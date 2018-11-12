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Жизнь не по бумажке: Медведева отправили за МКАД

Путин поручил Медведеву оценить реальную налоговую нагрузку на россиян

Президент России Владимир Путин поручил премьеру Дмитрию Медведеву оценить налоговую нагрузку на россиян. По его словам, необходимо понимать, что происходит в регионах не на бумажках, а в реальной жизни. По самым скромным подсчетам, из-за налоговых новаций правительства, фискальная нагрузка на граждан выросла за последние годы на несколько сот миллиардов рублей. И перспективы нерадостные – с 1 января будет повышен НДС до 20%.

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву посмотреть, растет ли в реальности налоговая нагрузка на российских граждан в регионах по отдельным отраслям.

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«Я, как вы знаете, недавно встречался с руководителем ФНПР (Федерации независимых профсоюзов России – «Газета.Ru») Шмаковым Михаилом Викторовичем. Профсоюз обращает внимание на то, что, по их мнению, растет фискальная и квазифискальная нагрузка в принципе на население», - обратил внимание Путин на совещании с членами правительства.

Глава государства добавил, что надо понимать, что происходит не на бумажках, а в реальной жизни.

Граждане России платят подоходный налог (налог на доходы физических лиц), налог на имущество, землю и транспорт. Акцизы, НДС и прочие сборы включаются в стоимость товаров и услуг, которые приобретаются населением, а страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медстрахования и Фонд соцстрахования платит работодатель.

Формально, правительство ставки для населения не повышает. Оно действует тоньше. Например, с помощью перехода на кадастровую стоимость при исчислении налога на имущество. Это привело к резкому скачку фискальной нагрузки.

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), если в 2013 году граждане заплатили 22 млрд руб. налога на имущество, то в 2017-м почти в семь раз больше - 144,7 миллиарда.

Налоги на недвижимость остаются непосильными для населения. Еще весной президент обратил внимание на проблему и поручил внести в законодательство изменения, которые позволят уточнить параметры расчета налога на имущество физлиц, а также кадастровой стоимости недвижимости.

«В реальности оказалось, что кадастровая стоимость, которая вроде бы должна соответствовать рыночной, часто значительно ее превышает. Но мы так не договаривались и люди такого не ожидали», — сказал тогда Путин. По его словам, надо уточнить эти два параметра, чтобы в итоге сбор стал посильным для граждан.

Чуть менее агрессивно власти корректировали фискальную политику в области транспорта и земли. Но и тут нагрузка существенно возросла. С 2013 года в 1,6 раза выросли сборы транспортного налога с физических лиц (до 127,6 млрд рублей) и в 1,2 повысились поступления от земельного налога (до 186 млрд рублей).

Очень неплохо государство «заработало» на разгоне ставок акцизов. Они начисляются на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию, пиво и другой алкоголь, табачную продукцию, нефтепродукты. Если в 2013 году консолидированный бюджет получил акцизов на 952,5 млрд руб., то в 2017-м – доходы по этой статье подскочили в 1,6 раза и составили 1,521 трлн руб.

Весь текущий год росли цены на бензин. По данным Росстата, к 6 ноября литр Аи-95 в среднем подорожал на 9,5%, а литер дизеля подскочил в цене на 11,5%. Правительство разработало на следующий год специальный компенсационный механизм для нефтяников, а крупнейшие игроки отрасли подписали специальное «бензиновое» соглашение. Но дать 100-процентную гарантию того, что это поможет остановить повышение цен – нельзя. Ранее Счетная палата РФ и Федеральная антимонопольная служба высказывали опасение, что очередное повышение акцизов с 1 января 2019 года не позволит остановить этот рост.

Ставка подоходного налога с начала нулевых годов нового века составляет 13%. Минфин категорически против введения прогрессивной шкалы. Рост налоговых сборов здесь идет в основном благодаря увеличения зарплат (в частности, за первые девять месяцев этого года они выросли в номинальном выражении на 11,1%), а также действиям правительства и налоговиков по выводу доходов из тени в легальный сектор.

По итогам 2017 года, ФНС собрала 3,251 трлн руб. НДФЛ, что 7,7% выше, чем в 2016-м. За январь-август этого года собрано 2,281 трлн руб. Это 16,8% от общего объема налоговых поступлений. Больше дали только налог на добычу полезных ископаемых (27,7%) и налог на прибыль (20%).

НДС также не повышался. Но все изменится уже с 1 января 2019 года, когда ставка вырастет с 18% до 20%. Это приведет к скачку инфляции и негативно скажется на доходах населения, признавало ранее Минэкономразвитие. Зато бюджет дополнительно получит около 620 млрд руб.

Из-за повышения НДС вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. С 1 января 2019 года они будут проиндексированы на 1,7%, а с 1 июля того же года – на 2,4%. «Самостоятельно» увеличится для граждан плата за мусор. Ряд регионов, где заработали проекты по новой системе обращения с твердо-бытовыми отходами, уже ощутили рост «мусорного тарифа».

«Например, Ивановская область уже перешла на новую систему. Если ранее стоимость услуги по вывозу коммунальных отходов составляла 2,5 рубля с квадратного метра, то теперь с человека берут в районе 86 рублей»,

— рассказывала «Газете.Ru» директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева.

О повышении платы за вывоз твердых бытовых отходов в коммунальном секторе на 12% рассказал, в частности, член экспертного совета комитета ЖКХ Государственной думы России Арсений Беленький.

По словам вице-премьера Виталия Мутко, в настоящее время тариф на обращение с твердыми бытовыми отходами не регулируется со стороны правительства. «Рост конечно есть, и в некоторых регионах очень серьезный. Страшно сказать», - говорил он. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин в понедельник признал, что в некоторых регионах платы за мусор вырастет.