«Много открытий для Украины»: Россия подготовила санкции

Правительство России завершило работы над постановлением об ограничительных мерах в сфере экономики, организованных в ответ на антироссийские санкции Украины. Санкции Москвы будут введены отношении 360 компаний и более 50 физических лиц Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в кабмине.

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«В ближайшее время документ будет передан на подпись председателю правительства, а после подписания опубликован», — сказал источник.

Он также отметил, что в списке будет «много интересных открытий» для украинцев, так как придерживающиеся радикальных взглядов на отношения с Россией политики «не прочь при этом заработать на этих самых отношениях».

За три дня до этого руководитель исполкома украинской партии «Основа» Владимир Полочанинов заявил, что антироссийские экономические санкции неэффективны.

«Инструмент санкций против России является абсолютно неэффективным, мы смотрим на это уже четыре года», — подчеркнул политик в эфире телеканала NewsOne.

Экс-депутат Рады также отметил, что из-за ограничительных мер страдает экономика Евросоюза, а Украина, которая является сторонником антироссийских санкций, сама теряет в два раза больше, чем Россия.

В свою очередь, председатель правления энергетического гиганта «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в ходе дискуссии «Экономика 2020» сообщил об ухудшающихся в геометрической прогрессии шансах украинской экономики на успешное развитие, передает ФАН.

По словам топ-менеджера, Украина является «классическим фейл-кейсом»: «не лидеры и не середнячки». При этом он посетовал на то, что положение Украины как богатой природными ресурсами страны в центре Европы «совершенно не коррелирует с уровнем жизни». Он спрогнозировал, что его стране с каждым годом будет все сложнее участвовать в глобальной конкуренции.

Неделей ранее президент Владимир Путин ввел санкции в отношении украинских физических и юридических лиц, передает НСН. В понедельник

глава государства подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины

в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

Спецмеры применяются в ответ на «недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц РФ, в целях защиты национальных интересов РФ».

В указе говорится, что госорганам, организациям и физическим лицам, находящимся под российской юрисдикцией, в своей деятельности следует исходить из того, что в отношении отдельных физических и юридических лиц применяются специальные экономические меры.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев пояснил, какими будут санкции против Украины — прежде всего, Россия собирается блокировать активы и счета лиц из санкционного списка.

«О чем идет речь? Речь идет, во-первых, о блокировании их активов, которые находятся на территории Российской Федерации, то есть запрете совершать с ними какие-либо действия. Во-вторых, о запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных на территории РФ. То есть о запрете вывоза капитала», — рассказал премьер.

Сам «черный список» будет готов в ближайшее время, в него попадут сотни физических лиц из Украины, среди которых будут и известные люди.

«Если говорить о физических лицах, то, по всей вероятности, это будут сотни людей, которые своими действиями причиняли вред нашей стране. Там будут и представители бизнеса, и другие люди, это зависит от усмотрения российской стороны, то есть от тех предложений, которые сформулирует правительство», — добавил глав камбина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подчеркнул, что Москва не видит украинский народ в качестве своего визави по каким-либо рестрикциям.

«Украинский народ был и остается братским народом для России, за исключением неудачных представителей этого народа,

которые погрязли в ультранационалистических настроениях», — сказал Песков в ответ на вопрос, будут ли санкции применены в отношении всего народа Украины.

Глава Чечни Рамзан Кадыров же заявил, что одобрение Украиной санкций Евросоюза в отношении России является позорной платой за надежду стать частью состава ЕС.

«Это позорная плата Украины за призрачную надежду быть допущенной на дальние подступы к Евросоюзу», — заявил он.

Кадыров добавил, что руководству Украины абсолютно безразлична судьба многих миллионов своих граждан, которые содержат семьи, живя и работая в России.