Зачистят всех: у двух банков отозвали лицензии

Отмечается, что в деятельности банка «Агросоюз» неоднократно были установлены нарушения законодательства и нормативных актов банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

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В ходе инспекционной проверки Банком России установлен факт отсутствия в кассе «Агросоюза» крупной суммы наличных денежных средств, превышающей 1,3 млрд рублей, что сопоставимо с размером собственных средств (капитала).

«При этом банк с целью сокрытия своего реального финансового положения представлял надзорному органу кассовые документы, имеющие признаки фальсификации», — отмечал ЦБ.

С августа 2018 года «Агросоюз» находился под санкциями США. В американском Минфине объяснили, что пошли на такие меры из-за нарушения банком санкционного режима против КНДР. США попытались включить этот банк в санкционный список ООН, но Россия заблокировала эту инициативу.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов банк на 1 сентября занимал 200-е место в банковской системе РФ.

Неоднократные нарушения и легализация преступных доходов

В деятельности »Банка инноваций и развития» установлены неоднократные нарушения законодательства и нормативных актов «в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю».

«Банк инноваций и развития» на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России в связи с проведением сомнительных транзитных операций. «Несмотря на проведенную надзорным органом работу с банком, объем указанных операций во II-III кварталах текущего года продолжал возрастать. При этом значительную часть в структуре указанных операций составляли транзитные операции повышенного риска, в основном связанные с платежами клиентов, направленными на продажу денежной наличности торговыми компаниями», — сообщает регулятор.

Банк России неоднократно (шесть раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении «Банка инноваций и развития» меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

Но кредитной организацией неоднократно допускались нарушения, отмечает ЦБ.

Выводили деньги за рубеж

Ранее ЦБ лишил лицензий еще два банка — московский Инкаробанк и Международный банк Санкт-Петербурга.

«Приоритетным направлением деятельности АКБ «ИНКАРОБАНК» (АО) являлось кредитование физических и юридических лиц за счет привлеченных денежных средств населения (около 60% валюты баланса). При этом более половины выданных банком ссуд характеризовались сомнительным качеством», — сообщал регулятор.

Проблемы в деятельности Международного банка Санкт-Петербург возникли в связи с использованием банком рискованной бизнес-модели, в результате чего на ее балансе образовался значительный объем проблемных активов, включая производные финансовые инструменты и неподтвержденные требования к компаниям-нерезидентам, сообщил также регулятор.

Зачистка продолжается

Банк России занимается расчисткой банковского сектора от проблемных игроков с 2013 года. С тех пор регулятор отозвал лицензии у более чем 350 банков, среди которых не только мелкие, но и средние и даже крупные кредитные учреждения.

В марте 2017 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала понять, что зачистка банковского сектора будет продолжаться еще два-три года.

К моменту завершения процесса оздоровления российского банковского сектора отзыв лицензии ЦБ у кредитных организаций станет экстраординарным событием.

«Для Банка России очищение банковской системы от недобросовестных, неустойчивых и, к сожалению, нередко криминальных игроков — ключевой приоритет», — отмечала глава ЦБ.