Выбить деньги: долги за ЖКХ соберут коллекторы

«Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) хочет заняться долгами россиян в сфере ЖКХ, сообщает газета «Коммерсант».

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Руководитель агентского комитета НАПКА Виктор Семендуев отметил, что на данный момент поставщики услуг ЖКХ передают коллекторам не более 5% от суммарной задолженности россиян. При этом, по его мнению, эффективность их собственного взыскания долгов с населения «не очень высокая».

«На досудебной стадии она находится на уровне 5–10%, на судебной стадии —15–20%», — рассказал Семендуев, комментируя эффективность поставщиков услуг ЖКХ по взысканию долгов.

В «Мосэнерго» и «Росводоканале» эту инициативу поддержали. Более того, в «Росводоканале» признались, что уже работают с коллекторами.

Долгами за ЖКХ займутся профессионалы

«Росводоканал» в настоящее время на этапе досудебных мероприятий уже передает часть задолженности коллекторским агентствам, а в ближайшей перспективе планируется увеличить объемы передаваемой им просроченной задолженности, заявил в беседе с изданием коммерческий директор компании Сергей Прокофьев. Он уточнил, что речь идет о коллекторских агентствах, входящих в реестр ФССП.

В «Мосэнерго» также заявили, что рассматривают возможность сотрудничества с коллекторским агентствами. «С учетом начала регулирования коллекторской деятельности и появления правоприменительной практики по 230-ФЗ «Мосэнерго» рассматривает возможность привлечения профессиональных взыскателей в целях погашения задолженности», — приводит издание комментарий пресс-службы компании.

Долги граждан за услуги ЖКХ составляют, по данным за сентябрь, порядка 535 млрд руб.

НАПКА планирует разработать для поставщиков услуг ЖКХ стандарты по отбору и оценке эффективности коллекторских агентств, рассчитывая увеличить объем передаваемых им сейчас долгов.

Ранее стало известно, сколько россияне тратят на ЖКХ из семейного бюджета. Основываясь на собственной информации и данных Росстата, эксперты Сбербанка подсчитали, что ежемесячные траты среднестатистической российской семьи на услуги ЖКХ составили 5 038 тыс. руб..

В среднем на коммунальные услуги уходит 11,4% бюджета семьи. При этом данный показатель отличается в зависимости от региона. Так, больше всего за ЖКХ платят жители Республики Тыва (24,5%) и Камчатского края (16,3%), меньше всего — жители Республики Северная Осетия — Алания (6%). Жители Москвы выделяют на оплату ЖКХ 13,9% бюджета, а в Санкт-Петербурге — 10,7%.

Любая семья, у которой расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают, например, в Москве 10% дохода, а по России стандартно 22% дохода (базовая величина федерального законодательства), может претендовать на компенсацию, поясняли ранее «Газете.Ru» в Госдуме. В основном речь идет о льготах семьям с малым достатком, а также многодетных.

Как вырастут тарифы

Судя по всему, рост долгов продолжится в новом году. Как сообщалось, Минэкономразвития из-за повышения НДС с 1 января 2019 года предложило вместо традиционной единовременной индексации тарифов ЖКХ с 1 июля повысить их два раза в 2019 году.

Речь идет о том, чтобы на 1,7% повысить тарифы с 1 января и на 2,4% с 1 июля.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин обещал не перекладывать повышение НДС на конечных потребителей услуг ЖКХ. А общий уровень индексации тарифов в 2019 году не должен был превысить 4%, говорил министр.

«Тут главная задача, чтоб общая индексация не вышла за 4%. Мы считаем неправильным перекладывать повышение НДС на конечных потребителей. Можно, конечно, говорить действительно об изменении сроков этой частичной индексации, но общий объем индексации 4% не превысит», — сообщил он 6 сентября журналистам в кулуарах Московского финансового форума, отвечая на вопрос, одобрена ли двухступенчатая индексация по тарифам ЖКХ.

По данным Росстата, коммуналка отъедает у семей все большую часть дохода, и они не в состоянии ее оплачивать. В 2014 году долги населения по коммуналке составляли 111 млрд рублей. В 2015 году — 135,8 млрд. В 2016-м — 270 млрд. В 2017-м, по данным Минстроя, долги достигли 645 млрд рублей.

Если в 2014 году в российских судах было 2,1 млн дел по долгам ЖКХ, то в 2017-м — уже 5,4 млн дел.