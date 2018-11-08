«Великий день»: Польша подсела на газ из США

Польская нефтегазовая компания PGNiG и американская компания Cheniere Marketing International заключили соглашение о поставке СПГ из США на 24 года.

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Как отмечает сама польская компания, согласно подписанному договору, в 2019-2022 годах общий объем поставок составит около 0,52 млн тонн СПГ, или приблизительно 0,7 млрд кубометров газа после регазификации. Однако в 2023-2042 гг. общий объем импорта достигнет примерно 29 млн тонн (около 39 млрд кубометров после регазификации). Таким образом, с 2023 года PGNiG будет покупать около 1,45 млн тонн СПГ каждый год (около 1,95 млрд кубометров).

На сайте PGNiG отмечается, что поставки начнутся с 2019 года, газ в Польшу будет доставляться на судах с терминалов Sabine Pass в Луизиане и Corpus Christi в Техасе. Поставки будут производиться в соответствии с формулой DES (доставка ex-ship — продавец несет все расходы и риски по доставке товара в порт назначения до момента его разгрузки.) на терминал LNG в Свиноуйсьце.

Ценовые условия контракта не разглашаются, но они, по словам предправления PGNiG Петра Войняка, «полностью удовлетворительны», а сама цена «конкурентоспособна».

«Великим днем для Европы» назвал это соглашение министр энергетики США Рик Перри на церемонии в PGNiG, добавив, что сотрудничество с США дает свободу и независимость.

«Диверсификация источников энергии — источник развития польской экономики», — добавил он. А президент Польши Анджей Дуда назвал это соглашение шагом «к энергетической безопасности не только Польши, но и всего региона Центральной и Восточной Европы».

В октябре польская PGNiG уже подписала долгосрочный контракт на закупку у американской компании Venture Global LNG СПГ. По нему ежегодные поставки составят 2 млн тонн в течение 20 лет. Поставки будут осуществляться по формуле Free on Board (FOB). Это означает, что расходы по доставке товара на борт судна ложатся на продавца.

«Это будет на 20% с лишним, почти на 30% дешевле чем российский газ», — сказал вице-президент польской компании Мацей Возняк.

Между тем, по данным «Газпрома» поставки российского газа в Польшу в 2018 году выросли почти на 10%.

Эксперты сомневаются, что могут быть условия, при которых СПГ для Польши окажется дешевле трубопроводного. Последний в 2017 году полякам обходился в среднем в $222 за 1 тыс. куб. м, американский же по ценам того года стоил на $30 дороже, и это не учитывая затрат Польши на строительство инфраструктуры.

Член комитета Государственной думы по международным делам Виталий Милонов уже назвал переход на СПГ «рабством».

Российская сторона, по словам парламентария, никому не указывает, что покупать. «Только вот покупка у Соединенных Штатов СПГ — это рабство», — сказал Милонов. По его словам, стоимость газа у Соединенных Штатов выше, а американская сторона прибегает политическому воздействию при поиске новых рынков сбыта.

По данным ВР,

в прошлом году потребление природного газа в Польше составило 19,1 млрд куб. м, собственная добыча – около 4 млрд куб. м. Почти 70% импортного газа в 2017 году поставлял Польше «Газпром».

Сейчас российский газ поставляется в Польшу по долгосрочному контракту, который был подписан еще в 1996 году. Договор предусматривает ежегодные поставки в Польшу российского газа в объеме до 10 млрд кубометров.

Действующий контракт на поставку российского газа Польше истекает в 2022 году. Варшава пыталась выторговать ценовые преференции у «Газпрома» для нового контракта, одновременно критикуя российскую компанию и выступая одним из самых ярых противников ее новых газотранспортных проектов, включая «Северный поток — 2». В итоге Варшава сделала выбор в пользу СПГ. Отметив, что возместят поставки из РФ благодаря Норвежскому шельфу и СПГ. Кроме того, в ноябре прошлого года PGNiG подписала пятилетний контракт на поставки СПГ с британской Centrica.

Недовольство существующим ценообразованием в адрес «Газпрома» в Польше высказывали много раз и требовали себе особых условий поставок российского газа. В 2012 году «Газпром» по запросу PGNiG уже снижал цену на газ на 10%, однако спустя пару лет польская компания снова потребовала пересмотра контрактных условий и даже подавала в мае 2015 года подала иск в арбитраж Стокгольма, решив пересмотреть ценовые условия «Газпрома» в судебном порядке. Промежуточное решение по этому спору было неоднозначным и каждая из сторон трактует его в свою пользу.

Эксперты сомневаются, что существующие условия поставок российского газа невыгодны польской стороне. Данные о ценах на газ для разных стран традиционно остаются закрытыми, но о том, что цена «Газпрома» для Польши выглядит вполне приемлемой, свидетельствует следующее: в 2017 году «Газпром» поставил в Польшу 10,5 млрд куб. м газа, что выше даже контрактных условий, обращает внимание аналитик Центра энергетики Московской школы управления Сколково Александр Собко.

То есть

Польша импортирует из России даже больше, чем контрактные объемы, не говоря уже об объемах «бери-или-плати». При этом мощность польского терминала СПГ составляет 5 млрд куб. м (в пересчете на газ), а в прошлом году Польша импортировала 1,7 млрд куб. м. То есть загрузка терминала составляет чуть больше трети.

Учитывая что биржевые цены на газ в северо-западной Европе в той или иной степени отражают стоимость СПГ в регионе, получается, что цены на российский газ выглядят для Польше более чем приемлемо, отмечает эксперт.

Уже сам факт того, что польские власти не раскрывают информации о ценообразовании и конечной стоимости СПГ по контракту говорит о том, что, даже с учетом скидки, никакой выгоды, кроме обретения независимости от «Газпрома», эти контракты не несут, отмечает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский

В среднем цены на американский газ, по его словам, находятся в пределах $107-$110 за тысячу кубометров, однако с учетом транспортировки, сжижения, доставки морем, перевалки, уплаты пошлин и сборов, регазификации и дальнейшей транспортировки к потребителю, его стоимость может возрастать более чем в два раза, до $270-280 за тысячу кубов.

Когда власти Польши говорят о скидке в 20% - не очень понятно, о чем речь

Если речь идет о 20% от рыночной цены СПГ - это всего $22 (при цене $110 за тыс. кубов), о цене для конечного потребителя речь вряд ли может идти, поскольку поставщик не может гарантировать предоставление скидки транспортными компаниями, предприятиями по регазификации, портами и операторами ГТС, добавляет Жарский.