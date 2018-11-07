Бензиновая сделка: нефтяникам приказали держаться

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, обязывающее Минэнерго и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) заключить соглашения с нефтяными компаниями о мерах по стабилизации цен на топливо.

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»... Я вот только что подписал постановление о соглашении между федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами. На базе вот этого постановления

Министерству энергетики вместе с Антимонопольной службой вменяется в обязанность заключить с хозяйственными субъектами соглашение о принятии мер по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов»,

— сказал Медведев журналистам (цитата по ТАСС).

«Они договорились по моему поручению, потому что альтернатива была простая — или будет это соглашение, или будут ограничительные меры по поставкам на экспорт», — добавил премьер. По его словам, в постановлении указан перечень нефтяных компаний, с которыми заключается соглашение. «Я всех перечислять не буду, но здесь крупнейшие — «Газпромнефть», «Лукойл», «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и другие», — уточнил премьер, добавив, что «на базе этого документа — а он вступает в силу с момента подписания — соглашение с этими компаниями и будет заключено».

«Если я увижу, что все-таки эти соглашения не действуют, или во всяком случае размываются, не важно, какая компания будет это делать, в конечном счете это все равно будет видно по ценам, которые будут складываться у продавцов, покупателей, а самое главное — на бензоколонках, потому что в конечном счете именно эта цена волнует потребителей. Тогда придется принять решение именно о том, о чем я сказал: подписать постановление о введении запретительных экспортных пошлин.

Но надеюсь, что до этого не дойдет и соглашение будет выполняться надлежащим образом», — подчеркнул Медведев.

Договоренности с нефтяными компаниями о стабилизации цен на моторное топливо в РФ были достигнуты на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 31 октября. Так,

правительство и нефтяники договорились, что последние снизят цены до майского уровня (в этом месяце бензин в среднем по стране стоил 42,3 рубля за литр, дизель — 43,91 руб.) и до конца года будут держать их на этом уровне. С 1 января 2019 года на фоне повышения НДС (с 18% до 20%) нефтяным компаниям разрешено повысить цены на 1,7%, в феврале предусмотрена индексация на уровень инфляции.

Это не первая попытка правительства договориться с производителями нефтепродуктов. Рост розничных цен в России ограничивается государством, из-за чего нефтяные компании терпят убытки с конца 2017 года, обращает внимание старший консультант Vygon Consulting Александр Былкин. В отсутствие госрегулирования стоимость АИ-92 еще весной превысила бы 50 руб. за литр, полагает эксперт.

Впрочем, именно весной нефтяники отпустили цены: бензин и дизельное топливо начали стремительно дорожать, что на фоне сезонного роста спроса и посевных работ негативно отразилось на всех секторах экономики. Стоимость бензина ушла за 40 рублей за литр, а Дмитрий Козак вместе с Минэнерго в ручном режиме начал регулировать ситуацию: тогда владельцев нефтеперерабатывающих заводов обязали обеспечивать поставки топлива на внутренний рынок, чтобы избежать дефицита, сдерживать оптовые и розничные цены. Взамен были снижены акцизы на бензин и дизельное топливо на 2 тыс. руб. и 3 тыс. руб соответственно, отменена запланированная индексация акцизов, а позже в налоговой реформе ТЭК был прописан демпфирующий механизм.

Речь идет об обратном акцизе. Вместе с различными коэффициентами он компенсирует нефтепереработчикам часть разницы между экспортной и внутренней ценой. Изначально предполагалось его введение за счет добывающего сектора, однако нефтяники добились частичного субсидирования этой меры из федерального бюджета. Демпфирующий механизм ранее не применялся ни в отечественной, ни в мировой практике. Он имеет ряд недоработок, вынуждающих искать альтернативные методы регулирования рынка, отмечает Былкин. Например, объем выплат НПЗ не зависит от реального уровня оптовых цен и рассчитывается на основании некой базовой цены.

Также предусматривается равный объем выплат для всех НПЗ, однако некоторые из них могут максимально сдерживать цены, другие, наоборот, завышать. Кроме того, демпфирующий механизм может не сработать при резких изменениях макропараметров, добавляет эксперт.

Дмитрий Козак пообещал, что правительство найдет механизм рыночного регулирования ситуации и все время держать цены на бензин в ручном режиме не придется.

Так, вице-премьер поручил профильным ведомствам «дополнительно проработать предложения по введению механизма плавающих ставок акцизов на моторное топливо с обратной зависимостью от изменения котировок на нефть в целях обеспечения ценовой стабильности внутреннего рынка на долгосрочную перспективу».

В настоящее время акциз имеет фиксированную ставку и не зависит напрямую от нефтяных цен, а средства от его сбора идут в региональных бюджеты и дорожные фонды.

Министерство финансов полагает, что острой необходимости в гибком акцизе нет, эксперты считают, что идея сама по себе неплохая, но вряд ли правительство — даже с учетом гибкого акциза — в ближайшее время сможет отказаться от инструментов ручного управления.