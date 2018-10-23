Российский контрудар: Украина потеряет миллиарды

Глава российского правительства Дмитрий Медведев сообщил во вторник, 23 октября, что правительство «в самое короткое время» подготовит санкции против Украины. Накануне соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Реклама

Медведев подчеркнул, что уже имеет «версию нескольких решений», и обещал, что под действие санкций попадут «отдельные граждане, которые наносят вред интересам Российской Федерации, совершают действия, направленные на причинение ущерба нашей стране».

По всей вероятности, «это будут сотни людей», в том числе «представители бизнеса и другие люди», сказал он. «Там будет много достаточно известных людей», — добавил премьер.

По словам главы правительства, речь идет о блокировке их активов, которые находятся на территории России, и запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных в Российской Федерации, «то есть о запрете вывоза капитала».

В-третьих, речь пойдет о том, чтобы запретить поставлять в Россию определенные категории товаров, которые произведены на Украине.

«Может быть, об этом не особенно принято говорить — во всяком случае, наши украинские коллеги это не особенно подчеркивают, — но вообще-то товарооборот Украины с Россией весьма значительный. Речь идет о миллиардах рублей, и для Украины этот товарооборот является одним из самых насыщенных», — заявил премьер.

Несмотря на запреты и ограничения, которые Киев уже ввел в отношении России, удельный вес российского рынка для украинских поставок и для украинского капитала остается весьма и весьма значительным. «То есть мы остаемся крупнейшим внешнеторговым партнером Украины», — подчеркнул Медведев.

По итогам прошлого года, по данным Государственной службы статистики Украины, товарооборот между двумя странами составил $10,1 млрд или 12% от всего объема внешней торговли. Большего всего украинских товаров — на $3,9 млрд — купила именно Россия.

В январе-августе этого года российский экспорт на Украину вырос на 21,2% и составил $5,1 млрд, а импорт сократился на 6,5% до $2,5 млрд. Доля России в торговом обороте составила 11,4%.

Несмотря на снижение объемов поставок, Россия остается главным экспортным рынком для Украины. На втором месте в этом году Польша с $2,2 млрд, на третьем и четвертом — Италия и Турция с $1,8 и $1,7 млрд соответственно.

Если посмотреть на структуру украинского экспорта в Россию, то только в прошлом году было поставлено металлов и изделий из них на $1,3 млрд (28% украинского экспорта в Россию), машин и оборудования на $1 млрд (20%), химии на $0,8 млрд (16%), пояснял «Газете.Ru» директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Также поставляются в Россию пластмассы, средства транспорта и комплектующие к ним и продукция легкой промышленности.

Россия также лидировала по объему прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину. По данным официальной статистики, с января по июнь 2018 года Украина получила $1,259 млрд ПИИ. Россия инвестировала в страну около $436 млн — почти 35% от общей суммы вложенных денег. Отмечается, что другими крупными иностранными инвесторами Украины стали Кипр ($219 млн), Нидерланды ($208 млн) и Австрия ($59 млн).

Стоит подчеркнуть, что Киев ввел против граждан и предприятий из РФ большой спектр ограничительных мер, а под различными санкциями находятся почти 2,5 тысячи физических и юридических лиц. В частности, для украинских «дочек» российских банков (Сбербанка, ВТБ, ВЭБа) действует тот самый запрет на вывод капитала. Кроме того, регуляторы де-факто блокируют сделки по продаже этих активов.

Россия, в свою очередь, запретила транзит через свою территорию украинских товаров в страны Центральной Азии, а также ввела продовольственное эмбарго в отношении США и их союзников за санкции, введенные после вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ.

Илья Жарский считает, что Россия не будет ужесточать правила въезда для украинцев или блокировать пассажирское сообщение (на Украине такие планы рассматривают). По мнению аналитика ИК «Алор» Алексея Антонова, вводить ограничения на экспорт минеральных продуктов и топлива экономически нецелесообразно, ведь большую часть Киев импортирует через Белоруссию или реверсом из Европы.

А вот по импорту определенная свобода для маневра есть. Например, только в этом году в Россию было поставлено продукции украинских металлургических комбинатов на $1,2 млрд, химии — еще на $0,59 млрд, отмечает он.

Правда, с учетом того, что данные Федеральной таможенной службы РФ не отображают географию импортируемых товаров, сложно сказать, кто от таких ограничительных мер пострадает больше, официальный Киев или самопровозглашенные восточные республики, добавляет аналитик.

Какие именно варианты выберет Россия, станет известно уже очень скоро. «В самое ближайшее время эти (санкционные) документы поступят ко мне на стол, и я их все подпишу. Мы их потом еще окончательно прокомментируем», — заявил Дмитрий Медведев.