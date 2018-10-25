Дело ЮКОСа: за что посадили Ходорковского. LIVE

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В дальнейшем это стало основным поводом для продажи основного нефтедобывающего предприятия ЮКОСа - «Юганскнефтегаза»
Общую сумму налоговой задолженности ЮКОСа за 2000-2002гг., руководство компани оценивало в 2003 году в сумму около $18,4 млрд. Предписание от Федеральной налоговой службы о задолженности по налогам за 2002 г. на 193,8 млрд руб., ЮКОС получил 17 ноября 2003 года. В 2004 году ФНС доначислило ЮКОСу за 2003 год 169,9 млрд руб неуплаченных налогов.
На той же встрече с РСПП президент Владимир Путин напомнил Михаилу Ходоковскому что у него проблемы с налогами: «Да, вы их решаете, но ведь почему-то они возникли...» - сказал тогда Владимир Путин.
Зато Владимир Путин Михаила Ходорковского одернул: «Это ведь госкомпания, которой надо увеличивать свои запасы. А некоторые компании, как ЮКОС, например, имеют свои сверхзапасы, и вот вопрос: как она их получила?»
Тогда президент «Роснефти» Сергей Богданчиков ничего не подтвердил ни опровергнул.
«Вот возьмем, например, покупку «Роснефтью» «Северной нефти». Все считают, что эта сделка имела, так сказать, дополнительную подоплеку... Здесь присутствует президент «Роснефти» — не знаю, подтвердит ли он это?» - спросил предприниматель.
Другой скандал был связан с покупкой «Роснефтью» компании «Северная нефть». И тут Ходорковский обвинил участников этой сделки в коррупции.
Бороться с коррупцией, по мнению Михаила Ходорковского, бесполезно, она существует во всем мире, и ничего страшного. «Но надо попытаться сделать ее постыдным явлением», - сказал он.
Газета «Коммерсант» на следующий день пересказывала фрагмент выступления Михаила Ходарковского про коррупцию так: «Посмотрите, в Институте Губкина конкурс — два человека на место, а зарплата по окончании этого вуза — $450-500. А в Налоговой академии конкурс — пять человек на место, а стартовая зарплата — $150».
Прежде всего Михаил Ходорковский выступил с обвинительным докладом о росте коррупции на 25% за последние несколько лет. Поскольку тогда шел только третий год первого президентства Владимира Путина, то, очевидно, сравнение делалось с президентством Бориса Ельцина.
19 февраля 2003 года президента Владимира Путина встретился с членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Темой для встречи была предстоящая административная реформа. На этой встрече произошло сразу два скандала – один политический, а другой хозяйственный.
Напомним, как разворачивались события незадолго до ареста Ходорковского.
Доброе утро, уважаемые читатели. 25 лет назад, 25 октября 2003 года, был арестован российский бизнесмен Михаил Ходорковский. Совладельца нефтяной компании ЮКОС обвинили в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. В исторической онлайн-трансляции «Газета.Ru» восстанавливает хронику этого дня, а также причины и последствия этого дела.