От получки до пенсии: россиянам рассчитали доход

Пенсионный фонд России (ПФР) уточнил порядок формирования пенсии у россиян.

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Так, социальная пенсия по старости назначается гражданам России, достигшим пенсионного возраста, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории РФ не менее 15 лет, в случае если они прекратили трудовую деятельность. Если же граждане продолжают работать и подлежат обязательному пенсионному страхованию, им социальная пенсия не назначается.

В то же время работающие пенсионеры могут получать страховую пенсию.

Ранее в СМИ появилась информация, что Минтруд намерен отменить социальную пенсию по старости работающим пенсионерам. Соответствующий проект приказа Минтруда был размещен на Федеральном портале нормативных правовых актов.

В самом ведомстве уточнили, что ничего нового в документе нет — там лишь уточняются формальные процедуры.

«Это действующая много лет норма, которая закреплена в федеральном законе о пенсиях по государственному обеспечению — пункт 5 статьи 11 166-ФЗ», — пояснили ТАСС в пресс-службе ПФР.

В настоящее время в России социальную пенсию назначают людям, которым не хватило страхового стажа или баллов для назначения страховой пенсии. Ее начинают выплачивать через пять лет после наступления пенсионного возраста, однако лишь в том случае, если человек уже не работает. Если же после назначения социальной пенсии гражданин трудоустроился, то выплата социальной пенсии ему приостанавливается.

В приказе Минтруда уточняется, что происходить это должно с первого числа месяца, следующего за тем, в котором пенсионер вышел на работу. После увольнения человека данная выплата возобновляется также с первого числа месяца, следующего за тем, в котором поданы заявление об уходе и документы, подтверждающие факт увольнения. В приказе отмечается, что люди, признанные банкротами, не лишаются права на пенсию.

При этом страховую пенсию по старости работающие пенсионеры также продолжают получать. И эти выплаты прекратить им никто не предлагал.

Сейчас средний размер социальной пенсии составляет чуть более 9 тыс. рублей. По данным ПФР, в России ее получателями являются около 3,2 млн человек.

При этом размер страховой пенсии, которую получает большинство россиян, составляет в среднем 14 075 руб. для неработающих россиян, те, кто продолжают трудовую деятельность, получают на 1,1 тыс. руб. меньше — 13,3 тысячи рублей. После увольнения их выплаты индексируются.

Согласно пенсионной реформе РФ, предусматривающей поэтапное повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, а женщин — до 60, размер страховой пенсии будет индексироваться в среднем на тысячу рублей в год. При этом затронет это неработающих пенсионеров. Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов отмечал, что менять подход к работающим пенсионерам нецелесообразно.

«Мы видим, что работающие пенсионеры имеют более высокие темпы роста оплаты труда по сравнению с нашими прогнозами. Поэтому мы говорили о том, что мы будем рассматривать этот вопрос в контексте изменения пенсионного законодательства», — отметил Силуанов, выступая в Совете Федерации.

До 2016 года пенсии работающих россиян индексировались наравне с остальными выплатами, однако позднее повышение довольствия для этой категории граждан было отменено из-за тяжелой экономической ситуации. При прекращении трудовой деятельности стоимость пенсионного коэффициента увеличивается на все пропущенные индексации.

«Что касается работающих пенсионеров, то у них ежегодно с 1 августа проводится перерасчет размера пенсии, то есть изменение размера страховой пенсии в связи с наличием у пенсионера дополнительного заработка, с которого начислены (уплачены) страховые взносы», — пояснили в ведомстве.

В 2017 году такой перерасчет пенсии коснулся 11,8 млн пенсионеров. Для них выплаты в среднем увеличились на 168,8 рублей. Годом ранее повышенные пенсии получили 12,9 млн пенсионеров. Рост пенсий составил после перерасчета 149,8 рубля, отмечалось в материалах Пенсионного фонда России.