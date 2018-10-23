Встала поперек «потока»: Меркель подставила «Газпром»

«У нас все прекрасно!»

Президент США Дональд Трамп приветствовал решение германского правительства профинансировать строительство в стране нового терминала для приема сжиженного природного газа (СПГ) .

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«У нас все прекрасно с налоговым послаблением, у нас все прекрасно с изменением законодательства. И посмотрите, что происходит с Германией в вопросе газопровода («Северный поток — 2»), они захотели покупать наш газ, это прекрасно. Обратите на это внимание», — сказал Трамп в беседе с журналистами.

О том, что в ЕС согласны покупать американский СПГ, говорят еще с лета. На переговорах с американским лидером в июле глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал, что в Европе будут строить терминалы для приемки американского СПГ, а также выразил намерение увеличить объемы закупок газ у США.

22 октября газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники сообщила, что канцлер Германии ФРГ Ангела Меркель предложила выделить 500 млн евро господдержки на строительство СПГ-терминала на севере страны.

Берлин надеется, что вопрос с американским газом поможет решить затянувшийся торговый спор и, возможно, даже сгладить угрозы Вашингтона по поводу санкций из-за проекта российско-германского газопровода «Северный поток — 2», который должен удвоить существующий объем экспорта газа из России в Германию.

Прежде канцлер ФРГ активно поддерживала «Северный поток — 2» и не выказывала преференций американскому СПГ. Германия вместе с Австрией последовательно отстаивали позицию, что Европа сама разберется, где ей брать газ и как обеспечивать свою энергетическую безопасность.

Продвижение американского СПГ на европейский рынок большей частью общества воспринималась как попытка давления и шантажа. Сама Ангела Меркель благосклонности к американским энергоносителям никогда не демонстрировала. Максимум, что обещалось в ходе обсуждений «Северного потока — 2», — сохранить транзитный статус Украины.

Впрочем, сама канцлер, как пишет издание, не воспринимала свою перемену в отношении к американскому газу как поражение, но назвала это «стратегическим» решением, которое может окупиться в долгосрочной перспективе.

Возможно, Меркель согласилась на строительство терминала СПГ, чтобы избежать значительных отчислений в НАТО или, по крайней мере, чтобы выторговать для себя более щадящий график их индексации,

предполагает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Не надо забывать, что Трамп по своей сути остается бизнесменом, и, значит, цена любого вопроса — величина взаимных уступок. Она всегда должна быть хотя бы немного, но обязательно в пользу президента США — тогда его рейтинг одобрения будет повышаться, и таковы правила игры, подчеркивает эксперт.

Поддержать «благие начинания» Вашингтон может и финансово. Недавно сенатор от Республиканской партии США Рон Джонсон и демократ Крис Мерфи представили законопроект, который предполагает выделение миллиарда долларов на финансирование европейских энергетических проектов. Авторы не скрывают, что их главная цель — снижение влияния на ЕС энергоресурсов из РФ.

«Мы инвестировали миллиарды в укрепление военной обороны в Восточной Европе, но давайте не будем забывать об опасных последствиях энергетического удушья России», — заявил Мерфи.

Газопровод в трубу?

В этой истории один из ключевых вопросов — что будет с российским проектом «Северный поток — 2». Его возведение с экономической точки зрения было оправдано тем, что Германии в связи с закрытием АЭС и снижением добычи газа в Европе понадобится больше углеводородов. Расти потребность в газе будет и в остальных странах ЕС. «Газпром» который год бьет собственные рекорды по объемам поставок в Европу, а в этом году намерен преодолеть рубеж в 200 млн куб. м.

Ранее проект оценивался в €9,5 млрд, а его запуск был намечен на конец 2019 года. Часть средств на его финансирование уже выделена и направлена оператору проекта.

Между тем

Вашингтон уже грозит проекту санкциями, а ряд партнеров «Газпрома» по проекту говорят, что будут вынуждены его покинуть, если дело дойдет до рестрикций.

Вообще, у «Северного потока — 2» противников едва ли не больше, чем союзников. Помимо США, это Украина и Польша, которые теряют из-за новой трубы свои транзитные позиции, страны Прибалтики, которых также косвенно затрагивает проект.

Варшава, впрочем, уже все для себя решила: на прошлой неделе нефтегазовая компания PGNiG (Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo) подписала долгосрочный контракт на закупку у американской компании Venture Global LNG сжиженного природного газа (СПГ). По контракту США будут ежегодно поставлять Польше по 2 млн тонн СПГ в течение 20 лет. Поставки будут осуществляться по формуле Free on Board (FOB). Это означает, что расходы по доставке товара на борт судна лягут на продавца. Польские власти отметили, что это позволит с 2022 года отказаться от российского газа и не продлевать контракт с «Газпромом».

«Это будет на 20% с лишним, почти на 30% дешевле, чем российский газ. Мы не сказали в этом деле (покупки СПГ) последнее слово и будем объявлять о новых успехах», — пояснил вице-президент польской компании Мацей Возняк.

Подписание контракта с Польшей стало последним козырем, повлиявшим на выглядевшее до того неколебимым отношение к американскому СПГ Меркель,

полагает директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Для Польши начало отгрузки СПГ по цене ниже себестоимости, во-первых, означает появление возможности отказаться от российского газа, а во-вторых, диктовать свои условия по обеспечению работы газропровода Ямал-Европа, по которому сейчас Германия получает 34,7 млрд кубов природного газа в год. Потеря этого маршрута, даже с учетом обоих «потоков», является критической для Берлина, подчеркивает эксперт.

Варшава же продолжает критиковать «Северный поток — 2».

«Наша позиция однозначна и неизменна. Мы считаем, что «Северный поток — 2» — это инвестиция, которая не имеет ничего общего с экономикой. Это предприятие политического и экономического характера, реализуемого прежде всего Россией», — сказал президент Польши Анджей Дуда в распространенном в понедельник вечером интервью для Польского радио.

«Появление газопровода «Северный поток — 2» без сомнения представляет собой опасность для Украины, Словакии, а также представляло бы опасность для Польши, если бы мы не предпринимали шаги для защиты», — добавил он.

Осложняет ситуацию и то, что все еще не получено разрешение на прокладку трубы от Дании, которую наряду с Россией, Германией, Финляндией и Швецией затронет новая труба. Между тем строительство «Северного потока — 2» ведется с двух сторон: с ФРГ и с РФ.

«Будем надеяться, что немецкий прагматизм возобладает над политической конъюнктурой Ангелы Меркель и подача газа по «Северному потоку — 2» осуществится в срок. Иначе трудно понять, что немцы будут делать с теми километрами, которые они уже положили в воды балтийского моря со своей стороны», — рассуждает финансовый консультант Teletrade Михаил Грачёв.

Эксперты ранее отмечали, что «Газпром» в состоянии завершить строительство трубы самостоятельно, а большинство аналитиков даже закладывают эти траты на долю «Газпрома» в своих прогнозных расчетах.

В прошлом году «Газпром» поставил в Германию 53,4 млрд куб. м газа при общем потреблении страны в 90 млрд куб. м. Если говорить в целом по странам Европы (не считая Турции), то поставки «Газпрома» составили 163 млрд куб. м. при суммарном потреблении Европы в 480 млрд куб. м, т. е на долю «Газпрома» приходится чуть более трети от общего объема потребления.

На этом рынке РФ есть что терять, и, как сказал президент РФ на недавней встрече с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, «мы будем бороться за его («Северного потока — 2») реализацию».

Зачем Германии терминалы СПГ

Впрочем, с СПГ-терминалами все не так просто. Они в Европе есть, хоть и не везде, и последние несколько лет их средняя загрузка стабильно держится на уровне 26-27%.

«Американский СПГ в Германии всегда будет дороже, чем российский газ, доставленный по системе «Северный поток». Газ, экспортируемый с Южно-русского месторождения, имеет очень низкую операционную стоимость добычи в долларовом выражении, всего 0,8 долл./МБТЕ, что определяет его однозначное преимущество. При этом исходя из отчетных данных «Газпрома» затраты компании на транспортировку газа по Северному потоку в 2017 г. составляли 0,6 долл./МБТЕ», - комментирует консультант Vygon Consulting Екатерина Колбикова.

Таким образом себестоимость российского газа на границе Германии оценивается в 2,3 долл./МБТЕ. В то же время доставка СПГ из США в Европу в среднем обходилась его экспортерам в 7 долл./МБТЕ в 2017 г.

Для Германии в условиях растущих фрахтовых ставок и цен на мазут по первому полугодию 2018 г., американский газ будет стоить не менее 7,1 долл./МБТЕ в порту прибытия. Это ниже спотовых котировок на немецком хабе NCG, которые во втором квартале 2018 г. составляли 6,9 долл./МБТЕ, но выше цены российского газа на границе Германии – 6,5 долл./МБТЕ за аналогичный период.

В структуре логистики и ценообразования трансатлантических перевозок СПГ строительство грузоприёмных и перевалочных терминалов – это лишь одно звено из большой цепочки других, которые делают такие поставки в регулярном режиме труднореализуемыми,

отмечает Рожанковский.

Но самое важное в этой истории – отсутствие существенного флота специализированных «длинных» танкеров, строительство каждого из которых займёт минимум 5-6 лет. Кроме того, отмечает эксперт, процесс сжижения и разжижения газа практически не менялся с 1941 года, когда был построен первый такой завод в Кливленде. Технологии не только на стадии сжижения, но и – самое важное – на стадии разжижения, т. е. прямых интересов импортёра, страдают значительными потерями из-за атмосферных утечек.

Кроме того, немецкие компании никогда не проявляли интереса к закупке сжиженного газа: в их контрактных портфелях числятся только трубопроводные поставщики газа: Россия (62%), Норвегия (32%) и Нидерланды.

Пока что решение, которое озвучила Ангела Меркель из категории «обещать – не значить жениться»,

уверен Грачев.

Меркель находится под сильнейшим прессингом внутренних и внешних политических проблем: на внутригерманском политическом фронте альянс ХДС/ХСС сдает позиции, что ведет к снижению авторитета Меркель. На выборах в Баварии ХДС/ХСС хоть и получили формальное большинство, но лишились части мест в земельном парламенте. На внешней политической арене Меркель вынуждена следовать в фарватере американской политической машины, что вызывает шквал критики и опять же, не способствует повышению её рейтинга.

Именно это иллюстрирует сообщение о решении Меркель оказать поддержку строительству терминала по приеме СПГ из США, считает аналитик.

Между тем, WSJ обращает внимание, что в течение многих лет планы по строительству новых терминалов СПГ были застопорены из-за отсутствия государственной поддержки, которая позволила бы сделать проект экономичным. Одна из первых заявок на государственную помощь была подана уже в октябре для строительства терминала в городе Штаде, недалеко от Гамбурга. Так что, в конечном итоге, даже такие «реверансы» могут вылиться в конкретные проекты.