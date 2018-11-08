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Новый удар: США ввели санкции против России. LIVE

США ввели новые санкции против России из-за Крыма

США ввели новые санкции против России из-за Украины и Крыма. Речь идет о персональных ограничениях: новые рестрикции распространятся на трех физических лиц и девять организаций. «Газета.Ru» следит за развитием ситуации в онлайн-трансляции.
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22:17

Минфин США указывает, что дополнительные санкции вводятся в ответ «на продолжающуюся пагубную деятельность и дестабилизирующее поведение России».

22:10

И наконец, в «черный список» занесено министерство государственной безопасности ЛНР.

22:06

Также в санкционном списке оказались АО «Крымтеплоэлектроцентраль», ООО «Гарант-СВ», ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов», ООО «Южный Проект».

22:00

Кроме того, в санкционный список попали санатории «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор», а также санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & Spa.

21:53

Двое других физических лиц, внесенных в список американского ведомства, это Андрей Сушко и Владимир Зарицкий.

21:50

Судя по всему, речь идет о заместителе министра госбезопасности ЛНР, пишет ТАСС. В документе минфина США это не уточняется.

21:45

В список минфина США вошел Александр Басов, который, как отмечается, связан с министерством государственной безопасности Луганской народной республики.

21:40

О новых санкциях Волкер сообщил за четыре дня до выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

21:36

«Что касается Донбасса, мы настаиваем на полном выполнении Россией минских соглашений, которые Россия пока не выполнила», - заявил американский дипломат.

21:31

Волкер признал, что в случае Крыма в США ожидают «продолжительного противостояния по вопросу статуса полуострова».

21:27

«Позиция США заключается в том, что мы сохраняем санкции, которые у нас есть в отношении России и готовимся время от времени дополнять их, пока Россия не обеспечит прогресса по Украине», - заявил дипломат

21:23

«Сегодня министерство финансов США официально объявит о введении новых санкций в отношении России, связанных с Украиной и Крымом. Они коснутся трех физических лиц и девяти организаций, которые либо поддержали российские проекты в Крыму, либо связаны с нарушениями прав человека», - сказал он (цитата по ТАСС).

21:15

Новые санкции анонсировал спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер, выступая на телефонном брифинге для журналистов в Брюсселе в четверг, 8 ноября.

21:10

Добрый вечер, уважаемые читатели. США в очередной раз ужесточили санкции против России. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.