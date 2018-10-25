Курсы валют$ 65.57 (-0.03) 74.78 (+0.026)
Пенсионный советник
Москва: +3°C
Дело ЮКОСа: за что посадили Ходорковского. LIVE

Дело ЮКОСа: историческая онлайн-трансляция

25 октября 2003 года был арестован предприниматель Михаил Ходорковский. «Газета.Ru» восстанавливает хронику событий уголовного дела ЮКОСа – одного из самых громких в истории современной России.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
12:57

В дальнейшем это стало основным поводом для продажи основного нефтедобывающего предприятия ЮКОСа - «Юганскнефтегаза»

12:52

Общую сумму налоговой задолженности ЮКОСа за 2000-2002гг., руководство компани оценивало в 2003 году в сумму около $18,4 млрд. Предписание от Федеральной налоговой службы о задолженности по налогам за 2002 г. на 193,8 млрд руб., ЮКОС получил 17 ноября 2003 года. В 2004 году ФНС доначислило ЮКОСу за 2003 год 169,9 млрд руб неуплаченных налогов.

12:45

На той же встрече с РСПП президент Владимир Путин напомнил Михаилу Ходоковскому что у него проблемы с налогами: «Да, вы их решаете, но ведь почему-то они возникли...» - сказал тогда Владимир Путин.

15 лет с ареста Михаила Ходорковского 6
Владимир Родионов/РИА "Новости"
Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с председателем правления нефтяной компании "ЮКОС" Михаилом Ходорковским, 2002 год
12:35

Зато Владимир Путин Михаила Ходорковского одернул: «Это ведь госкомпания, которой надо увеличивать свои запасы. А некоторые компании, как ЮКОС, например, имеют свои сверхзапасы, и вот вопрос: как она их получила?»

12:30

Тогда президент «Роснефти» Сергей Богданчиков ничего не подтвердил ни опровергнул.

12:23

«Вот возьмем, например, покупку «Роснефтью» «Северной нефти». Все считают, что эта сделка имела, так сказать, дополнительную подоплеку... Здесь присутствует президент «Роснефти» — не знаю, подтвердит ли он это?» - спросил предприниматель.

12:17

Другой скандал был связан с покупкой «Роснефтью» компании «Северная нефть». И тут Ходорковский обвинил участников этой сделки в коррупции.

12:12

Бороться с коррупцией, по мнению Михаила Ходорковского, бесполезно, она существует во всем мире, и ничего страшного. «Но надо попытаться сделать ее постыдным явлением», - сказал он.

12:07

Газета «Коммерсант» на следующий день пересказывала фрагмент выступления Михаила Ходарковского про коррупцию так: «Посмотрите, в Институте Губкина конкурс — два человека на место, а зарплата по окончании этого вуза — $450-500. А в Налоговой академии конкурс — пять человек на место, а стартовая зарплата — $150».

12:00

Прежде всего Михаил Ходорковский выступил с обвинительным докладом о росте коррупции на 25% за последние несколько лет. Поскольку тогда шел только третий год первого президентства Владимира Путина, то, очевидно, сравнение делалось с президентством Бориса Ельцина.

11:47

19 февраля 2003 года президента Владимира Путина встретился с членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Темой для встречи была предстоящая административная реформа. На этой встрече произошло сразу два скандала – один политический, а другой хозяйственный.

11:40

Напомним, как разворачивались события незадолго до ареста Ходорковского.

11:35

Доброе утро, уважаемые читатели. 25 лет назад, 25 октября 2003 года, был арестован российский бизнесмен Михаил Ходорковский. Совладельца нефтяной компании ЮКОС обвинили в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. В исторической онлайн-трансляции «Газета.Ru» восстанавливает хронику этого дня, а также причины и последствия этого дела.