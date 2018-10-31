Шаг в бездну: власти отпустили курс рубля. LIVE

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Собственно этот указ президента касался только валютных отношений предприятий. Но осень 1990 года считается началом перехода к коммерческим курсам валют после жесткого регулирования валютных операций в СССР.
Предписывалось «использовать этот курс в расчетах по внешнеторговым операциям, иностранным капиталовложениям на территории СССР и советским инвестициям за границей, а также в расчетах неторгового характера, осуществляемых юридическими лицами».
По указу президента СССР Михаила Горбачева N УП-943 от 26 октября 1990 «О введении коммерческого курса рубля к иностранным валютам и мерах по созданию общесоюзного валютного рынка» с 1 ноября 1990 года вводился «коммерческий курс рубля к иностранным валютам, исходя из соотношения 1,8 рубля за 1 доллар США».
Доброе утро, уважаемые читатели. 1 ноября 1990 года был сделан первый шаг к свободно конвертируемому рублю. «Газета.Ru» вспоминает, что этому предшествовало и какие были у этого решения последствия в исторической онлайн-трансляции.