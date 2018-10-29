Оставить за бортом: что будет с апартаментами

Проблема долевого строительства

Минстрой и депутаты государственной думы намерены вернуться к обсуждению вопроса о правовом статусе апартаментов. Об этом «Газете.Ru», рассказали в пресс-службе министерства, где назвали важным вопрос урегулирования этого статуса для организации управления такими объектами.

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«В настоящее время проекта документа, отражающего интересы всех заинтересованных сторон, нет. В дальнейшем Минстрой России совместно с депутатами ГД РФ вернутся к обсуждению этого вопроса», — ответили в министерстве строительства.

В аппарате вице-премьера Виталия Мутко назвали вопрос правового регулирования статуса апартаментов актуальным и непростым. «В ближайшее время планируется провести ряд совещаний и встреч по этой теме», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе вице-премьера, добавив, что параллельно изучается и международная практика.

Председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Николай Николаев не исключил, что вопрос может быть решен в рамках продолжения реформы долевого строительства, новые поправки правительства одобрены комиссией по законотворческой деятельности, и в ближайшее время будут внесены в нижнюю палату парламента, рассказал «Газете.Ru» Николаев. «В рамках этой работы, очень важно в конце концов определиться с апартаментами», — заметил он.

Сейчас совместно с Минстроем ведется работа по вопросу апартаментов – над формулировкой, которая бы всех удовлетворила. «Официальное согласование и внесение будут чуть позже, но мне кажется, что это уже нужно делать на этом этапе реформы», — добавил он. По словам Николаева,

решать проблему долевого строительства без вопроса апартаментов, значит, оставить за бортом десятки тысяч людей.

Дело в том, что хотя по своим характеристикам апартаменты и соответствуют требованиям, предъявляемым к квартирам, юридически они не считаются жильем и не имеют соответствующего правового статуса.

Покупатели такой недвижимости не могут претендовать на включение в реестр обманутых дольщиков, в случае проблем со строительством объекта, сказал Ионин. В Минстрое в прошлом году заявили в необходимости создавать в регионах отдельные реестры обманутых дольщиков, вложивших деньги в строительство апартаментов, но пока «ничего такого нет».

Парадокс в том, что сегодня есть апартаменты, которые строятся в соответствии с долевым законодательством, а значит должны быть защищены им, сказала управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

«Сейчас, действительно, владельцы апартаментов не могут встать в реестр обманутых дольщиков, но это не значит, что их надо отодвинуть и не решать. Проблема решается регионами, на уровне Федерации через определение «проблемный объект». Надеюсь, что она будет решена… Но то, что владельцы апартаментов являются более слабо защищенными, нежели владельцы квартир – это факт», - сказал Николаев.

Статус жилья не нужен

Вокруг темы апартаментов идет борьба между теми, кто лоббирует фактическую их легализацию в качестве полноценного жилья и теми, кто считает, что нужно ужесточить требования к ним, отмечает Ионин.

«Подвешенная ситуация приводит к тому, что проживающие в апартаментах существенно переплачивают за услуги ЖКХ. Допустим, тепловая энергия для нежилых помещений обычно обходится дороже на 20-30%. Также там невозможно получить прописку, меры социальной поддержки на услуги ЖКХ и многие другие», — сказал депутат Госдумы Дмитрий Ионин.

Правда, если комплекс апартаментов имеет статус гостиницы, то собственник апартаментов получает временную регистрацию на 5 лет.

Помимо увеличенных коммунальных платежей для апартаментов повышена и налоговая ставка. Для квартир ставка в Москве составляет 0,1%, а для апартаментов – от 0,5% до 2%. «Однако их кадастровая стоимость, которая ложится в основу расчета налогов, оказывается в среднем в полтора раза ниже, чем на квартиры», — сказала Литинецкая.

Очевидно, что пока ни представители народа, ни власти, пока не видят выхода из ситуации.

В октябре Минэкономразвития в очередной раз заблокировал очередную, уже депутатскую идею определения статуса апартаментов. В ведомстве «Газете.Ru» заявили, что концептуально проект закона не отличается от ранее разработанного Минстроем, кстати, на который тоже был получен отрицательный отклик.

Автор инициативы, экс-депутат Александр Сидякин, который с недавних пор стал руководителем администрации и. о. главы Башкортостана, предложил для разрешения вопросов правового регулирования апартаментов внести ряд комплексных изменений, в том числе ввести новый вид помещения — жилых апартаментов. Это дало бы возможность дифференцировать требования к квартирам, домам и апартаментам. В последствии депутат лично отозвал инициативу.

МЭР не поддержал и предложение перевода нежилых помещений в апартаменты без учета требований законодательства в порядке, установленном в конкретном регионе: требования безопасности, санитарно-эпидемиологические, требования к обеспеченности социальной и иной инфраструктурой, в том числе порядок перевода из нежилых помещений в жилые.

«Кроме того, по мнению Минэкономразвития, является недопустимым установление различных условий и порядка осуществления такого перевода на территориях различных субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Среди недочетов законопроекта — не урегулированы вопросы дальнейшего оборота земельного участка, расположенного под многофункциональным домом и отсутствие переходных положений. Также не были урегулированы вопросы налогообложения апартаментов, которое значительно отличается от налогообложения жилых помещений.

В предыдущих проектах были попытки уровнять статусы квартир и апартаментов, но должен быть другой путь, считает Николаев. По его словам, такой вид недвижимости по-прежнему должен оставаться нежилым помещением.

Как ранее замечал в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» вице-премьер по строительству и региональной политике Виталий Мутко, в России строится не так много апартаментов.

«Я посмотрел процент апартаментов, мы строим очень мало – менее 1%», — сообщил Мутко в кулуарах Госдумы.

В целом эксперты рынка считают, что статус апартаментов должен быть закреплен. При том, что люди все-таки идут за таким «продуктом», в том числе в интересах экономии.

Цены на апартаменты традиционно ниже, чем на квартиры. Разница составляет 15-20%, отметила Литинецкая. Правда, согласно ее данным, стоимость квадратного метра растет. Если в третьем квартале прошлого года речь шла о 146 тысячах рублей за «квадрат», то в этом году объекты подорожали до 164,3 тысячи рублей за квадратный метр.

«Стоимость самых доступных апартаментов варьируется от 2 до 3,3 млн рублей. Самый бюджетный лот площадью 26,2 квадратных метров реализуется по цене 2,1 млн рублей», — привел цифры руководитель по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet Роман Родионцев.

Есть и риски, считает депутат Дмитрий Ионин. По его словам, проблема в том, что если пойти по пути легализации апартаментов как жилья, то застройщики массово уйдут в этот сегмент. «Затраты существенно ниже. Не надо оборудовать детские площадки, парковки. Это приведет к тому, что «ляпать» апартаменты начнут на любом свободном клочке земли, что ставит под угрозу основы градостроительства», — сказал собеседник «Газеты.Ru».