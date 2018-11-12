Замерли до весны: бензину приказали не расти

Цены на моторное топливо в РФ заморожены до 31 марта 2019 года. Правительство подписало соглашения со всеми нефтяными компаниями по ограничению оптовых цен на нефтепродукты, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак 12 ноября на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

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«Если коротко говорить, то

ситуация стабилизирована, цены заморожены, и они будут такими сохраняться – с учётом инфляции, с учётом изменений налогового законодательства – до конца марта»,

- подчеркнул он.

«До каждой нефтяной компании доводились объем, параметры поставок на внутренний рынок, биржу и мелкооптовый рынок объемов нефтепродуктов в объеме, который соответствует поставке в соответствующем месяце 2017 года плюс 3%. Также определены ценовые параметры в региональном разрезе по каждому субъекту Российской Федерации, какая должна быть цена оптовых поставок нефтепродуктов в каждый субъект по историческому принципу», - отметил Козак.

«На утро 1 ноября было падение цен на бирже на дизель на 4%, на 92-й бензин — на 3,5%, на 95-й — почти 3%. И цены примерно в этом сегменте в настоящее время держатся», — подчеркнул вице-премьер.

Козак также отметил, что из-за повышения НДС с 1 января цены на нефтепродукты вырастут на оптовом рынке на 1,7%, а дальше начнут расти в соответствии с инфляцией. Если нефтяные компании не будут выполнять условия соглашения, то в крайнем случае будут вводиться экспортные пошлины.

«Мы понимаем, ситуация должна быть, безусловно, рыночная, она такой и является, но когда на мировом рынке нефти цены поднялись и поднялись прилично, это совсем не значит, что мы должны обеспечивать такую же сверхприбыль и внутри страны. Нужно так или иначе эту сферу регулировать», - прокомментировал президент.

Владимир Путин также напомнил вице-премьеру о претензиях нефтяников к розничным продавцам топлива. «У вертикально интегрированных компаний есть претензии к розничному звену», - отметил президент.

«Когда, по мнению руководителей компаний, розница играет на бирже недобросовестно, потом вставляет необоснованное количество посредников, цель которых только цену задирать, а не оказывать реальные услуги на рынке», — добавил Путин.

«Об этом тоже договорились», - заверил Козак. По его словам,

ФАС даны поручения вести мониторинг независимых АЗС. До конца декабря служба проанализирует все независимые АЗС на предмет возможной монополизации региональных рынков. В случае выявления фактов монополизации с доминирующими игроками АЗС также будут заключены соглашения.

Проверить независимые сети было решено на совещании у Козака. Вице-премьер посетовал, что в независимых сетях наблюдается «действительно много безобразий» и продается некачественное топливо. Особое внимание в ходе проверок будет уделяться тем сетям, где установленный уровень цен превышен более чем на 4%.

Участники рынка уже раскритиковали эту идею. В Российском топливном союзе заявили, что такие ограничения могут поставить под угрозу само существование многие независимых заправок.

Рост розничных цен в России ограничивается государством, из-за чего нефтяные компании терпят убытки с конца 2017 г. В отсутствие госрегулирования стоимость АИ-92 еще весной превысила бы 50 рублей за литр, отмечает старший консультант Vygon Consulting Александр Былкин.

Топливное соглашение — это временная мера; она не является рыночной, и в любом случае рано или поздно завершит свое действие,

считает независимый эксперт по нефтегазовому сектору ТЭК Дмитрий Лютягин.

«Если цены на нефть «присядут» и курс доллара изменится в пользу рубля, то каких-либо кардинальных изменений с точки зрения цены на нефтепродукты на рынке произойти не должно. Но если цена на нефть будет оставаться на текущем уровне или расти, а доллар будет находиться в текущих границах или будет наблюдаться тенденция к его небольшому росту и ослаблению рубля, то к концу периода действия топливного соглашения, то есть к январю-марту 2019 года, базис внутренней цены на нефтепродукты окажется выше того, что мы сейчас имеем на АЗС», — отметил он.

«Если не будет предложено какого-то постоянного механизма влияния на цену на топливо или изменения в налоговом законодательстве (возможно, должен быть скорректирован налоговый маневр), то, соответственно, должно произойти одномоментное увеличение цены на нефтепродукты на АЗС с момента окончания действия соглашения», — добавил эксперт.

Козак и ранее говорил, что является противником госрегулирования бензинового рынка, и обещал найти механизм рыночного сдерживания цен. В частности, с подачи ФАС активно обсуждается возможность введения плавающих ставок акцизов на моторное топливо с обратной зависимостью от изменения котировок на нефть. В настоящее время акциз имеет фиксированную ставку и не зависит напрямую от нефтяных цен, а средства от его сбора идут в региональных бюджеты и дорожные фонды.

Кроме того, в налоговой реформе ТЭК был прописан демпфирующий механизм, то есть обратный акциз. Вместе с различными коэффициентами он компенсирует нефтепереработчикам часть разницы между экспортной и внутренней ценой. Изначально предполагалось его введение за счет добывающего сектора, однако нефтяники добились частичного субсидирования этой меры из федерального бюджета.

Впрочем,

автозаправочные сети уже нашли способ поправить финансовое положение в условиях заморозки розничных цен на бензин и дизельное топливо. Многие сети постепенно ухудшают ценовые условиях для корпоративных клиентов, вводя наценки и допсборы за топливные карты,

отмечал ранее «Коммерсант».

По данным Росстата, розничные цены в некоторых регионах все же растут, хоть и не очень значительно. Так, на неделе с 29 октября по 4 ноября средняя цена на бензин в стране выросла на 2 копейки. При этом на Урале и Дальнем Востоке рост составил 11-12 копеек. Всего же увеличение цен на бензин отмечалось в 23 центрах регионов России, отмечает Росстат.