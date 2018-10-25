Дело ЮКОСа: за что посадили Ходорковского. LIVE

Общую сумму налоговой задолженности ЮКОСа за 2000-2002гг., руководство компани оценивало в 2003 году в сумму около $18,4 млрд. Предписание от Федеральной налоговой службы о задолженности по налогам за 2002 г. на 193,8 млрд руб., ЮКОС получил 17 ноября 2003 года. В 2004 году ФНС доначислило ЮКОСу за 2003 год 169,9 млрд руб неуплаченных налогов.