Эффект чемпионата: почему отели подняли цены

Чемпионат мира по футболу, который проходил с 14 июня по 15 июля, взвинтил цены на отели в 11 городах России.

Реклама

По данным компании Cushman & Wakefield Russia, за девять месяцев в Москве цены выросли больше, чем на 50%. А если быть точнее, цены за номер за указанный период выросли в среднем на 52,7%. В то же время люксовые отели подорожали на 77,2%.

При этом рост цен характерен не только для столицы. Например, в Екатеринбурге, рост цен составил 14,5% на сентябрь 2018 года. По Казани средняя цена продаж на сегодняшний момент поднялась на 23%, в отелях Санкт-Петербурга – на 21,8%.

Если сравнивать сентябрь 2017 года к сентябрю этого года, то на 6,8% увеличился прайс в Москве, на 7,7% - в Санкт-Петербурге, на 5,5% средняя цена выросла в Казани, в Екатеринбурге отели подорожали на 4,6%.

Сегодня у игроков гостиничного бизнеса нет причины снижать цены, констатируют эксперты. Туристы пока сохраняют активность, а значит объемы бронирований остаются для отелей на приемлемом уровне.

«Цены снижаются тогда, когда снижается спрос. Мы сейчас видим пока оживление как на внутреннем, так и на международном рынке туризма. За первое полугодие количество размещенных лиц увеличилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год, а иностранцев – на 30%», - объяснила руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Смирнова.

«Среднерыночный уровень загрузки для гостиниц современного качества за 9 месяцев 2018 года составил 76%, что на 4 п.п. выше, чем годом ранее», - говорится в материалах компании. Там же указано, что загрузка отелей в среднем ценовом сегменте составила более 80%.

Снижение может произойти только в том случае, если цена достигнет критической отметки и будет непосильной туристу. В таком случае покупатель может выбрать объект классом ниже, меньшей звездности, отказаться от поездки либо сократить время пребывания в том или ином городе. «Гостиницы увидят, что спрос сокращается, тогда отреагируют уже ценой», - добавила Смирнова.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов отметил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что рост цен зависит от спроса в той или иной локации, и если в Москве стоимость размещения традиционно высокая, то в Саратове, например, где к мундиалю был значительно увеличен номерной фонд, вряд ли сейчас наблюдается большой объем туристов.

В то же время он допустил рост ценника в случае наличия спроса, а также расходов отелей.

«Ничего страшного в росте цен на 6-10% лично я не вижу. Расходы у отелей тоже выросли. Мы не поднимаем цены соразмерно росту затрат. Например, некоторые продукты питания в последние 4 года выросли в десятки раз, коммуналка не понижается никогда, налоговая нагрузка, скажем так, не уменьшалась тоже никогда. Сейчас еще и НДС повысится», - сказал «Газете.Ru» Прасов.

Напомним, что с 1 января 2019 года ставка налога на добавленную стоимость составит 20%. Сегодня она равна 18%.

«Имея загрузку 80%, любой предприниматель повысил бы цены», - отметил Прасов.

По данным Ростуризма, суммарное количество туристов и болельщиков, посетивших в период проведения матчей города мундиаля, составило порядка 6,8 млн человек. Среди них более 3,4 млн – иностранцы. «Таким образом, 11 городов проведения матчей суммарно приняли более чем на 40% туристов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Въездной турпоток в период ЧМ-2018 вырос в этих городах более чем на 50%», - уточняется в материалах агенства.

В то же время, по данным «Левада-Центра», значительная часть россиян все еще не может позволить себе полноценный отдых.

«Более трети жителей России вынужденно остались без летнего отпуска в этом году (38%).

Из них 20% опрошенных сказали, что «летом не были в отпуске», а 18% респондентов отказались от летних поездок по финансовой причине», - говорится в исследовании.

Там же сказано, что из опрошенных россиян, которые скопили на отдых, большая часть посвятила свой отпуск внутреннему туризму: 8% жителей России побывали на Черноморском побережье Кавказа, в Крыму, еще 11% – ездили к родственникам, друзьям или просто отдохнуть в другой регион страны.