Нашли способ: как заправки по-тихому завышают цены

Российские нефтяники нашли способ поправить финансовое положение в условиях заморозки розничных цен на бензин и дизельное топливо. Как рассказали источники «Коммерсанта» в отрасли, многие сети постепенно ухудшают ценовые условиях для корпоративных клиентов, вводя наценки и допсборы за топливные карты.

Изначально корпоративные программы были призваны создать более выгодные условия для перевозчиков, которые пользуются услугами одной сети АЗС, однако в нынешних условиях эта система дала возможность для скрытого повышения цен.

Так, издание приводит в пример письмо, разосланное клиентам от ООО «ЕКА-Процессинг» (входит в ЕКА, владеет 90 АЗС в Москве), в котором отмечается, что его партнер — «Газпром нефть» — изменил финансовые условия по картам из-за нестабильной ситуации на рынке. В связи с этим был введен «сервисный сбор за топливную карту» в размере 5% на дизтопливо от «цены стелы» АЗС, и 1% — на бензин.

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Похожие меры недавно начали принимать и другие крупные нефтяные компании. Официально там эту ситуацию не комментируют.

Розничные цены на АЗС нефтяные компании и правительство договорились заморозить. 31 августа в ходе правительственного совещания был введен потолок мелкооптовых цен. В конце октября чиновники и владельцы НПЗ согласовали дополнительные условия по сдерживанию топливных цен, были закреплены объемы поставок на внутренний рынок и т.д.

Нефтяные компании и независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) договорились поставлять топливо на уровне +3% к 2017 году и по ценам на июнь 2018 года. Кроме того, большую часть топлива независимым НПЗ нефтяникам рекомендовано продавать по прямым внебиржевым контрактам, а объем продаж на бирже сведен к 10% бензина и 5% дизтоплива.

Профильным ведомствам, в первую очередь Федеральной монопольной службе, еще летом было поручено вести контроль за ситуацией в регионах, в том числе по обоснованности цен и по обращениям, связанным с реализацией нефтепродуктов для госнужд и юрлицам.

По словам представителей транспортных компаний, клиенты «Газпром нефти» получили уведомление о введении платы за сервисные услуги с 1 декабря, а «Роснефть» снизила скидки корпоративным клиентам еще в октябре.

Подобное скрытое повышение цен на моторное топливо в итоге негативно отражается на грузоперевозчиках и ритейлерах, что в конечном итоге может быть заложено в цену их продукции. По словам источника в крупной компании продуктового ритейла, условия по картам ухудшаются с весны, появились затраты на сервис, введены проценты за отсрочку платежа. При этом расходы на ГСМ — одна из ключевых статей в себестоимости перевозки. Растут также акцизы, число платных автодорог, с 1 июля 2019 года будут повышены тарифы «Платона».

«Рост стоимости грузоперевозок разгоняет инфляцию, поскольку логистическая составляющая всегда присутствует в цене товара», — отмечает советник по развитию ГК «Деловые линии» Андрей Воленко.

Рост цен на топливо будет неизбежно влиять на транспортные затраты, которые отразятся на конечной стоимости продуктов,

уверен директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic Эдуард Миронов.

Подобный скрытый рост цен идет вразрез с решением правительства о заморозке розничных цен, считает глава Российского топливного союза Евгений Аркуша. В «Аналитике товарных рынков» подчеркивают, что повышение цен на нефтепродукты по топливным картам — это фактически скрытое повышение розничных цен на фоне подписания соглашения о стабилизации ситуации на топливном рынке. При этом больше за бензин и дизель заплатят в первую очередь те корпоративные клиенты, для которых топливные карты — это основной способ обеспечения компании нефтепродуктами, интегрированный в бухгалтерию.

Топливо в РФ резко подорожало весной. К середине апреля розничная цена на бензин превысила 40 рублей, а к началу июня — уже 43 рубля. В Российском топливном союзе объяснили рост превышением экспортного паритета над внутренними ценами.

«Как правило, внутренний рынок насыщается, когда внутренние цены выше экспортных на несколько тысяч рублей, и тогда цены на автобензин не растут. Сейчас же производители, увеличивая свой доход, увеличивают поставки любых видов топлива на экспорт. Автомобильный бензин у нас не экспортируется, он за рубежом не нужен. Экспортируется нафта, прямогонный бензин – некие полупродукты. То есть, компании, меняя структуру производства, снижают выпуск бензина», — пояснял РИА «Новости» Евгений Аркуша.

Тогда правительство снизило акцизы на бензин и договорилось с нефтяниками о заморозке цен. Однако сети АЗС все-таки нашли скрытый способ повысить стоимость дизельного топлива и бензина.