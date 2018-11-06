Рекордные траты: зачем Минфин закупает валюту

Согласно сообщению Минфина, на покупку валюты в период с 8 ноября 2018 года по 6 декабря 2018 года будет направлено 525,8 млрд руб. Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 25 миллиардов.

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Это рекордный объем, с тех пор как Минфин начал покупать валюту в прошлом году. Ведомство приобретает валюту в рамках бюджетного правила, когда все нефтегазовые доходы, которые образуются при цене нефти свыше $40 за баррель, направляются в резервы.

По оценке Минфина, средняя цена нефти марки Urals по итогам января-октября 2018 года составила $71,55 за баррель, что в 1,4 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года.

В этом году с 15 января по 7 ноября на покупку валюты уже было направлено 3,1 трлн рублей. С учетом нынешнего раунда и оставшегося до конца года времени, общий объем накоплений может достичь 4 трлн рублей.

До августа, когда начался второй виток ослабления рубля, вызванный угрозой введения новых санкций со стороны США, валюту для Минфина покупал Банк России на открытом рынке. Но затем регулятор приостановил покупки, а в сентябре объявил, что не будет выходить на биржевые торги до конца года.

«Решение о возобновлении регулярных покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках. Решение об отложенных в 2018 году покупках иностранной валюты на внутреннем рынке будет приниматься после возобновления регулярных покупок. Отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2019 года и последующих лет», — говорилось в сообщении регулятора.

Он также подчеркивал, что принял решение о приостановке покупки валюты «в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков».

Затем Минфин и ЦБ пояснили, что валюту регулятор будет продавать финансовому ведомству напрямую из своих международных резервов. Их объем на 26 октября составил $460,7 млрд.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов признавал, что покупка валюты на рынке способствует укреплению курса рубля.

В текущем году высокие цены на нефть обеспечат профицит федерального бюджета. Но только на бумаге.

Правительство 31 октября внесло в Госдуму поправки в закон о федеральном бюджете на текущий год. В частности, в тексте законопроекта была повышена оценка профицита с 0,5% до 2,1% ВВП или до 2,139 трлн рублей.

Общий объем доходов федерального бюджета в 2018 году составит 18,948 трлн рублей или 18,7% ВВП. Поправки также предполагают, что общий объем расходов бюджета составит 16,809 трлн рублей или 16,6% ВВП.

На деле профицит бюджета может оказаться значительно выше, отмечает Кирилл Тремасов, директор аналитического департамента компании «Локо-Инвест», бывший руководитель департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития. Дело в том, что в бюджете занижен прогноз по добыче и ценам на нефть и завышен курс рубля.

«Но бюджет все равно остается дефицитным, учитывая, что на покупку валюты Минфин в этом году отправит более 4 трлн рублей», — добавляет он в комментарии на своей странице в Facebook.

Минфин компенсирует этот дефицит за счет заимствований. Но во второй половине этого года из-за введенных и ожидающихся санкций (прежде всего, в отношении российского госдолга) брать в долг получается с трудом. Осенью было отменено несколько аукционов, а несколько выпусков облигаций федерального займа удалось разместить под достаточно высокий процент.

Минфин собирается финансировать возникающий дефицит средств остатками бюджетных средств, не раскрывая, впрочем, их структуры.

Аналитики говорят, что если до конца года США введут все же санкции, то это ударит по рублю. Но Антон Силуанов считает, что профицитный бюджет воспрепятствует существенным изменениям курса.

«Надежность и устойчивость бюджета не позволяет и не даст возможности (случиться) резким колебаниям курса рубля»,

— подчеркнул Силуанов в эфире телеканала «Россия-1».

Первый вице-премьер признал, что санкции, как и последующий вывод денег из РФ иностранными инвесторами, влияют на курс национальной валюты, приведя в пример предыдущие санкции США против российской компании «Русал». Однако, по мнению министра, профицитный бюджет обезопасит рубль от сильных колебаний.

Аналитики с ним не согласны. Они считают, что профицит ни от чего не защищает. Факторы, определяющие курс рубля, хорошо известны: это цены на нефть, геополитика и общая ситуация на мировых рынках (приток/отток инвестиционного капитала), перечисляет Владимир Тихомиров, главный экономист BCS Global Markets.

Если в ближайшее время эти факторы не изменятся, то и курс рубля будет стабилен, добавляет он.