Льготы на коммуналку: россиян не спросят о долгах

Депутаты Государственной думы РФ приняли в окончательном третьем чтении проект закона, который с 2021 года позволяет гражданам России, имеющим право на получение компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги, не собирать документы, доказывающие отсутствие у них долгов по оплате ЖКХ.

Речь не идет о том, чтобы простить долги по ЖКХ или списать их.

В законе сохраняется положение о том, что «субсидии не предоставляются гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года».

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«Информацию о наличии у граждан такой задолженности орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или управомоченное им учреждение получает из системы», — говорится в тексте закона.

«Почему сегодня сдвинули чуть ли не на два года, на 1 января 2021 года? А потому, что Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) еще в полной мере не заработала», — объяснил заместитель председателя комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы Павел Качкаев. Правда, и сегодня регионы обладают достоверной информацией.

Депутат объяснил, какие семьи имеют право претендовать на компенсацию.

«Любая семья, у которой расходы на жилищно-коммунальные услуги в зависимости от региона превышают, например, в Москве это 10% дохода, а по России стандартно 22% дохода (базовая величина федерального законодательства), может претендовать на компенсацию», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

По словам Качкаева, в основном речь идет о семьях с малым достатком, а также многодетных. До принятия закона они должны были самостоятельно раз в шесть месяцев собирать справки, доказывающие, что у них отсутствуют долги на жилищные и коммунальные услуги.

Сегодня решение о предоставлении или отказе в субсидии принимают в течение 10 рабочих дней, напомнил эксперт рабочей группы Качество жизни Общероссийского народного фронта (ОНФ) Арсений Беленький. Он также добавил, что субсидия начисляется на шесть месяцев, после чего людям нужно заново подать заявление и пакет документов.

«Кому это нужно? У нас есть ГИС ЖКХ, во многих регионах системы, где четко учитывается, есть ли у людей долги или нет. Можно просто по электронной почте обменяться данными», — добавил Качкаев.

«Есть случаи, когда граждане лишаются права на получение субсидий на оплату услуг ЖКХ из‑за ошибок управляющих компаний, предоставивших недостоверные данные об имеющихся у них долгах. Люди вынуждены ездить по различным учреждениям и доказывать отсутствие задолженности», — приводятся на сайте Госдумы слова председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Спикер Госдумы также обратил внимание, что речь идет о таких категориях граждан, как малообеспеченные семьи и одинокие пенсионеры.

Теперь орган исполнительной власти субъекта РФ или управомоченное им учреждение самостоятельно должны запрашивать в установленном порядке сведения, которые необходимы для принятия решения о предоставлении субсидий. «Требовать от граждан документы, содержащие указанные сведения, не допускается», — сказано в тексте закона.

«Принятые изменения, действительно, могут облегчить части населения процесс получения субсидий. Разумно то, что государство будет самостоятельно запрашивать необходимую информацию, а не отправлять заявителя за очередными справками. Единственное, что может затянуть оперативность получения субсидии, это то, что в законопроекте отсутствует механизм получения указанной информации», — сказал Беленький.

По его словам,

когда не прописан алгоритм, по которому один чиновник запрашивает, а другой предоставляет информацию, возможны существенные проволочки и неактуальность полученной информации.

Эксперт ОНД также отметил, что закон позволяет по решению субъекта начислять субсидию напрямую ресурсоснабжающим организациям, что сократит расходы на перечисления денег и будет способствовать сокращению дебиторской задолженности в отрасли ЖКХ.

В пресс-служба Минстроя «Газете.Ru» пояснили, что закон позволит гражданам, претендующим на льготы и компенсации за жилищно-коммунальные услуги, не доказывать, что у них нет непогашенной задолженности, им больше не нужно будет получать соответствующие справки в управляющих и ресурсоснабжающих компаниях.

«Орган, предоставляющий субсидию, информацию об имеющихся задолженностях будет получать через систему ГИС ЖКХ, а единственным документом, подтверждающим наличие долга, будет только вступивший в силу судебный акт. Эта норма заработает с 1 января 2021 года. Таким образом мы исключили все возможные манипуляции со стороны поставщиков услуг и освободили граждан от ненужной волокиты», - отметили в ведомстве.

При этом, уже со следующего года, законопроект дает субъектам Российской Федерации принять решение о том, что субсидии будут перечисляться не гражданам, а напрямую за жилищно-коммунальные услуги соответствующим УК и РСО. Это позволит обеспечить целевое расходование субсидий и повысит уровень собираемости платежей, добавили в Минстрое.