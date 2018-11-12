Почти победили Америку: Москва достигла успехов в дедолларизации

Россия присоединилась к «растущему ряду стран, которые дают отпор гегемонии американской валюты» и достигла здесь определенных успехов, отмечает газета The Wall Street Journal.

«Россия пытается отказаться от доллара в то время, как ее экономика ощущает на себе давление американских санкций, страна готовится к новым ограничениям, которые, как ожидается, введут в конце этого месяца»,

- пишет издание, отмечая, что «дедолларизация, которую поддерживают президент РФ Владимир Путин и российский Центробанк, должна помочь смягчить удар, если западные санкции будут нацелены на финансовую систему».

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Ранее в Конгресс США были внесены предложения по усилению санкций в отношении России. Среди предложений законодателей - ввести ограничения на покупки товаров из России, проведение валютных операций госбанками и а также санкции в отношении госдолга.

Согласно приведенным газетой оценкам,

«доля вкладов частных лиц и фирм в иностранных валютах в российских банках упала в сентябре до 26% с пикового показателя 2016 года в 37%». Кроме того, «доля доходов от экспорта в долларах снизилась до 68% во втором квартале текущего года с 80% в 2013 году».

При этом издание полагает, что полностью отказаться от доллара России будет сложно, так как страна в значительной мере полагается на экспорт нефти и газа, расчеты за который преимущественно ведутся в долларах.

Тема дедолларизации в последние месяцы действительно все активнее обсуждается и в деловых кругах, и в высоких кабинетах. Перед угрозой новых санкций и на фоне развязываемых Вашингтоном торговых войн все больше стран хотят обезопасить себя от возможных ограничений, а также снизить зависимость от политики Соединенных Штатов при расчетах с третьими странами.

В России соответствующий план разрабатывался профильными ведомствами - Минфином, Минэкономики, Центробанком - однако, в конце октября был засекречен.

Замминистра финансов Владимир Колычев ранее отмечал, что Минфин на первом этапе дедолларизации видит возможность перехода на расчеты в евро с партнерами в ЕС, в том числе за энергоресурсы.

Эксперты отмечают, что вполне реально перейти на расчеты в евро за поставки газа в ЕС, так как они ведутся по четко прописанной формуле цены и заключаются на долгий срок.

Однако тут речь может идти только о новых договорах.

С нефтью все еще более непросто — она торгуется на бирже в долларах и компаниям нужно конвертировать курс самостоятельно со всеми вытекающими издержками. При этом, например, «Газпром нефть» еще несколько лет назад согласовала со своими клиентами из ЕС возможность перехода на расчеты в евро. В Европе также говорили о возможности перейти на закупки иранской нефти в евро, чтобы в том числе обойти американские санкции в отношении Тегерана и его энергоносителей.

Что касается банковского сектора, то здесь главным оптимистом выступает глава ВТБ Андрей Костин, который сам уже находится под американскими санкциями.

В сентябре в интервью телеканалу Bloomberg он заявил, что российский банковский сектор сможет справиться с последствиями введения США новых санкций,подразумевающих введение ограничений на транзакции с новым российским госдолгом и запрет на долларовые расчеты с использованием корсчетов в США для российских госбанков.

Пытаясь снизить накал страстей и успокоить граждан, Костин заявил, что «все клиенты всех банков смогут получить назад свои деньги». Однако оговорился, что «как это будет сделано, в какой валюте — уже другой вопрос». Спекуляции на эту тему вызвали активный отток долларовых вкладов россиян. Позже власти заверили, что в плане дедолларизации не содержится нормы по запрету на хождение доллара внутри страны или по конвертации вкладов в рублевые.

В начале ноября глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что в рамках дедолларизации экономики предлагается создать факторинговую спецкомпанию, диверсифицировать вложения средств Фонда национального благосостояния и застраховать средства граждан на металлических счетах. В числе других обсуждаемых мер — создание условий для диверсификации сбережений, чтобы россияне делали их не только в валюте, рассказал депутат.

При этом, по словам Аксакова, продолжается обсуждение с КНР, Ираном, Турцией расчетов в национальных валютах и «сопряжения» платежных систем.

Эксперты полагают, что полностью уйти от долларовых расчетов будет крайне проблематично.

Совсем недавно Россия могла бы рассчитывать на поддержку лишь со стороны ограниченного круга стран, вроде КНР, Венесуэлы и Ирана, однако теперь благодаря агрессивному поведению США на внешней арене этот список могут пополнить и более «серьезные» государства: Германия, Франция, Индия, Турция и т. д., рассуждает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Процесс предстоит непростой, но в обозримой перспективе, в том числе благодаря развитию сотрудничества с азиатскими партнерами, доля доллара в расчетах должна сократится до 50% от общего числа,

полагает аналитик.

Попытки заключать контракты в валюте, отличной от доллара или евро, почти всегда приводят к необходимости учитывать в финальной цене контрактов волатильность используемой валюты, т.е. фактически привязывать стоимость контракта к стабильным валютам – доллару или евро, хотя фактическая цена контракта не выражена в них, обращает внимание ведущий аналитик ГК TeleTrade Артем Авинов. Переход к расчетам рублях с контрагентами на данном этапе возможен в основном только в краткосрочных контрактах, считает эксперт.