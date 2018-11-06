Путь заказан: Дерипаску и Вексельберга не ждут в Давосе

Владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг, глава ВТБ Андрей Костин и совладелец «Русала» Олег Дерипаска не будут приглашены на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе в следующем году. По данным Financial Times, организаторы уведомили бизнесменов, попавших под санкции США, что их присутствие на форуме нежелательно.

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О том, что речь идет именно о Костине, Дерипаске и Вексельберге, сообщили два источника газеты, знающих об этом решении организаторов.

Формально, поводов не пускать предпринимателей в Давос нет - действующие санкций не запрещают им въезд в Швейцарию. «Речь идет не о законе. Оказывается огромное давление со стороны США, чтобы не приглашать их», — говорит один из источников FT.

«Газета.Ru» направила запросы в пресс-службу «Русала», а также представителям «Реновы» Виктора Вексельберга и Олега Дерипаски, но ответа не получила.

В пресс-службе ВТБ «Газете.Ru» сообщили, что «г-н Костин имел беседу с г-ном Швабе и ему известно о данном решении. Свою позицию по данному вопросу г-н Костин изложит в дальнейшем в виде открытого письма к участникам форума».

Источник ТАСС, знакомый с ситуацией, заявил, что Олег Дерипаска не планировал посещать форум в Давосе, так как отошел от управления бизнесом, «поэтому участие в форуме не имеет смысла».

Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Андрей Костин стали фигурантами санкционного списка США 6 апреля этого года. При этом первые двое были включены в него как бизнесмены, работающие в энергетическом секторе, а Костин — как официальный представитель государства.

В августе заместитель министра финансов США Сигал Манделкер сообщила, что банковские счета предпринимателей на Кипре были заморожены и в результате этого они понесли убытки. Из-за санкций состояние Дерипаски уменьшилось почти вдвое, Вексельберга — на $3 млрд — с $16,4 млрд на 5 апреля до $13,5 млрд на 26 июля.

Дерипаска и Костин традиционно были одними из самых ярких спикеров Давоса и очень часто выступали с острыми заявлениями именно на швейцарской площадке.

Так, Олег Дерипаска именно в Давосе выражал недовольство в отношении Центрального банка РФ. Так, в 2013 году бизнесмен назвал ЦБ «коновалами, которые выпустили всю кровь из экономики». В 2015 году он сравнил экспертов ЦБ с космонавтами.

«Я думаю, если будет создана новая (космическая) станция, проще Центральный банк и еще некоторых особенно, назовем так, уверенных в завтрашнем дне экономисто, отгрузить, чтобы они оттуда комментировали. У них будет более приближенный взгляд на нашу экономику из космоса», — говорил он вскоре после того, как Банк России резко повысил ключевую ставку с 10,5 до 17%.

В этом году Дерипаска также отмечал, что «хвалить ЦБ точно не за что». «Мы же видим результат — Китай показал рост больше 6,5%, Америка демонстрирует рост 3%. И то, что у нас полное отсутствие роста, — это связано с неконкурентоспособностью наших товаров», — подчеркнул он.

По его мнению, это связано это «в первую очередь с завышенным курсом рубля и отсутствием тех стимулов, которые нужны, чтобы развивалось производство в стране».

Андрей Костин в Давосе в январе этого года — за два с половиной месяца до того, как сам попал в черный список, — сравнил возможное введение США новых экономических санкций против России с «объявлением войны».

«Мы на пороге новой гонки вооружений. НАТО требует больше оружия и размещает все больше оружия в Европе. Россия ответит тем же. Кто от этого выиграет? Только генералы и производители оружия. Америка считает, что Европа должна заплатить за это больше. Кому это надо? Это очень опасно», — сказал он в интервью FT газете на полях форума.

Тогда же глава ВТБ заявил, что его самого не волнует вероятность личных санкций, в том числе запрет на въезд в США или на наличие американского банковского счета.

На деловом завтраке, который ВТБ организовывал в Давосе, Костин заявил: «Это то, чего, я думаю, Запад добивается. Я думаю, что они хотят при помощи санкций оказать большое давление на Россию, чтоб РФ сменила правительство, президента на кого-то более подходящего для них. Я думаю, что это экономическая война, это не просто торговая война, когда вы просто ограничиваете немного импорт или экспорт».

Спустя несколько недель после Давоса президент Дональд Трамп ввел заградительные пошлины на импорт стали и алюминия, а еще чуть позже Минфин США включил Костина в санкционный список.

Виктор Вексельберг обычно ведет себя крайне сдержанно. «Давос остается уникальной, очень эффективной площадкой для бизнеса, коммуникаций. Это место, где можно одновременно в течение дня встретиться с десятком людей, которых никогда невозможно собрать всех вместе. В Давосе это возможно», — отмечал он в 2017 году.

Один из собеседников FT отметил, что ранее организаторы форума рассчитывали в 2019 году убедить посетить швейцарскую площадку президента РФ Владимира Путина, однако теперь это маловероятно. Последний раз Путин ездил в Давос в 2009 году. С 2013 года представительство России на Международном форуме все время сокращается.