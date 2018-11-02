Золотой бум: Россия бьет рекорды

В третьем квартале 2018 года Банк России приобрел рекордные 92,2 тонны золота, и это стало крупнейшим приобретением за такой период, сообщил Всемирный золотой совет (WGC). В результате российский золотой запас составил более 2000 тонн, что эквивалентно 17% от общемирового объема запасов.

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В объяснении этого рекорда WGC ссылается на слова первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина. Ранее чиновник говорил о том, что золото является «100-процентной гарантией от юридических и политических рисков» для контрагента и открывает более широкие возможности их хеджирования.

Кроме того, по мнению аналитиков WGC, Россия уже продала большую часть своих активов в бумагах казначейства США и продолжает политику дедолларизации.

Наращивать золотой запас Россия начала еще в 2014 году, после введения первых санкций США и Евросоюза. И уже к июлю 2018 года Банк России распродал почти все американские облигации, сократив вложения в них до минимума за 11 лет. По данным Минфина США, в марте у России было бумаг на $96 млрд. Летом их осталось всего на $14,9 млрд — это почти в 12 раз меньше, чем было в 2010 году. Тогда глава Центробанка Эльвира Набиуллина комментировала: Москва учитывает геополитические факторы при размещении своих резервов.

В результате в конце апреля доходность десятилетних гособлигаций США достигла критической отметки в три процента. Такие уровни не наблюдались с 2008 года.

«Американцы используют доллар США как оружие, и Россия поступает абсолютно верно, диверсифицируя свои валютные запасы. Золото — лучшая ликвидная инвестиция, если вы не хотите быть в заложниках у доллара», – объяснял российский интерес к золоту партнер инвестиционно-консалтинговой компании SP Angel в Лондоне Джон Майер.

Эскалация санкционной войны продолжается и сейчас. США угрожают введением запрета на приобретение новых выпусков российского госдолга.

Уровень вложений иностранных инвесторов во внутренний российский долг также сократился до 21%,признавал в октябре Минфин.

В ближайшей перспективе Россия, кроме золота, может попробовать заместить трежерис в своих резервах валютами-конкурентами доллара, комментирует начальник аналитического департамента управляющей компании «БК Сбережения» Сергей Суверов: «Думаю, какой-то большой ликвидной альтернативы рынку американских и российских облигаций в мире сейчас не существует. Но для России, с учетом того, что резервы в мировом масштабе не такие большие, наверное, есть альтернативы. Это, прежде всего, валюты-конкуренты доллара — евро. Но если подстраховаться на случай кризиса, то интересны могут быть швейцарский франк, японская иена».

Другие страны также наращивают покупку золота, следует из сообщения WGC. Всего за три последних месяца мировые центробанки приобрели 148,4 т золота. Это на 22% больше, чем за аналогичный период в прошлом году (121,8 т) и максимум с 2015 года.

В третьем квартале 2018-го, кроме России, этот рекорд обеспечили и действия Турции. Анкара продолжает пополнять свои запасы золота, даже несмотря на политические и экономические потрясения в стране. Чистые турецкие закупки выросли на 18,5 т за этот период, что привело к ослаблению лиры на 25%. Официальные запасы золота в Турции теперь оцениваются в 258,6 т. Напротив, запасы резервных опционов в Центральном банке снизились на 122,9 т..

В ответ на финансовый кризис Центральный банк Турции ослабил меры по ликвидности в августе, сократив количество золота, а также внутренней и иностранной валюты, которое коммерческие банки должны держать в своих резервах.

Кроме Турции, WGC так же отмечает действия Казахстана, который продолжал покупать золото на протяжении всего третьего квартала.

Чистые закупки в 13,4 тонн за квартал привели к тому, что общие резервы составили 335,1 тонн, отмечает агентство.

Правда, Казахстан планирует продать небольшие объемы слитков на международном рынке, чтобы сделать свое золото более узнаваемым на рынке.

Активно покупали золото также центробанки Индии (+13,7 т), Польши (+ 13,7 т). Венгрия и вовсе сообщила о росте своих золотых резервов в десять раз за минувший квартал (с 3,1 до 31,5 т).

Напротив, желающих продать золото мало. Чистые продажи в третьем квартале практически отсутствовали, отмечает WGC. Продавали золото Чехия (-0,5 т ) и Германия (-0,2 Т ). ФРГ осуществляет регулярные продажи в рамках своей программы чеканки монет.

При этом Германия и Чехия оказались единственными странами, в которых было зарегистрировано заметное снижение золота.

На этом фоне цена золота продолжает расти. После падения в августе до $1 178 за тройскую унцию 29 октября золото подорожало до $1230,8 за тройскую унцию.