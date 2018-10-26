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В России все стабильно: ставка держится, а рубль падает

Почему ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Банк России не изменил ключевую ставку, оставив ее на уровне 7,5%. Ситуация стабилизировалась, поясняет ЦБ свое решение. Впрочем, в 2019 году инфляция разгонится до 5-5,5%, а рост экономики снизится — до 1,2-1,7%, прогнозирует регулятор. А это значит, что ЦБ все же может решиться на увеличение ставки. Между тем на фоне решения ЦБ оставить ставку на нынешнем уровне курс рубля падает на московской бирже.

Банк России оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Как указывает Центробанк, с предыдущего заседания совета директоров ситуация на внутреннем финансовом рынке стабилизировалась. Риски, связанные с волатильностью нефтяных цен, динамикой заработных плат, возможными изменениями в потребительском поведении, существенно не изменилась и остаются умеренными, говорится в пресс-релизе ЦБ.

Напомним, в декабре 2014-го из-за резкого ослабления рубля ЦБ поднял ставку с 10,5% до 17%, но уже в феврале следующего года регулятор начал ее снижать и делал это непрерывно в течение последних лет. В текущем году он понизил ее дважды – в феврале и марте с 7,75% до 7,25%. После этого регулятор взял паузу, на сентябрьском заседании повысил до 7,5%.

Пойти на этот шаг ЦБ побудили опасения по поводу роста цен под давлением внешних факторов.

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На данный момент, как отмечает регулятор в своем релизе, с предыдущего заседания совета директоров доходности ОФЗ снизились, но остаются заметно выше уровней первого квартала текущего года.

«В этих условиях происходит дальнейшее повышение процентных ставок на депозитно-кредитном рынке. Это способствует сохранению положительных реальных процентных ставок по депозитам, что поддержит привлекательность сбережений и сбалансированный рост потребления», — пишет ЦБ.

При этом российская экономика растет темпами, близкими к потенциальным.

Прогноз регулятора по росту ВВП в 2018 году не изменился и составляет 1,5-2%.

«В сентябре происходило увеличение промышленного производства, однако его динамика оставалась неоднородной по отраслям. Потребительский спрос расширялся умеренными темпами, преимущественно за счет покупок непродовольственных товаров. По оценкам Банка России, в третьем квартале продолжился рост инвестиционной активности», — сообщает ЦБ.

В 2019 году рост ВВП будет на уровне 1,2-1,7%. Это произойдет, в том числе, из-за планируемого повышения НДС со следующего года с 18% до 20%.

Держит под контролем ЦБ в данный момент и ситуацию с инфляцией. По данным на 22 октября рост цен составил 3,5%. Инфляция в сентябре в основном связана с увеличением до 2,5% темпа прироста цен на продовольственные товары, отмечает регулятор.

«Этому способствовало изменение баланса спроса и предложения на отдельных продовольственных рынках. Также происходит подстройка цен к произошедшему с начала года ослаблению рубля», — поясняет регулятор.

При этом ЦБ отмечает, что ценовые ожидания предприятий остаются «на повышенном уровне» в связи с произошедшим с начала года ослаблением рубля и предстоящим повышением НДС.

В этой ситуации ЦБ не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки. Как признает регулятор, проинфляционные риски остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте. На данный момент Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5- 5,5% по итогам 2019 года с возвращением к целевому таргету в 4% только в 2020 году, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны.

ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков, сообщает регулятор.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 14 декабря.

»ФРС и ЕЦБ недавно сохранили ставки без изменений. Ситуация на валютном, долговом и денежном рынках спокойная. Ставки РЕПО на 0,25-0,5 п.п. ниже, а доходность по ОФЗ в пределах 100 б.п. выше ключевой ставки, проблем с ликвидностью не наблюдается. Инфляция демонстрирует относительную стабильность», — комментирует решение ЦБ Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс».

Между тем, по словам аналитика «Алор Брокер» Алексея Антонова, высокая инфляция, которую признают ЦБ в релизе, — это негативный сигнал для рынков, говорящий о том, что курс рубля будет снижаться.

«Доллар уже отреагировал небольшим ростом на решение по ставке, котировки в моменте выросли на 0,44%, ближайшая цель американской валюты— 68 рублей за доллар, далее — 70 рублей», — комментирует эксперт.

По данным на 14.23 на московской бирже курс доллара составил 66,85 рублей (+0,25%).