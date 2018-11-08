Новый удар: США ввели санкции против России. LIVE

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Минфин США указывает, что дополнительные санкции вводятся в ответ «на продолжающуюся пагубную деятельность и дестабилизирующее поведение России».
И наконец, в «черный список» занесено министерство государственной безопасности ЛНР.
Также в санкционном списке оказались АО «Крымтеплоэлектроцентраль», ООО «Гарант-СВ», ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов», ООО «Южный Проект».
Кроме того, в санкционный список попали санатории «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор», а также санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & Spa.
Двое других физических лиц, внесенных в список американского ведомства, это Андрей Сушко и Владимир Зарицкий.
Судя по всему, речь идет о заместителе министра госбезопасности ЛНР, пишет ТАСС. В документе минфина США это не уточняется.
В список минфина США вошел Александр Басов, который, как отмечается, связан с министерством государственной безопасности Луганской народной республики.
О новых санкциях Волкер сообщил за четыре дня до выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.
«Что касается Донбасса, мы настаиваем на полном выполнении Россией минских соглашений, которые Россия пока не выполнила», - заявил американский дипломат.
Волкер признал, что в случае Крыма в США ожидают «продолжительного противостояния по вопросу статуса полуострова».
«Позиция США заключается в том, что мы сохраняем санкции, которые у нас есть в отношении России и готовимся время от времени дополнять их, пока Россия не обеспечит прогресса по Украине», - заявил дипломат
«Сегодня министерство финансов США официально объявит о введении новых санкций в отношении России, связанных с Украиной и Крымом. Они коснутся трех физических лиц и девяти организаций, которые либо поддержали российские проекты в Крыму, либо связаны с нарушениями прав человека», - сказал он (цитата по ТАСС).
Новые санкции анонсировал спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер, выступая на телефонном брифинге для журналистов в Брюсселе в четверг, 8 ноября.
Добрый вечер, уважаемые читатели. США в очередной раз ужесточили санкции против России. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.