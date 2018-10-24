Кудрин и Силуанов спорят в Госдуме: что будет с бюджетом. LIVE

Как заявил накануне, во вторник, 23 октября, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, цена на нефть в проекте федерального бюджета занижена на $10. Так, в базовом варианте проекта заложена цена на нефть марки Urals в 2019 году на уровне $63,4 за баррель, в 2020 году - $59,7 за баррель, в 2021 году - $57,9 за баррель. «Прогноз по цене на нефть - на наш взгляд, он дан с понижением на ближайшие три года. И мы в Счетной палате считаем, что он примерно на $10 занижается», - сказал Кудрин. «Это означает, что у нас не 2 трлн будет профицит с учетом цен на нефть, а 3 трлн – заявлял он.