Плеснуть бензину: кто взорвет цены на топливо

Российский вице-премьер Дмитрий Козак во время совещания о мерах по стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов заявил, что в первую очередь следует обеспечивать нефтепродуктами внутренний рынок России, а уже потом думать об экспорте, передает РИА «Новости».

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Он отметил, что ссылки на то, что недополучение доходов связано с поставками на внутренний рынок не принимаются ни гражданами, ни политическим руководством страны.

«Нам надо определиться, каким образом мы будем действовать буквально с завтрашнего дня… Для того, чтобы получать доходы от экспорта, используя конъюнктуру мирового рынка, нужно обеспечить национальную экономику нефтью и нефтепродуктами»,

— заявил Козак.

При этом он пообещал, что российские нефтяники будут солидарно отвечать за выполнение соглашения по топливу, чтобы не допустить введения заградительных пошлин. Вице-премьер рассчитывает, что все нефтяники подпишут соглашение о стабилизации цен на топливном рынке не позднее четверга, 1 ноября.

На совещании в среду он заявил, что проект соглашения разослан всем участникам.

«Желательно, чтобы мы сегодня завершили это совещание. Индивидуально мы спросим, кто готов подписать и кто, если есть лица, уполномоченные здесь на совещании, должны подписать сегодня, кто готов подписать завтра. Завтра все должно быть зафиксировано на бумаге»,

— сказал Козак.

Как стало известно ранее, на заседании правительства в среду премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Козаку доложить об итогах переговоров с нефтяниками.

Если в среду, 31 октября, правительство не договорится с нефтяниками о стабилизации цен на нефть, заградительные пошлины на нефть (имеются в виду пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов — «Газета.Ru») будут введены до конца недели, обещал Дмитрий Медведев.

«Встретьтесь вечером, обсудите все, потом мне доложите. В случае, если такое соглашение возникнет, нужно будет прежде всего следить за его исполнением. Поэтому мониторинг этого соглашения будет относиться к числу тех задач, которые вменяются в обязанности министерства энергетики и правительства в целом…Если же не удастся договориться, то тогда до конца недели должен выйти документ, который вводит соответствующие пошлины», — сказал Медведев на заседании правительства в среду.

Чиновники давно бьют тревогу в связи с дорожающим бензином. Бензин продолжает дорожать, а меры правительства не могут остановить рост цен, отмечал в понедельник Медведев. Он поручил Минэнерго провести совещания с нефтяными компаниями, и если ситуация не изменится, то правительство готово ввести заградительные пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов.

Премьер-министр констатировал, что бензин продолжает дорожать, а действия правительства не останавливают рост цен. «Несмотря на принятые меры в целом ряде случаев наблюдается рост цен на бензин», — сказал он.

Топливо резко подорожало весной. К середине апреля розничная цена на бензин превысила 40 рублей, а к началу июня — уже 43 рубля.

«Цены растут, потому что сейчас наблюдается чрезвычайное превышение экспортного паритета над внутренними ценами. Как правило, внутренний рынок насыщается, когда внутренние цены выше экспортных на несколько тысяч рублей, и тогда цены на автобензин не растут. Сейчас же производители, увеличивая свой доход, увеличивают поставки любых видов топлива на экспорт. Автомобильный бензин у нас не экспортируется, он за рубежом не нужен. Экспортируется нафта, прямогонный бензин – некие полупродукты. То есть, компании, меняя структуру производства, снижают выпуск бензина», — пояснял в интервью агентству РИА «Новости» причину роста цен на бензин глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша.

Чтобы стабилизировать цены на бензин, тогда правительство отменило плановое повышение акцизов на бензин и дизельное топливо, а также договорилось с производителями о фиксировании цены.

По данным Росстата, в сентябре цены на бензин выросли на 0,1% по сравнению с августом, с начала года — на 8,9%. Сейчас розничные цены на бензин на АЗС держатся на уровнях 43-44 рубля за литр.

Ранее правительство получило право вводить заградительные пошлины на экспорт топлива в качестве защиты от роста цен. Тогда среди мер, которые могут остановить рост цен, в правительстве обсуждается лицензирование экспорта нефтепродуктов при гарантии поставлять определенный объем топлива на внутренний рынок.

«Одних ультиматумов со стороны правительства в вопросе регулирования цен на топливо на внутреннем рынке будет недостаточно, чтобы все в этой истории остались в выигрыше. Проиграют здесь и средние и мелкие участники рынка, но и ВИНКам (вертикально интегрированные нефтяные компании — «Газета.Ru») тоже не будет особо комфортно, поскольку метод такого «кнута» вынудит всех без исключения и дальше нести финансовые потери от искусственной заморозки цен», — комментирует аналитик ИК АЛОР Алексей Антонов.

При этом 1 января 2019 года акцизы на бензин и дизтопливо увеличатся в 1,5 раза — до 12,314 тыс. и 8,541 тыс. руб. за 1 тонну соответственно. А это значит, что цены на бензин продолжат расти.

Если акцизы с нового года будут повышены, как обещано правительством, то это еще больше снизит желание нефтяников вкладывать в модернизацию собственных нефтеперерабатывающих заводов, что приведет к снижению объемов производимого в стране качественного топлива, говорит Антонов.

«Частично такой метод единой ответственности может отсрочить рост стоимости топлива на заправках, крупные игроки рынка уже пообещали держать цены не требуемой планке, однако мелкие игроки столкнуться с дефицитом и даже будут вынуждены уйти из этой отрасли», — прогнозирует эксперт.