Doing Business: почему Россия провалилась

Россия заняла 31-е место в мировом рейтинге Doing Business — 2019, составляемому Всемирным банком. Он оценивает легкость ведения бизнеса в 190 странах.

Таким образом, Россия поднялась за год на 4 строчки.

Совокупная оценка условий ведения бизнеса в рейтинге Doing Business состоит из 10 показателей: регистрация предприятий, получение разрешений на строительство, подключение к системе электроснабжения, регистрация собственности, получение кредитов, защита миноритарных инвесторов, налогообложение, международная торговля, обеспечение исполнения контрактов и разрешение неплатежеспособности.

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В 2012 году в майском указе президента «О долгосрочной государственной экономической политике» была поставлена задача подняться в рейтинге со 120-й позиции, на которой наша страна оказалась в 2011 году, до 20-го места.

Дедлайн для попадания на такую высокую позицию России, согласно документу, наступал в 2018-м году.

Напрямую ответственным за достижение результата стало Минэкономики, которое, по замыслу властей, должно было стать драйвером реформ и позволить нашей стране подняться до уровня развитых стран.

В 2016 году Россия в рейтинге занимала 40-е место, в 2017 году переместилась на 35-е.

Подтянуть результаты России в последние года помогло изменение методики подсчета рейтинга. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы попасть в 20-ку.

«Не получилось, потому что наши конкуренты не стояли на месте и активно меняли законодательство в лучшую сторону, борясь за инвесторов», — заявил «Газете.Ru» сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Также, по его словам, не способствовали улучшению инвестклимата в России введение санкций в отношении нашей страны.

Хуже Грузии и Азербайджана

Первые места в рейтинге Всемирного банка в этом году заняли Новая Зеландия, Сингапур и Дания.

Наивысший рейтинг среди стран региона Европы и Центральной Азии в этом году получила Грузия. Она заняла 6-е место.

Обгоняют Россию Азербайджан (25-е место) и Казахстан (28-е место).

Белоруссия заняла 37-е место.

При этом Украина на 71-й позиции, Узбекистан – на 76-й, Таджикистан – 126-й.

В этом году Россия заняла 31-е место с результатом 77,37 баллов, результат нашей страны в рейтинге в прошлом году был 76,76 баллов.

При этом согласно нынешней методологии рейтинга на позицию страны влияет не только итоговый балл, рассчитываемый по 10 индикаторам, но и то, насколько активно страна проводит реформы.

Как комментирует Андраш Хорваи, директор и постоянный представитель Всемирного банка в РФ, наиболее важными реформами в России стало, в частности, упрощение процедуры получения разрешений на строительство.

Россия ускорила процедуру получения разрешений на строительство, сократив на 13 дней время, затрачиваемое предприятием на получение всех разрешений на строительство складского помещения.

В итоге, согласно данным рейтинга, по показателю «получение разрешений на строительство» эксперты поставили нашу страну на 48-е место. В прошлом году Россия находилась на 115-м месте.

«За последние 2 года произошли существенные улучшения в сфере получения исходно-разрешительной документации и регистрации прав. Значительную роль в этом сыграл перевод документооборота в электронный вид. Это ускорило процедуры, уменьшило количество отказов и снизило временные и денежные затраты застройщиков. Например, сейчас получить разрешение на строительство можно за 7 дней», — комментирует директор по инвестициям ГК «Гранель» Андрей Носов.

Также эксперты Всемирного банка высоко оценили реформы в процедуре подключения к системе электроснабжения. Она стала менее затратной благодаря снижению стоимости подключения к электросетям. При этом сроки подключения к электросетям сократились в России до 73 дней по сравнению с 83 днями ранее.

В итоге наша страна по подключению к системе электроснабжения стоит на 12-м месте.

Сильная сторона России, по мнению экспертов Всемирного банка, также это регистрация собственности (12 место рейтинга), а слабые стороны — международная торговля (99 место) и защита миноритарных инвесторов (57-е место).

По индексу ответственности директора Россия получила лишь 2 балла из 10 баллов, говорится в релизе Всемирного банка. Это означает, что в случае ненадлежащего использования корпоративных активов директора очень редко привлекаются к ответственности.

По словам Валерия Миронова, заместителя директора «Центра развития» ВШЭ, нынешний рейтинг составляется по измерению делового климата в двух российских городах — Москве и Санкт-Петербурге, а если посмотреть данные по другим городам, то результаты будет сильно отличаться.

«Бизнес вряд ли ощущает улучшение делового климата в России. Если в первой половине года ставки по кредитам падали, то теперь опять начали расти. В следующем году вырастет НДС с 18 до 20% и это приведет к увеличению издержек для бизнеса. Поэтому изменения к лучшему если и есть, то временные», — резюмирует Сергей Суверов, старший аналитик компании «БКС Капитал».

Как отмечает в свою очередь Алексей Коренев, аналитик «Финам», попасть на 20-ю строчку рейтинга России не удалось в 2018 году по целому ряду причин: это, например, высокая налоговая нагрузка на вновь создаваемый бизнес, и бюрократические препоны.

Чтобы инвестклимат в России стал благоприятным для бизнеса, нужно решать эти вопросы, а не заниматься декларированием намерений, как наши чиновники, говорит эксперт.