Подозрительные переводы: власти проследят за почтой

В России могут ввести контроль над почтовыми переводами на сумму от 100 тысяч рублей и оплатой услуг связи на сумму свыше 50 тыс. руб., а также соответствующие суммы в иностранной валюте.

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С такой инициативой выступили члены обеих палат парламента России. Законопроект уже внесен в Госдуму РФ. Он предусматривает внесение поправок в федеральный закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Предполагается, что Федеральная служба по финансовому мониторингу будет осуществлять соответствующие операции по контролю.

«Осуществление почтового перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее», — говорится в проекте федерального закона.

Также авторы документа считают необходимым дополнить перечень операций, подлежащих обязательному контролю, операциями по получению некоммерческой организацией средств от иностранной или международной организации, иностранного государства или физлица на сумму от 100 тыс. руб. (либо эквивалент в валюте).

Депутаты предлагают также расширить круг лиц, которые относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами в рамках сделок с недвижимостью. Речь идет о зачислении денежных средств на счет, списание со счета или выполнение клиентом платежа в наличной форме. Результатом операции должен быть переход права собственности на недвижимость.

Если сегодня речь идет об индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи, то в новой редакции предлагается расширить до ИП, оказывающих «посреднические и консультационные услуги» при осуществлении «сделок с недвижимым имуществом» без уточнений, о какой сделке идет речь.

Кроме того, в законопроекте установлена сумма для операций по недвижимому имуществу. Контролю подлежат все операции по сделкам, сумма которых равна или превышает 3 миллиона рублей или эквивалентна ей, но в иностранной валюте.

Также контролю подлежат операции с денежными средствами или иным имуществом если сумма равна или превышает 600 000 рублей, либо эквивалентную ей сумму в валюте.

Сюда законодатель включил такие действия, как покупка или продажа наличной иностранной валюты физлицом, приобретение ценных бумаг за наличный расчет, получение наличных денежных средств по ценной бумаге на предъявителя, внесение наличных в уставный капитал организации. Здесь же операции по покупке или продаже за наличный расчет драгоценных металлов, монет, камней и ювелирных изделий и другие.

«Принятие законопроекта позволит значительно снизить регуляторную нагрузку на организации банковского и иных секторов, а также привести перечень ОПОК (операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю – ред.) в соответствие с существующими рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», — говорится в пояснительной записке.

Путь по усилению регулирования далеко не всегда повышает эффективность предмета контроля, а иногда, наоборот, ее снижает, считает Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Премьер». По его словам, так может произойти и с этой очередной инициативой.

«Намного эффективней идти по пути развития денежной инфраструктуры и разработке удобных механизмов перевода, внутри которых автоматизировать контроль и встраивать алгоритмы по выявлению сомнительных потоков.

Ведь с негативом в первую очередь столкнуться рядовые потребители, которые не используют данные переводы для сомнительных целей.

А те, кого этот контроль реально затрагивает, будут придумывать новые способы для совершения необходимых итераций», — считает эксперт.

Напомним, что еще некоторое время назад активно обсуждалась тема введения полного запрета или ограничений по наличным расчетам в ближайшее время. В Минфине и Госдуме отвергали такие планы. Но на рынке, среди банкиров, информация все же проходила.

Как комментировал тогда «Газете.Ru» глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков, введение лимита на расчеты наличными для физлиц вряд ли произойдет в ближайшие пять лет. «Время от времени эта тема всплывает то по инициативе Центробанка, то по инициативе Минфина. Сейчас она актуальна из-за желания регуляторов бороться с сомнительными операциями. Кроме того, государство тратит огромные деньги на транспортировку этих денег, и отказ от наличных кажется логичным», — заявил Аксаков.

Кроме того, Госдума приняла правительственный закон, направленный на противодействие хищению денежных средств при совершении операций с использованием систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО).

Согласно нововведениям, если банк зафиксирует «сомнительную» транзакцию, он должен будет связаться с владельцем счета, а если он не выйдет на связь, то приостановить или заблокировать не более чем на два дня совершение операции и электронное средство платежа — в том числе банковскую карту, электронный кошелек, мобильное приложение и другие системы.

Правда, если владелец счета не выйдет на связь, банк все равно проведет операцию. Блокировать переводы банк будет, если увидит «признаки совершения денежного перевода без согласия плательщика».