Кудрин и Силуанов спорят в Госдуме: что будет с бюджетом. LIVE

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Одна из задач - привлечь россиян к занятию спорта, говорит Силуанов. Мы сегодня видим, что спортом регулярно занимается всего 37% россиян. При этом задача к 2024 году поставлена, чтобы регулярно занимались спортом 55% наших сограждан. Для этого предусмотрены ресурсы, в частности, на создание новых стадионов.
Сегодня продолжительно жизни россиян 70 лет, и наша задача - войти в клуб 80+, заявил Силуанов, представляя проект бюджета. Для этого в бюджете предусмотрены инвестиции в здравоохранение. Более триллиона рублей будут направлены на здравоохранение, говорит министр финансов.
Не менее трети от ВВП должен составлять доля в экономике от малого и среднего бизнеса, считает Силуанов. По оптимистичным оценкам эта вообще должно быть 40%. При этом сейчас развитию малого и среднего бизнеса мешают дорогие кредиты. Значительные объемы ресурсов будут направлены на то, чтобы снизить их стоимость для малого и среднего бизнеса, пообещал Силуанов.
Основная задача, которую необходимо выполнить, - это достижение более высоких темпов роста экономика, заявил в начале своего сегодняшнего выступления в Госдуме глава Минфина Антон Силуанов. Для этого нужно увеличились инвестиционную активность в ближайшие годы – с 21,5% до 25%. Сделать это позволит «предсказуемая среда», рассчитывает Силуанов. Мы отменили те налоги, которые негативно влияли на модернизацию и увеличили стимулы для отдельных отраслей- например, для нефтедобычи, отметил министр финансов.
Также в РАНХиГС считают избыточно оптимистичным прогноз доходов федерального бюджета от НДС в 2019-2021 годах. По оценке РАНХиГС, поступления НДС могут оказаться на 0,5—0,7 п.п. ВВП ниже, чем в проекте бюджета. По прогнозам Минфина, поступления составят 6,5% ВВП в 2019 году и 6,7% в 2020 и 2021 годах, в том числе за счет увеличения ставки НДС с 18 до 20% с 1 января 2019 года.
Эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) и Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара отмечали, что прогнозируемая в проекта бюджета стабилизация обменного курса рубля в коридоре 64 -68 рублей за доллар при снижающихся ценах на нефть выглядела противоречиво при текущей тенденции к снижению курса рубля даже при повышающихся ценах на нефть.
Ранее ведомство Алексея Кудрина проанализировало проект бюджета на 2019–2021 годы с учетом базового и консервативного сценариев развития и назвала их слишком оптимистичными. В частности, в Счетной палате отмечали, что в проекте «переоцениваются адаптивные возможности российской экономики». «В целом представляется, что консервативный вариант прогноза недооценивает возможные последствия значительного ухудшения внешнеэкономических условий», - говорилось в документе.
Как заявил накануне, во вторник, 23 октября, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, цена на нефть в проекте федерального бюджета занижена на $10. Так, в базовом варианте проекта заложена цена на нефть марки Urals в 2019 году на уровне $63,4 за баррель, в 2020 году - $59,7 за баррель, в 2021 году - $57,9 за баррель. «Прогноз по цене на нефть - на наш взгляд, он дан с понижением на ближайшие три года. И мы в Счетной палате считаем, что он примерно на $10 занижается», - сказал Кудрин. «Это означает, что у нас не 2 трлн будет профицит с учетом цен на нефть, а 3 трлн – заявлял он.
Свои экспертные заключения на проект бюджета уже представили Счетная палата, Центробанк, Общественная палата, ВШЭ, Институт экономики РАН, РАНХиГС и деловые объединения – ТПП, РСПП, «Деловая Россия», «Опора России». Большинство из них содержат замечания к проекту бюджета.
Напомним, в мае президент России Владимир Путин обозначил национальные цели развития до 2024 года. В частности, он ждет, что бедность сократится в два раза, продолжительность жизни вырастет до 78 лет, а Россия войдет в пятерку крупнейших экономик мира. Всего в указе президента 12 нацпрограмм от образования и здравоохранения до международной кооперации и экспорта. При этом эксперты достаточно скептически оценивали возможность достижения целей указа.
Как отмечал накануне пленарного заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин, «для нас важно, чтобы в федеральном бюджете было обеспечено финансирование реализации 12 национальных проектов, обозначенных в «майском» указе президента». «В 2019–2021 годах на обеспечение национальных проектов предлагается направить 5,5 трлн рублей дополнительных средств, а в перспективе на 6 лет на эти цели планируется выделить более 13 трлн рублей», - отметил Володин.
Ожидается, что проект бюджета будет принят уже в ноябре. Ранее отмечалось, что проект федерального бюджета и сопутствующие законопроекты будут рассмотрены Госдумой во втором чтении 14 ноября, а в третьем - 20 ноября.
Государственная Дума впервые с 2014 года будет рассматривать профицитный бюджет. Его доходная часть составит в будущем году 19 трлн 969,3 млрд рублей. По сравнению с 2018 годом рост на 6,5%. Расходная часть – 18 трлн 37,2 млрд рублей. Ожидается, что профицит в 2019 году составит почти 2 трлн рублей. При составлении проекта федерального бюджета правительство ориентировалось на прогноз по инфляции не выше 4,3%.
Проект бюджета один из первых вопросов в сегодняшней повестке пленарного заседания. Депутаты приступят к нему сразу после обсуждения вопросов, касающихся регламента.
Доброе утро, уважаемые читатели! Сегодня в Госдуме на пленарном заседании рассмотрят в первом чтении проект бюджета на ближайшие три года. С докладами выступят министр финансов Антон Силуанов и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.