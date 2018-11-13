Пока нет Трампа: что Путин обсудит в Сингапуре

С 13 по 15 ноября в Сингапуре состоится саммит Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Российскую делегацию возглавляет президент Владимир Путин. Он примет участие, как минимум, в двух мероприятиях в рамках АСЕН. Это саммит «АСЕАН — РФ». И Восточно-азиатский саммит.

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«14 ноября в Сингапуре наш президент примет участие в саммите «Россия — АСЕАН»... На повестке дня — актуальные вопросы продвижения диалога Россия — АСЕАН, рассмотрение хода реализации решений сочинского саммита 2016 года, вопросы торгово-экономического сотрудничества, продвижение контактов по линии ЕАЭС — АСЕАН и ШОС — АСЕАН», — цитирует ТАСС помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Кроме того, во время саммита планируется «сверить часы» по вопросам обеспечения стабильности и безопасности в АТР. «Мы проинформируем о наших усилиях в контексте сирийского урегулирования», — добавил помощник президента.

В прошлый раз саммит «Россия — АСЕН» проходил в мае 2016 года в Сочи. По итогам той встречи стороны приняли Сочинскую декларацию по дальнейшему развитию сотрудничества.

Восточно-азиатский саммит впервые состоялся в 2005 году как форум для диалога лидеров стран АТР по широкому кругу стратегических, политических и экономических вопросов, представляющих общий интерес. Встречи в таком формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН на высшем уровне. Так планируется и в этот раз.

Сингапуру укажут евразийский путь

Часть соглашений на саммите АСЕН будет подписано непосредственно с бизнесом Сингапура, который является одним из крупнейших инвестиционных партнеров России (восьмое по объему прямых инвестиций в РФ государство). Объем накопленных прямых инвестиций из Сингапура в РФ в первом квартале 2018 года достиг $17,3 млрд, что является историческим максимумом.

Между тем, ни Кремлю, ни властям Сингапура не нравится уровень двустороннего экономического сотрудничества. Об этом говорилось еще на саммите в Сочи в 2016 году. Российские инвестиции в экономику Сингапура оценивались тогда на уровне $2,5 млрд, а сингапурские и вовсе составляли порядка $1 млрд.

По этой причине Путин предлагал создать зону свободной торговли между Сингапуром и Евразийским экономическим союзом, что способствовало бы росту взаимного товарооборота.

Эта тема получит также развитие на саммите.

Отсутствие Трампа – залог успеха

Известно, что президент США Дональд Трамп не будет лично присутствовать на саммите АСЕН, а направит вместо себя вице-президента Майка Пенса. На встречах в рамках саммитов США — АСЕАН Пенса будет сопровождать помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Скорее всего, политическая повестка саммита АСЕН в отсутствии Трампа не будет затмевать экономическую, как это было во Франции 11 ноября на празднования векового юбилея окончания Первой мировой войны.

Тогда президент Франции Эммануэль Макрон обратился с просьбой к лидерам России и США не проводить полноформатных переговоров в Париже, чтобы они не «затмили» подготовленные Елисейским дворцом мероприятия.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций объявил, что в ходе визита Путина подпишет соглашения об инвестициях на сумму $1,1 млрд — в области нефтехимии, ядерной медицины, высоких технологий и поддержке российских инновационных компаний на рынках Юго-Восточной Азии, отмечается в сообщении фонда.

Китай сольет АСЕАН в Малаккском проливе

Одна из ожидаемых тем саммита – сопряжение масштабного китайского проекта Шелковый путь с интересами других азиатских партнеров. И с Россией.

Впрочем, Китаю на саммите АСЕАН будет не до Шелкового пути. Этот проект планируется реализовать к 2035 году,

а горячая тема – подписание Кодекса поведения в Южно-Китайском море.

Об этом говорится в статье премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, опубликованной 12 ноября в газете The Straits Times.

Решение проблемы безопасности в Южно-Китайском море буксует уже несколько лет. В августе на совещании министров иностранных дел Китая и стран-членов АСЕАН был согласован финальный текст кодекса. Однако во время нынешнего саммита, похоже, его подписание не ожидается.

Территориальные споры ведутся вокруг Парасельских островов (Сиша), архипелага Спратли (Наньша), права на которые оспаривают Китай, Бруней, Вьетнам, Малайзия, Филиппины. С 2013 года Пекин пытается создать там искусственные острова, расширить и освоить эти территории. Основной причиной конфликта являются попытки установить контроль, в том числе и военный, за районом вблизи от Малаккского пролива, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов.

Без предварительных условий не получается

А для России ключевая тема саммита АСЕАН – это спорные острова и притязания Японии на эти территории.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время саммита АСЕАН намерен предложить президенту Путину ускорить переговоры по заключению мирного договора и решению территориального вопроса,

передает японское издание Mainichi со ссылкой на источники в правительстве.

Согласно предварительным условиям документа, Россия должна рассмотреть возможность передачи японской стороне островов Малой Курильской гряды Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора. Но обсуждение принадлежности Кунашира и Итурупа в проекте соглашения не оговорена.

В сентябре нынешнего года во время российско-японских двусторонних переговоров на высшем уровне японский премьер назвал подписание мирного договора с Россией «исторической задачей».

Путин, напомним, предложил заключить мирный договор между Россией и Японией до конца текущего года — без предварительных условий. Об этом он сказал на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума.

Российский лидер напомнил, что две страны обсуждают заключение мирного договора на протяжении 70 лет. По его словам, Абэ предложил ему поменять подходы, и президент РФ согласился.

«Так вот какая идея мне пришла в голову: давайте заключим мирный договор, не сейчас, но до конца года — без всяких предварительных условий», — сказал Путин. При этом он предложил решать все спорные вопросы с Японией уже после заключения мирного договора. Но официальный Токио не поддержал идею мира без предварительных условий.

Россия и АСЕАН

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была образована в 1967 году. В настоящее время АСЕАН имеет численность населения в 642,4 млн человек, совокупный ВВП — в $2,7 трлн, внешнеторговый оборот — в $2,5 трлн.

Целями и задачами объединения являются усиление экономического роста, социального и культурного развития региона, продвижение регионального мира и стабильности, расширение взаимовыгодного сотрудничества в торговой, экономической, образовательной, культурной сферах.

К настоящему моменту в АСЕН входят 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

У Ассоциации имеются партнеры по диалогу. Это Австралия, Индия, Канада, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, США, Япония и Россия. Кроме того, отдельный диалог существует с Европейским союзом.

Диалог между Россией и АСЕАН был запущен в июле 1991 года, полномасштабным партнером по диалогу Россия стала в июле 1996 года на совещании министров стран АСЕАН в Джакарте.