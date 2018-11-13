«Ситуация гибкая»: как Кремль присмотрит за бензином

В Кремле верят, что правительство РФ в состоянии справиться с возможными осложнениями при реализации программы заморозки цен на бензин.

«Вы знаете, что концептуально ситуация была вчера обозначена на встрече президента с правительством. Был доклад вице-премьера (Дмитрия) Козака. Это концептуальная, скажем так, картина. А все остальное — рабочие моменты»,

— заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о недовольстве владельцев независимых АЗС достигнутыми договоренностями.

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Напомним, что после ряда совещаний с представителями отрасли под председательством Дмитрия Козака Минэнерго заключило соглашения со всеми вертикально-интегрированными нефтяными компаниями (ВИНКи) о сдерживании цен на бензин и дизельное топливо в стране.

Нефтяные компании и независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) договорились поставлять топливо в объеме +3% к 2017 году и по ценам на июнь 2018 года. При этом большую часть топлива независимым АЗС нефтяникам рекомендовано продавать по прямым внебиржевым контрактам, а объем продаж на бирже сведен к 10% бензина и 5% дизтоплива.

При этом из-за повышения НДС с 1 января цены на нефтепродукты вырастут на оптовом рынке на 1,7%, а дальше начнут расти в соответствии с инфляцией. Если нефтяные компании не будут выполнять условия соглашения, то в крайнем случае будут вводиться экспортные пошлины на нефтепродукты.

5 ноября «Ведомости» выяснили подробности самих соглашений: так, правительство договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями установить предельные цены на топливо для каждого региона. Нефтяникам также был обещал иммунитет от претензий налоговой и антимонопольной служб за сдерживание цен.

При этом независимым АЗС также рекомендовано придерживаться указанных параметров. Отдельно Федеральной антимонопольной службе поручено провести проверку таких заправок. Особое внимание будет уделено компаниям, превысившим цены более чем на 4%.

До конца декабря служба проанализирует все независимые АЗС на предмет возможной монополизации региональных рынков. В случае выявления фактов монополизации с доминирующими игроками АЗС также будут заключены соглашения.

Участники рынка уже раскритиковали эту идею. В Российском топливном союзе заявили, что такие ограничения могут поставить под угрозу само существование многих независимых заправок. Президент Независимого топливного союза Павел Баженов назвал приказы правительства «элементом Госплана в стране, где официального регулирования цен не существует».

Владельцы независимых АЗС и раньше жаловались на то, что ВИНКи завышают оптовые цены, наживаясь на снижении акцизов на бензин и дизельное топливо с 1 июня этого года (правительство тогда пошло на эти меры в рамках договоренностей с нефтяниками по сдерживанию цен на АЗС), а владельцы независимых заправок (у которых нет ни добычи, ни своих НПЗ) вынуждены из-за этого либо нести убытки, либо повышать розничные цены, тем самым попадая под прицел ФАС.

«Ситуация не очень хорошая, частные компании вынуждены либо повышать цены на АЗС, либо закрываться», — сказал «Газете.Ru» вице-президент Российского топливного союза (РТС) Юрий Матвейко.

Однако в некоторых регионах 100% АЗС принадлежат независимым поставщикам и если заняться ими слишком быстро и жестко, может случиться коллапс. Это признавал и сам вице-премьер Дмитрий Козак. Тем не менее, по его словам, необходимо «навести порядок на независимых АЗС, где действительно много безобразий».

«Безусловно, ситуация гибкая, и, конечно, мы не сомневаемся: правительство так или иначе будет на это реагировать», — заверил Дмитрий Песков.

«На утро 1 ноября было падение цен на бирже на дизель на 4%, на 92-й бензин — на 3,5%, на 95-й — почти 3%. И цены примерно в этом сегменте в настоящее время держатся», — сообщил Дмитрий Козак на совещании у президента 12 ноября.

Между тем, по данным Росстата, розничные цены в некоторых регионах все же растут, хоть и не очень значительно. Так, на неделе с 29 октября по 4 ноября средняя цена на бензин в стране выросла на 2 копейки. При этом на Урале и Дальнем Востоке рост составил 11-12 копеек. Всего же увеличение цен на бензин отмечалось в 23 центрах регионов России.