«Одни из беднейших в Европе»: Порошенко рассказал про Украину

Украина является одной из беднейших государств Европы, заявил президент страны Петр Порошенко. В своем выступлении на заседании Совета регионального развития в Киеве он указал, что темпы экономического роста не отвечают требованиям населения.

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«Хотя мы и восстановили экономический рост, но темпы его сейчас недостаточны, чтобы люди почувствовали во всех без исключения регионах и социальных слоях, чтобы мы перестали быть одной из беднейших стран Европы», — приводит ФАН слова украинского лидера.

Порошенко также признал вину украинских властей в слишком медленном развитии экономики. По его словам, если 70% населения считает, что Украина движется не в том направлении, значит, все украинское руководство недорабатывает. Что касается ожидаемого повышения тарифов на газ, то это, как пояснил украинский президент, вынужденная мера.

Между тем, в этот же день мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Петру Порошенко и правительству следует «безотлагательно вмешаться» в ситуацию с поставкой газа в регионы. Об этом сообщается на сайте киевской городской администрации.

Городской глава отметил, что украинский энергетический гигант «Нафтогаз» «не дает» газ украинским городам и напомнил, что украинская столица уже сталкивалась с «отсутствием газа». Кличко подчеркнул, что из-за проблем с газом на Украине «мерзнут тысячи людей».

«И поэтому я обращаюсь к президенту, к правительству безотлагательно вмешаться в эту ситуацию», — приводятся на сайте слова Кличко.

Также, днем в понедельник 12 ноября жители Кривого Рога устроили «газовый» бунт – они жгли шины у здания газораспределительной компании «Криворожгаз» с требованием начать отопительный сезон.

Представители предприятия рассказали, что неизвестные захватили в заложники сотрудников компании, которые пытались вести переговоры с протестующими.

«Компания не может гарантировать безопасное газоснабжение города», — подчеркивается в сообщении пресс-службы.

В заложниках удерживались технический директор и начальник управления охраны труда предприятия.

Комментируя создавшуюся в стране ситуацию, эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что Украину ждет «топливный коллапс» в случае прекращения поставок нефтепродуктов из России. По его словам, на Россию приходится почти 60% импортируемого топлива.

Он также добавил, что при прекращении поставок на Украине наступит коллапс в секторе нефтепродуктов. Корольчук подчеркнул, что это станет «катастрофическим ударом» для Украины.

В свою очередь, член комитета Верховной рады по вопросам бюджета Виктор Пинзеник указал, что украинским властям стоит прекратить вводить население в заблуждение по поводу заморозки цен на газ, заявил. В своем фейсбуке политик написал, что инициатива по введению моратория на повышение газовых цен бессмысленно.

«Хочу сделать свой вклад в «мораториетворчество». Может, вместо моратория на повышение цен газа, лучше запретить зиму? Наложить мораторий на приход зимы?» — пошутил Пинзеник.

Он добавил, что если зима не придет на Украину, то и газ покупать не потребуется. Кроме того, поставщики газа из Польши, Словакии и Венгрии «перепугаются и сами снизят цены».

По словам парламентария, инициатива по введению моратория на рост цен есть ни что иное, как «кормление населения байками». Ведь в конечном итоге украинцы будут вынуждены платить за газ сполна.

В прошлом месяце депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович заявил, что экономика Украины находится в глубоком кризисе, передает НСН.

«Дорогие украинцы, сегодня ситуация практически в экономике катастрофическая», — заявил Рабинович.

По его словам, на конец августа внешний долг Украины составлял $47,5 млрд, а совокупный долг страны достиг $75 млрд. Поэтому несколько поколений украинцев, отметил Рабинович, будут вынуждены трудиться только на благо Международного валютного фонда (МВФ).

«Мы с вами, наши дети и внуки заложены в эти бюджеты и мы должны пахать и пахать на эти эмвээфы, на эти сто человек, у которых зарплаты растут какими-то космическими темпами», — посетовал нардеп.

Чуть ранее председатель правления энергетического гиганта «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в ходе дискуссии «Экономика 2020» сообщил об ухудшающихся в геометрической прогрессии шансах украинской экономики на успешное развитие.

По словам топ-менеджера, Украина является «классическим фейл-кейсом»: «не лидеры и не середнячки». При этом он посетовал на то, что положение Украины как богатой природными ресурсами страны в центре Европы «совершенно не коррелирует с уровнем жизни». Он спрогнозировал, что его стране с каждым годом будет все сложнее участвовать в глобальной конкуренции.