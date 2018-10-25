Поиск управы: «Газпром» достанет Украину через ООН

«Газпром» начал разбирательство с Украиной в соответствии с арбитражным регламентом Комиссии ООН по международному торговому праву (United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL).

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«Украина в лице Антимонопольного комитета наложила на «Газпром» необоснованный и несправедливый штраф в размере, превышающем $6 млрд (включая пени) за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины», — говорится в сообщении российской компании.

В «Газпроме» считают, что штраф и меры по его взысканию нарушают права компании, которые гарантированы двусторонним межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций.

«Газпром просит арбитраж принять решение о выплате денежного возмещения и применении иных средств правовой защиты. Компания будет продолжать защищать свои права всеми доступными средствами в рамках применимого законодательства», — резюмируется в сообщении.

Напомним, что в январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины признал «Газпром» виновным в злоупотреблении своим положением монополиста на украинском рынке «голубого топлива», наложив на российскую компанию штраф в объеме 86 млрд гривен. Затем сумма увеличилась в два раза из-за начисленных штрафов и пени.

Все украинские суды подтвердили законность этого вердикта, а 11 сентября 2017 года Верховный суд страны отказал «Газпрому» в пересмотре решений нижестоящих инстанций.

Украинские власти арестовали имущество дочерних предприятий «Газпрома»: «Газпром сбыт Украина» и «Международного консорциума по управлению и развитию газотранспортной системы Украины». Также под арест попали ценные бумаги «Газтранзита» и «ЮжНИИГипрогаз». Украинский Минюст оценивал объем взысканных по данному делу средств в $3,8 млн.

«Появившиеся в СМИ сообщения о взыскании Украиной с «Газпрома» денежных средств говорят о продолжении попыток незаконного изъятия имущества «Газпрома» под видом исполнения решения Антимонопольного комитета Украины 2016 года о наложении штрафа. «Газпром» не признает правомерность наложения штрафа и считает данные действия Украины нарушением его прав», — отмечали в марте этого года в «Газпроме».

В первую очередь «Газпром» заинтересован в признании решения суда несоответствующим международным договорам, в частности двухстороннему договору о защите инвестиций между Россией и Украиной, говорит управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес» Александр Пахомов. Если UNCITRAL придет к выводу, что ущемляются законные интересы «Газпрома», российская компания сможет избежать дальнейших попыток ареста его имущества с украинской стороны в будущем.

«Я думаю, что, с учетом качества уже арестованных активов, в первую очередь российская компания действует с целью предотвратить попытки ареста имущества, находящегося за пределами Украины», — считает юрист.

Для «Газпрома» это, действительно, важно. Сейчас его активы арестовываются по требованиям «Нафтогаза», которому российская компания должна выплатить $2,56 млрд. Соответствующее решение было ранее вынесено Стокгольмским арбитражем. «Газпром» его сейчас оспаривает в суде округа Свеа, но украинская сторона атакует активы газового концерна в Великобритании, Швейцарии, Нидерландах.

Уже предпринимались попытки ареста акций компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG – операторов действующего газопровода «Северный поток» и строящегося «Северный поток – 2». Главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявлял, что компания рассчитывает на то, что акции Nord Stream 2 будут проданы с аукциона, в счет покрытия долга «Газпрома».

«В конце этого года должны пройти слушания о принудительном исполнении в Великобритании. И если мы выиграем, и до этого времени «Газпром» не выполнит судебное решение, соответствующие акции «Северного потока — 2» будут реализованы на аукционе», — приводит слова Витренко агентство RNS.

«Вероятность принудительного взыскания акций Nord Stream 2 AG есть, и она достаточно велика, но говорить об этом пока рано»,

— комментирует Алим Бишенов, управляющий партнер юридической компании BMS Law Firm.

Сначала должно пройти рассмотрение дела о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража в Великобритании. К тому же не стоит забывать об апелляции, которую в настоящее время рассматривают в Швеции, напоминает он.

При этом юрист подчеркивает, что «шансов на то, что ситуация для «Газпрома» изменится, совсем не много». Должны появиться какие-то очень серьезные аргументы для отмены решения Стокгольмского арбитража.

Скорее всего, ситуация будет развиваться примерно в таком ключе, как об этом заявляет «Нафтогаз», резюмирует эксперт.

Что касается разбирательства в рамках UNCITRAL по антимонопольному делу, то в целом можно было бы говорить о высоких шансах «Газпрома» на защиту своих интересов, но надо учитывать аспект политизированности любых споров, в которые вовлечены Россия и Украина,

говорит Александр Пахомов.

При этом разбирательство в UNCITRAL может длиться от нескольких месяцев, до нескольких лет в зависимости от сложности рассматриваемого дела, действий, предпринимаемым сторонами спора в процессе. Арбитражным регламентом предельные сроки для вынесения предварительных, промежуточных и итоговых решений не прописаны. По мнению Пахомова, быстрого результата обращение «Газпрома» не даст.