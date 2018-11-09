«Нужен мораторий»: на Украине предложили запретить зиму

Украинским властям стоит прекратить вводить население в заблуждение по поводу заморозки цен на газ, заявил член комитета Верховной рады по вопросам бюджета Виктор Пинзеник. В своем фейсбуке политик написал, что инициатива по введению моратория на повышение газовых цен бессмысленно.

«Хочу сделать свой вклад в «мораториетворчество». Может, вместо моратория на повышение цен газа, лучше запретить зиму? Наложить мораторий на приход зимы?»

— пошутил Пинзеник. Он добавил, что если зима не придет на Украину, то и газ покупать не потребуется. Кроме того, поставщики газа из Польши, Словакии и Венгрии «перепугаются и сами снизят цены».

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По словам парламентария, инициатива по введению моратория на рост цен есть ни что иное, как «кормление населения байками». Ведь в конечном итоге украинцы будут вынуждены платить за газ сполна.

Тремя днями ранее лидеры парламентских фракций Верховной рады внесли постановление об отмене повышения потребительских цен на газ, сообщает ФАН.

На официальном сайте Рады сообщается, что депутаты внесли на рассмотрение проект постановления, который предполагает введение моратория. Уточняется, что предложение внесли, в частности, глава «Радикальной партии» Олег Ляшко и экс-премьер Украины, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

При этом коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что фракции, входящие в число инициаторов введения моратория, еще в 2015 году голосовали за отмену государственного регулирования цен на газ.

При этом депутат Верховной рады Александр Вилкул раскритиковал позволение правительства «Нафтогазу» отключать газ за неуплату в минусовую температуру. По мнению Вилкула, в зимний сезон от газа могут быть отключены «целые города».

«Я вам вообще скажу, что это лицензия на убийство — на это похоже», — отметил депутат и подчеркнул, что отключать газ зимой на Украине «никогда» не позволялось.

Вилкул напомнил, что у украинцев скопилось 88 млрд гривен долгов по коммунальным платежам: по его словам, они выросли в семь раз за последние пять лет. Депутат встал на защиту жителей страны и подчеркнул, что увеличение долгов говорит о неплатежеспособности населения, а не о том, что «люди плохие».

С 1 ноября цена на газ для украинцев была повышена на 23,5%. Это было одним из требованием Международного валютного фонда (МВФ) для продолжения финансовой помощи Киеву. Украина получит от кредиторов очередной транш в размере около $3,9 млрд. Решение вызвало волну протестов в стране.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак убежден, что масштабных акций протеста не будет — потому что Киев будет жестко подавлять любое недовольство, сообщает НСН.

«Можно говорить о том, что, скорее всего, значительная часть их счетов будет неоплаченная, будет расти задолженность перед коммунальными службами, перед поставщиками газа. Но я не уверен, что население массово выйдет на акции протеста. Их сразу же назовут агентами Кремля. Будут применены жестокие репрессивные меры против возможных таких выступлений», — рассказал Дудчак.

Он добавил, что сейчас на Украине сложилась такая форма демократии, что после выражения своей гражданской позиции можно остаться инвалидом.

Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий спустя сутки заявил, что повышение цен на газ «неизбежно», так как от тарифов зависит сотрудничество страны с МВФ. Парубий подчеркнул, что Украине «очень нужна» поддержка фонда. Поэтому, по его словам, появилась необходимость повысить цены на газ.

Спикер заметил, что такие «шоковые реформы» не поддерживаются населением, однако необходимы для действующей власти. Политик добавил, что он несколько раз просил у МВФ «снять с повестки» этот вопрос.

Кроме повышения цен на газ для населения МВФ требует от Киева снизить дефицит бюджета и принять его досрочно. 18 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении бюджет страны на 2019 год. Предполагается, что доходы составят 1,008 трлн гривен, расходы — 1,094 трлн гривен, дефицит — 89,989 млрд грн или 2,3% ВВП.

В законопроект заложен рост экономики на 3% (МВФ недавно снизил прогноз по росту ВВП Украины на следующий год с 3,3% до 2,7%), инфляция в 7,4%, а также рост минимальной заработной платы с 3723 гривен до 4173 гривен. Дефицит в запланированных пределах соответствует требованиям Международного валютного фонда.