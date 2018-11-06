Война с «Газпромом»: почему в «Нафтогаз» никто не верит

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings консервативно настроено по поводу перспектив получения «Нафтогазом» $2,56 млрд от «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража. В обзоре агентства, посвященном выпуску еврооблигаций украинской компании, отмечается, что сроки перечисления миллиардной компенсации со стороны российской компании неясны, да и сами перспективы взыскания средств с «Газпрома» туманны.

«Мы консервативно не учитываем в наших прогнозах присужденные «Нафтогазу» $2,6 млрд плюс проценты, поскольку сроки их получения неясны»,

— говорится в релизе Fitch, опубликованном на сайте агентства.

Реклама

Еврооблигации «Нафтогаза» планируются к выпуску в форме кредитных нот. Fitch присвоило бумагам предварительный приоритетный необеспеченный рейтинг В-, а также рейтинг восстановления активов — RR4.

Финансовое положение «Нафтогаза» очень сложное, и причиной тому продолжение падения уровня жизни и спроса на газ на Украине при перманентном политическом кризисе, который может обостриться перед выборами президента страны и по их итогам, отмечает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. Цены на газ кратно выросли, но проблемы с платежной дисциплиной не позволяют компании пользоваться этим. Перспективы транзита также неясны. В итоге

это делает «Нафтогаз» потенциально одним из самых интересных активов Восточной Европы, но его недооцененность может сохраняться еще многие годы и в итоге закончиться вместе с полной амортизацией основных фондов,

полагает эксперт. Так, долги украинцев перед «Нафтогазом» уже превышают 80 млрд гривен, а в конце октября на Украине было принято решение о поэтапном повышении тарифов для населения, что в итоге может привести к новым проблемам с собираемостью платежей. При этом правительство страны разрешило «Нафтогазу» отключать газ за неуплату в минусовую температуру. Что, скорее всего, также не улучшит имидж компании среди граждан Украины.

В самом же «Нафтогазе», а также в руководстве страны верят в получение денег от «Газпрома». Речь идет о решениях Стокгольмского арбитража по поставке и транзите газа. По итогам взаимных исков за поставки газа в 2013-2014 годах и недопрокачки транзитных объемов «Газпром» оказался должен «Нафтогазу» $2,56 млрд. С чем российский газовый монополист был категорически несогласен.

Российская компания подала апелляционную жалобу в суд шведского округа Свеа, а «Нафтогаз» включил счетчик, чтобы начислять пени «Газпрому» за просрочку выполнения арбитражного решения.

Впрочем, несмотря на мнения экспертов и аналитиков, которые не ждут скорого решения спора и сомневаются в перспективах «Нафтогаза», в Киеве решительно настроены поправить свои материальные трудности за счет российской стороны. Так, в начале октября украинская компания опубликовала заявление «о зачислении переплат за транзит газа в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российского монополиста согласно арбитражному решению от 28 февраля 2018 по транзитному контракту» в размере $9 млн. На 10 октября размер начисленной пени составлял более $100 млн.

И это была не первая попытка «Нафтогаза» любым способом призвать «Газпром» к ответу. Зарубежные активы «Газпрома», в частности в Нидерландах, Швейцарии и Великобритании, также подвергаются аресту по требованиям Украины. Речь идет в том числе о компаниях Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG — операторах действующего газопровода «Северный поток» и строящегося «Северный поток — 2». «Газпром» 14 июня подчеркнул, что добился в апелляционной инстанции приостановки исполнения «транзитного» решения.

Эксперты уверены, что такие действия «Нафтогаза» только осложнят и без того непростые отношения между сторонами газового конфликта, а Россия сможет оспорить действия Украины, что она и делает. Таким образом, число исков множится, и ситуация становится все более запутанной.

Сейчас все попытки «Нафтогаза» блокировать активы «Газпрома» в Европе продиктованы не столько стремлением принудить «Газпром» к выплате назначенной судом суммы, сколько желанием привлечь внимание к ситуации со стороны мировой общественности

и надавить на контрагента в связи с перспективами перезаключения истекающих в 2019 году и расторгаемых по инициативе «Газпрома» контрактов на транзит и поставку газа, отмечает управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес» Александр Пахомов.

Введение обеспечительных мер, например, в отношении Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG до вынесения решения Стокгольмским арбитражем в целом не имеет большого смысла, поскольку вряд ли Газпром имеет планы по отчуждению принадлежащих ему активов в целях ухода от ответственности, добавляет юрист.

При этом, по его мнению, для российской компании новость о присуждении рейтинга B- новому выпуску евробондов «Нафтогаза» в связи с пересмотром шансов на победу в суде украинской компании не несет ни позитива, ни негатива. Сумма требований к российской компании в масштабах ее деятельности незначительна и не может оказать существенного негативного влияния на финансовые показатели, чего нельзя сказать о самом «Нафтогазе».