ставок, то они дифференцированы.

Если человек продает товары или услуги людям, то придется заплатить 4%, если же организациям или индивидуальным предпринимателям, то ставка составляет о 6%. По словам Макарова, в первом случае 1,5% зачисляются в Фонд обязательного медицинского страхования.

Гражданин должен выбрать регион, где он будет зарегистрирован в соответствии с новым налоговом режимом, при этом речь идет даже о тех случаях, когда деятельность ведется в нескольких субъектах страны. Дело в том, что проект закона предусматривает, что в региональные бюджеты будет идти 63% дохода от введенного налога. В бюджет федерального ОМС планируется направлять 37% доходов.

Председатель «Опоры России» Александр Калинин поделился с «Газетой.Ru» мнением, что неправильно направлять все доходы от налога в региональный бюджет, 15% нужно адресовать местным бюджетам, по месту регистрации самого налогоплательщика. «Тогда муниципалитеты будут союзниками этого бюджета, а сегодня им все равно, белый у кого-то микро-бизнес или нет, все равно все налоги идут в субъект», — объяснил он, добавив, что вопрос еще будет обсуждаться.

Макаров заметил, что обсуждаемый проект в ходе первого чтения вызвал бурную реакцию со стороны тех, кто «хотел этот закон опорочить». Поэтому ко второму чтению было принято решение зафиксировать налоговые условия на 10 лет. «В течение 10 лет эти налоговые условия не могут быть ухудшены», — пояснил депутат.

Для налогоплательщиков установлено пороговое значение дохода в размере не более 2,4 млн рублей в год. Они имеют право на налоговый вычет в размере не более 10 тысяч рублей. Получается, сказал Калинин, что закон выгоден как раз тем, у кого доход составляется около 200 тысяч в месяц. Если же суммы более серьезные, то нет смысла переходить на такой режим.

«Закон не налагает обязанности, он предлагает право тем, кто хочет выйти из серой зоны и войти в легальное поле с минимальным налогообложением и простейшим технологическим путем решить эту задачу», — подчеркнул Макаров.

Как заявили «Газете.Ru» в Минтруде проблема теневого сектора стоит достаточно остро. По нашей оценке, за 15 млн человек, находящихся в трудоспособном возрасте, не уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд России.

«Мы положительно оцениваем закон, и давно уже говорили, что не нужно заставлять людей, у которых по сути не бизнес, а сведение концов с концами, платить какие-то непосильные взносы», — добавил Калинин.

Согласно проекту закона, налогоплательщики не обязаны представлять отчетность и уплату единого платежа с выручки, включающего страховые взносы. Общение с налоговой службой будет происходить через мобильное приложение «Мой налог».

С января по ноябрь 2018 года легализовано более 1,1 миллиона человек, свидетельствуют данные Минтруда России. «В результате проведенных мероприятий по снижению нелегальной занятости за 2015-2017 годы субъектами Российской Федерации легализовано более 6,3 млн человек, а сумма страховых взносов, дополнительно поступившая в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, составила около 40 млрд рублей», — добавили в ведомстве.

Но и в данным случае речи не идет об уплате каких-либо страховых взносов. «Платежи получаются минимальными. Эти люди получат социальную пенсию на пять лет позже и минимальную пенсию», — сказал Калинин. Он добавил, что если же правительство до конца года разработает закон об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), то они смогут застраховать себя дополнительно и формировать свою пенсию самостоятельно.

Закон дает возможность выйти из тени огромному количеству россиян, привыкших обеспечивать себя самостоятельно, в том числе тем, кто работает в сфере такси, считают в «Яндекс.Такси». «По нашим оценкам, в России в такси занято более 1 млн человек и эта цифра растёт каждый год», — отметили в компании. Наконец, для самозанятых фактически снят вопрос с онлайн-кассами, который предстоит решать таксопаркам с 1 июля 2019 года.

Для тех, кто решит не переходить на новую систему, ничего не изменится. Они по-прежнему будут работать «в серую» и нести все связанные с этим риски, отмечают эксперты.

«Нужно бороться с теневой занятостью», — сказал председатель Российского союза налогоплательщиков и член Общественной палаты РФ Артём Кирьянов. По его словам, принятый проект закона дает возможность ввести льготный налоговый режим для самозанятых, что в свою очередь окажет положительный эффект на экономику.