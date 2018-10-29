Публичный непорядок: как фирма из Латвии победила российских фармацевтов

Все началось со спора между российской и латвийской фармацевтическими компаниями.

Латвийская фирма «Гриндекс» договорилась с российским «Фармстандартом» о торговле препаратом «Милдронат» на территории РФ.Соглашение между ними подразумевало и штрафные санкции в размере 5 млн евро, если одна из сторон нарушит договоренности. Компании договорились решать спорные вопросы в Международном коммерческом арбитражном суде (МКАС) при Торгово-промышленной палате.

Почти через два года фирмы поссорились, и «Фармстандарт» направил в МКАС иск, в котором потребовал от латвийских партнеров выплатить штраф. Арбитраж присудил «Фармстандарту» 3,7 млн евро.

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Чуть позже со стороны российской компании последовал новый иск на 194 млн руб. «Фармстандарт» таким образом надеялся взыскать понесенные расходы на маркетинг. В «Гриндексе» заявили, что сумма уже была выплачена в рамках разрешения предыдущего спора. МКАС снова встал на стороны компании из РФ и взыскал в пользу «Фармстандарта» 52 млн руб.

Латвийская компания не стала исполнять постановления арбитража, зато обратилась в Верховный суд России, указав, указав при этом, что исполнение решения МКАС будет противоречить публичному порядку РФ, то есть основополагающим принципам российского права, которые, согласно сложившейся практике и расплывчатым толкованиям ВС, могут быть истолкованы судами, достаточно широко.

Именно это в итоге и произошло.

Верховный суд направил дело на новое рассмотрение и предписал Арбитражному суду Москвы исследовать доводы латвийской фирмы касательно возможности противоречия решений МКАС публичному порядку. Суд первой инстанции в итоге поддержал «Гриндекс», в частности установив, что при взыскании с этой компании 3,7 млн евро был нарушен принцип соразмерности, что и противоречило публичному порядку.

Таким образом, за три месяца Арбитражный суд Москвы отменил два решения МКАС, который, кстати говоря, является «преемником» работавшей аж с 1932 года Внешнеторговой арбитражной комиссии.

Сложившаяся ситуация прецедентна, причем скорее в негативном ключе, считает председатель правления Союза «Медико-фармацевтические проекты. XXI век» Захар Голант.

«Сейчас это произошло в отношении спора фармацевтических компаний. Но это решение суда само по себе имеет гораздо большее значение для порядка будущего разрешения споров всех компаний вообще, и каких бы то ни было отраслей», — заявил он в интервью «Газете.Ru».

По его мнению, отмена решений МКАС наложит отпечаток на взаимоотношения российских и иностранных компаний.

«Здесь есть сразу несколько общих проблем, — рассуждает Голант. — Во-первых, ставится под сомнение право компаний – любых коммерческих участников рынка – договариваться между собой по поводу порядка разрешения споров. То есть если Верховный суд заставляет пересмотреть дело по существу — и идет отказ в выдаче исполнительного листа по решению суда, которое уже состоялось – то это ставит под сомнение вообще возможность выбора третейских судов, как способа решения споров между компаниями».

«Если раньше компании могли договариваться заранее о способе решения споров, то теперь возможность решения споров третейским судом дискредитируется, — констатирует он. — Какая разница, что решил третейский суд, если его решение не вступило в законную силу?».

«Во-вторых, ставится под удар авторитет МКАС в России, то есть таким образом подается сигнал, что международный арбитраж в нашей стране не в состоянии решить спор между компаниями. Это в свою очередь создает риски для компаний, которые в будущем решат прибегнуть в качестве арбитра к услугам МКАС, — отмечает Голант. — В данном случае «Гриндекс» и «Фармстандарт», скорее всего, будут решать спор в латвийском арбитраже, что является еще более негативным следствием отмены решения МКАС в РФ».

Получается, что Верховный суд дискредитировал полномочия МКАС в России, подчеркивает эксперт.

«Это может привести к тому, что все российские и иностранные компании, работающие у нас, особенно занимающиеся экспортно-импортными операциями, по обоюдному согласию будут договариваться решать споры в судах других стран, будь то, например, Гонконг, Сингапур или другая страна. Причем, это может быть даже инициативой со стороны российской компании», — отмечает он.

«Я не знаю такой практики в других странах, чтобы после рассмотрения дела в коммерческом арбитраже было необходимо получать исполнительный лист в государственном суде. Насколько я знаю, это есть только в России. Это ущемляет права и все судебные процедуры коммерческого арбитража», — говорит Голант.

Критикует он и практику широкого толкования публичного порядка, на основании которого и были пересмотрены спорты между «Фармстандартом» и «Гриндексом».

«Ведь на основании нарушения публичного порядка и требуется пересмотреть дело. Какое это отношение имеет к отказу в выдаче исполнительного листа? Никто из юристов, с которыми я общался по этому делу – они не понимают. Нарушение же принципа соразмерности (именно об этом говорилось в неблагоприятном для «Фармстандарта» решении Арбитражного суда Москвы. — «Газета.Ru») – чисто коммерческий вопрос. Непонятно, на каком основании суд вмешивается в размер выплаты, который четко определен экспертами именно в данной отрасли, которых всегда привлекает МКАС», — задается вопросом эксперт.

Голант уверен, что МКАС является объективным арбитром и сам заинтересован в правильном решении споров, а поэтому для решения каждого отдельного дела он привлекает уважаемых и квалифицированных экспертов именно в данной отрасли – будь то, строительство, IT или фармацевтика.

«Таким образом МКАС имеет возможность лучше решать все отраслевые споры, чем суды общей юрисдикции.

В этом свете возникает вопрос – входит ли в компетенцию Верховного суда определение того, является ли достаточной или недостаточной назначенная МКАС сумма разрешения спора? Вправе ли Верховный суд устанавливать, чему эта сумма соразмерна и адекватна? И – тем более — как на этом основании создавать такой тяжелейший прецедент? И даже если эта сумма кажется Верховному суду несоответствующей чему-либо, то в любом случае это не стоит дискредитации авторитета МКАС в России», — заключает Голант.