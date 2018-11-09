Швейцария поддержала Киев: суд запретил выплаты «Газпрому»

Швейцарский суд запретил компаниями Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG совершать любые выплаты российскому энергетическому гиганту «Газпром», сообщает пресс-служба компании.

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Данное решение было принято в рамках обеспечительных мер по требованию украинской компании «Нафтогаз». По итогам решения суда, выплаты компаний «Газпрому» направляются швейцарским приставам.

В «Газпроме» указали, что на данный момент попытки украинского «Нафтогаза» арестовать акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG оказываются безуспешны, передает ФАН.

9 ноября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер провел рабочую встречу с министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером, в ходе которой сторонами было отмечено, что реализация проекта «Северный поток — 2» обоснована высокой востребованностью действующего газопровода «Северный поток» и растущим спросом на российский газ в Европе.

Днем ранее

украинские власти предостерегли Европу от участия в строительстве газопровода «Северный поток — 2»

и предложили пригласить США к модерированию газотранспортной системы (ГТС) Украины, чтобы защититься от влияния Москвы.

«Украинский парламент, правительство и президент выступают и предостерегают Европу от участия в проекте «Северный поток — 2», — заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий на конференции «Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного продвижения вперед».

Он обвинил Москву в непредсказуемости при будущем использовании «энергетического кнута для коррумпирования и влияния на политическую верхушку».

«Лично я выхожу с инициативой, что украинская ГТС, которая на сегодняшний день главный элемент транзита, должна иметь платформу совместного использования с нашими американскими коллегами, чтобы никогда и никак не реализовалась энергетическая стратегия России по взятию под контроль украинской ГТС», — подчеркнул парламентарий.

Накануне министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что переговоры по транзиту газа между Евросоюзом, Украиной и Россией идут тяжело. При этом, по словам министра, альтернативы этим переговорам нет. Об этом Альтмайер рассказал на 11-й Российско-германской сырьевой конференции в Потсдаме.

«Мы начали диалог, прямые переговоры между Россией и Украиной о продолжении транзита после 2019 года… под председательством ЕК… Переговоры сейчас ведутся на уровне экспертов, они идут тяжело, но разумной и приемлемой альтернативы этому нет», — отметил он.

За день до этого стало известно, что

международное рейтинговое агентство Fitch Ratings консервативно настроено по поводу перспектив получения «Нафтогазом» $2,56 млрд от «Газпрома»

по решению Стокгольмского арбитража.

В обзоре агентства, посвященном выпуску еврооблигаций украинской компании, отмечалось, что сроки перечисления миллиардной компенсации со стороны российской компании неясны, да и сами перспективы взыскания средств с «Газпрома» туманны.

«Мы консервативно не учитываем в наших прогнозах присужденные «Нафтогазу» $2,6 млрд плюс проценты, поскольку сроки их получения неясны», — говорилось в релизе Fitch, опубликованном на сайте агентства.

Еврооблигации «Нафтогаза» планируются к выпуску в форме кредитных нот. Fitch присвоило бумагам предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг В-, а также рейтинг восстановления активов — RR4.

В начале нынешнего месяца сообщалось, что контрмеры, введенные Россией в ответ на санкции Украины, коснулись главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева. Документ был опубликован на сайте правительства России.

В свою очередь, главный коммерческий директор «Нафтогаз» Украины Юрий Витренко заявил, что компания приступила к реализации «плана Б» из-за строительства «Северного потока — 2». По его словам, Украина не смогла помешать строительству газопровода, передает НСН.

Он также добавил, что

из-за «Северного потока — 2» транзит газа через территорию Украины может полностью прекратиться.

Витренко указал, что «план Б» предусматривает компенсацию убытков Украины из-за газопровода.

В прошлом месяце «Газпром» начал разбирательство с Украиной в соответствии с арбитражным регламентом Комиссии ООН по международному торговому праву (United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL).

«Украина в лице Антимонопольного комитета наложила на «Газпром» необоснованный и несправедливый штраф в размере, превышающем $6 млрд (включая пени) за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины», — говорилось в сообщении российской компании.

В «Газпроме» считают, что штраф и меры по его взысканию нарушают права компании, которые гарантированы двусторонним межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций.

«Газпром просит арбитраж принять решение о выплате денежного возмещения и применении иных средств правовой защиты. Компания будет продолжать защищать свои права всеми доступными средствами в рамках применимого законодательства», — резюмировалось в сообщении.