Дорогие специалисты: кто в Москве зарабатывает больше всего

Сотрудники сферы IT оказались самыми высокооплачиваемыми в Москве. Они зарабатывают в среднем в месяц 84,2 тысячи рублей. При этом такие специалисты востребованы на рынке. Если число резюме выросло к прошлому году только на 12%, то количество вакансий — на 21%. Такие данные по итогам третьего квартала 2018 года приводят в компании по поиску работы и сотрудников Rabota.ru.

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На втором месте по уровню зарплат оказались работники в сфере транспорта и логистики с заработной платой 70,9 тысячи рублей.

«На третьем месте производство — 66 700 рублей. Средняя зарплата в сфере строительства и недвижимости — 65 100 рублей. С небольшим отрывом в зарплате следуют продажи — 62 200 рублей, финансы и бухгалтерия — 61 000 рублей, банки — 59 700 рублей, а также сфера управление персоналом — 58 500 рублей. Специалисты в области маркетинга и рекламы могут рассчитывать на среднюю зарплату в 54 500 рублей», — говорится в исследовании.

Средняя заработная плата в Москве по итогам третьего квартала 2018 года составляет 64 600 рублей.

В Санкт-Петербурге средняя зарплата составляет 50 500 рублей. Далее следует Екатеринбург — 44 000 рублей.

Если посмотреть на последнюю статистику Росстата, то среднемесячная начисленная заработная плата в I полугодии 2018 года составила 42 550 рублей. Годом ранее этот показатель составлял 38 049 рублей. Получается, что пока статистика свидетельствует об увеличении средней зарплаты по России на 11%.

По данным Росстата, на август этого года средняя начисляемая зарплата в Москве составила 77,6 тысячи рублей.

Годом ранее речь шла о 67,6 тысячи рублей.

Напомним, что ранее в Минтруде «Газете.Ru» рассказали, в 2018 году рост номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников составит 9,8 %. Также в ведомстве уточнили, как будут расти зарплаты в 2019 году в соответствии с среднесрочным прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года, который подготовлен Минэкономразвития России.

Рост заработной платы может замедлиться в будущем 2019 году до 6,1%. «Темп роста заработной платы по следующему году у нас будет 6,1%, рост номинальной заработной платы планируется в 2019 году, в 2020 году — 5,4% и в 2021 году ожидается 6,6%», — сказала заместитель министра труда и соцзащиты РФ Любовь Ельцова на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов России на прошлой неделе.

Также в исследовании, которое имеется в распоряжении «Газеты.Ru», приводится динамика вакансий, что позволяет судить о востребованности профессий в столице. За год число вакансий в большинстве сфер выросло в среднем по рынку труда на 14%. Больше всего увеличение наблюдается в сфере IT, в области маркетинга и рекламы рост составил 19%.

«Количество вакансий в производстве возросло на 18%. На 17% вырос спрос на специалистов в медицине и фармацевтике, положительная динамика наблюдается в продажах — 14%. В банках число вакансий выросло на 12%. В сфере финансов и бухгалтерии, а также в сфере строительства и недвижимости — 8%. В отрасли транспорта и логистики — +7%», --приводят данные в Rabota.ru. Спрос в сфере управления персоналом на 9% к прошлому году.

Если специалистам сферы продаж и IT относительно легко найти свое место на рынке труда, то специалисты в области добычи сырья и представители сферы высшего менеджмента, испытывают сложности с поиском работы, говорится в исследовании, проведенном HeadHunter, на тему ожидания российских работников.

По данным исследования, настроения работников на российском рынке труда ухудшились. При этом

впервые за всю историю проведения исследования россияне выразили готовность снизить зарплатные ожидания.

Больше всего соискателей, готовых согласиться на меньшую оплату труда ради трудоустройства, в Северо-Западном ФО, меньше всего — в Уральском и Приволжском округах.

Лучше других себя ощущают сотрудники, занятые в индустрии красоты и спорта, а также в сфере продаж. Наименее уверенно на рынке себя чувствуют представители некоммерческих организаций (НКО) и сферы безопасности.