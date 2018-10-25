Елена Батурина: богатая и знаменитая

Шестой год подряд богатейшей женщиной России остается Елена Батурина, супруга бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. В 2018 году журнал Forbes оценил ее состояние в $1,2 млрд, что на $200 млн выше прошлогодней оценки. При этом совокупное состояние 25 участниц рейтинга богатейших женщин России превысило $9 млрд.

Фоторепортаж: Богатейшие женщины России __is_photorep_included12034591: 1

Елена Батурина, являясь президентом компании Inteco Management, занимается развитием гостиничного бизнеса в России, Австрии, Чехии и Ирландии. Также она инвестирует в недвижимость и альтернативную энергетику в Европе.

Как отмечает журнал Forbes, Елене Батуриной принадлежит коллекция фарфора, сопоставимая с собраниями некоторых музеев.

На втором месте рейтинга — основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, ее состояние журнал оценил в $600 млн.

Wildberries — крупнейший онлайн-магазин одежды и обуви на российском рынке. Выручка магазина в 2017 году выросла на 40% до 63,8 млрд рублей.

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На третьем месте рейтинга находится Елена Рыболовлева. Ее состояние оценивается в $600 млн. Она получила его после развода с миллиардером Дмитрием Рыболовлевым.

Бракоразводный процесс между супругами начался в 2008 году. После семи лет тяжбы дело закончилось мировым соглашением. После окончания процесса Елена Рыболовлева сразу вошла в рейтинг Forbes Woman в 2016 году, оказавшись на второй его строчке.

В нынешний рейтинг вошли несколько новичков. В частности, это акционер холдинга En+ жена Олега Дерипаски — Полина Дерипаска. С состоянием в $200 млн она заняла 22 место.

Также, кроме нее, в рейтинг журнала Forbes впервые вошли Лилия Ротенберг ($500 млн), Лидия Михайлова ($180 млн) и Ирина Герасименко ($180 млн).

Лилия Ротенберг, дочь Аркадия Ротенберга, в апреле 2018-го стала владельцем 33-процентной доли в российской девелоперской компании TPS Real Estate, которая занимается строительством и эксплуатацией торгово-развлекательных центров в Москве, Сочи, Краснодаре, Новосибирске и Киеве. Компания занимает 19-е место в рейтинге рантье – 2018 Forbes с доходом от аренды $130 млн.

При этом сделка о передаче доли в TPS Real Estate Лилии Ротенберг была заключена 29 марта, до того, как ее брат, Игорь Ротенберг, бывший до этого бенефициаром компании, попал 6 апреля под санкции со стороны США.

Игорь Ротенберг «перестал быть бенефициаром» 33,3% девелоперской компании TPS Real Estate, новым владельцем этой доли стала его сестра Лилия Ротенберг, сообщил РБК представитель компании.

Лидия Михайлова является супругой основателя «Группы Черкизово» Игоря Бабаева и владеет 75% семейной компании.

Ирина Герасименко — жена Олега Кожемяко, врио губернатора Приморья. Назначение его на госслужбу состоялось в сентябре. До этого Олег Кожемяко заниматься предпринимательской деятельностью. Так, в конце 80-х годов запустил цветочный бизнес, а в 90-е стал заниматься рыболовецким бизнесом.

Ирина Герасименко является акционером компании «Преображенская база тралового флота».

Между тем российские миллиардеры стали мировыми лидерами по наращиванию состояния за год, сообщило недавно агентство Bloomberg.

По данным Bloomberg Billionaires Index (BBI), 10 самых богатых россиян увеличили благосостояние в среднем на 10,8%.

Индекс агентства рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. При этом по некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

Всего в рейтинг BBI включает вошли 500 богатейших людей мира. Среди них оказалось 23 миллиардера из России.

Согласно данным рейтинга Bloomberg, по темпам роста состояния за год за россиянами следуют американцы. Их состояние выросло в среднем на 7,5%.

Британские миллиардеры разбогатели за год на 3,4%, несмотря на спорные переговоры Brexit и ухудшение отношений с Москвой.

Успех россиян связывают с ростом цен на нефть.

Худший результат показали миллиардеры из Китая, потерявшие за год 27,6%, главным образом из-за падения в сфере технологий и недвижимости.

Между тем за 2017 год реальные располагаемые денежные доходы россиян упали, они сократились на 1,7% в реальном выражении в сравнении с 2016 годом, свидетельствуют данные Росстата. Сокращение произошло четвертый год подряд. В 2018 году за январь-сентябрь зафиксирован рост реальных доходов россиян на 1,7%.