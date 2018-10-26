В России все стабильно: ставка держится, а рубль падает

Банк России оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Как указывает Центробанк, с предыдущего заседания совета директоров ситуация на внутреннем финансовом рынке стабилизировалась. Риски, связанные с волатильностью нефтяных цен, динамикой заработных плат, возможными изменениями в потребительском поведении, существенно не изменилась и остаются умеренными, говорится в пресс-релизе ЦБ.

Напомним, в декабре 2014-го из-за резкого ослабления рубля ЦБ поднял ставку с 10,5% до 17%, но уже в феврале следующего года регулятор начал ее снижать и делал это непрерывно в течение последних лет. В текущем году он понизил ее дважды – в феврале и марте с 7,75% до 7,25%. После этого регулятор взял паузу, на сентябрьском заседании повысил до 7,5%.

Пойти на этот шаг ЦБ побудили опасения по поводу роста цен под давлением внешних факторов.

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На данный момент, как отмечает регулятор в своем релизе, с предыдущего заседания совета директоров доходности ОФЗ снизились, но остаются заметно выше уровней первого квартала текущего года.

«В этих условиях происходит дальнейшее повышение процентных ставок на депозитно-кредитном рынке. Это способствует сохранению положительных реальных процентных ставок по депозитам, что поддержит привлекательность сбережений и сбалансированный рост потребления», — пишет ЦБ.

При этом российская экономика растет темпами, близкими к потенциальным.

Прогноз регулятора по росту ВВП в 2018 году не изменился и составляет 1,5-2%.

«В сентябре происходило увеличение промышленного производства, однако его динамика оставалась неоднородной по отраслям. Потребительский спрос расширялся умеренными темпами, преимущественно за счет покупок непродовольственных товаров. По оценкам Банка России, в третьем квартале продолжился рост инвестиционной активности», — сообщает ЦБ.

В 2019 году рост ВВП будет на уровне 1,2-1,7%. Это произойдет, в том числе, из-за планируемого повышения НДС со следующего года с 18% до 20%.

Держит под контролем ЦБ в данный момент и ситуацию с инфляцией. По данным на 22 октября рост цен составил 3,5%. Инфляция в сентябре в основном связана с увеличением до 2,5% темпа прироста цен на продовольственные товары, отмечает регулятор.

«Этому способствовало изменение баланса спроса и предложения на отдельных продовольственных рынках. Также происходит подстройка цен к произошедшему с начала года ослаблению рубля», — поясняет регулятор.

При этом ЦБ отмечает, что ценовые ожидания предприятий остаются «на повышенном уровне» в связи с произошедшим с начала года ослаблением рубля и предстоящим повышением НДС.

В этой ситуации ЦБ не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки. Как признает регулятор, проинфляционные риски остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте. На данный момент Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5- 5,5% по итогам 2019 года с возвращением к целевому таргету в 4% только в 2020 году, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны.

ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков, сообщает регулятор.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 14 декабря.

»ФРС и ЕЦБ недавно сохранили ставки без изменений. Ситуация на валютном, долговом и денежном рынках спокойная. Ставки РЕПО на 0,25-0,5 п.п. ниже, а доходность по ОФЗ в пределах 100 б.п. выше ключевой ставки, проблем с ликвидностью не наблюдается. Инфляция демонстрирует относительную стабильность», — комментирует решение ЦБ Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс».

Между тем, по словам аналитика «Алор Брокер» Алексея Антонова, высокая инфляция, которую признают ЦБ в релизе, — это негативный сигнал для рынков, говорящий о том, что курс рубля будет снижаться.

«Доллар уже отреагировал небольшим ростом на решение по ставке, котировки в моменте выросли на 0,44%, ближайшая цель американской валюты— 68 рублей за доллар, далее — 70 рублей», — комментирует эксперт.

По данным на 14.23 на московской бирже курс доллара составил 66,85 рублей (+0,25%).