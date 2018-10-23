Развод по-королевски: Brexit обрушит Британию

Британский премьер Тереза Мэй не может вывести страну из тупика, куда ее завели многомесячные переговоры Лондона и Брюсселя по условиям Brexit. Западные политики не принимают ее план по выходу из ЕС, а недовольство в стране растет. Так, на минувших выходных это вылилось в многотысячную акцию протеста: на одной из крупнейших улиц в центре Лондона — Парк-Лейн — вышли более 600 тыс. человек. Люди призывали учесть их интересы при выходе из ЕС, часть требовала повторного референдума по самоопределению.

«Независимо от того, голосовали мы за или против два года назад, сейчас мы осознаем: мы движемся к неудачному Brexit», — отмечают британцы в петиции к своему правительству, подписанной перед акцией.

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Референдум о выходе Великобритании из состава ЕС проходил в июне 2016 года. Большинство (51,89%) британцев поддержали развод с Брюсселем. Тогдашний премьер Дэвид Кэмерон после этого подал в отставку, а к власти пришло правительство Мэй, которому предстояло провести Brexit. Переговоры об условиях сделки между Лондоном и Брюсселем пока не привели к результату.

Предложенный Мэй вариант сделки многие в стране считают слишком мягким, а в ЕС — неработающим. Между тем стороны должны найти компромисс до декабря, чтобы соглашение было вовремя передано на утверждение европарламента, в противном случае 29 марта 2019 года выход Великобритании из ЕС пройдет без сделки, а торговые отношения между Лондоном и Брюсселем будут установлены по общим правилам для стран-членов ВТО.

Пока предполагается, что с запуском формальной процедуры Brexit страны вступят в переходный период в отношениях, который продлится до конца 2020 года, когда «развод» будет завершен окончательно. Брюссель предлагает пролонгировать этот процесс, Лондон называется такой вариант «нежелательным».

«Соглашение с ЕС об условиях Brexit готово на 95%», — заверила в понедельник, 23 октября, Мэй, выступая в британском парламенте. «Удалось достичь договоренностей по вопросам безопасности и транспорта. Среди точек торможения остается лишь вопрос ирландской границы», — отмечает премьер.

Речь идет о сохранении Северной Ирландии в составе общего рынка ЕС и таможенного союза, механизм которого не согласован сторонами. По словам Мэй, предложение властей ЕС, при котором Северная Ирландия оказывалась бы внутри таможенной зоны, существующей отдельно от другой территории Великобритании, Лондон принять не может.

«Первоначальное предложение Брюсселя на этот счет мы не можем принять, поскольку это означало бы создание таможенной границы по Ирландскому морю и разрушение целостности Соединенного Королевства. Я не верю, что кто-либо из британских премьеров принял бы такое предложение. Конечно, не приму его и я», — заявила Мэй в парламенте (цитата по ТАСС). Таким образом, этот вопрос остается открытым.

Впрочем, недовольны политики и другими параметрами сделки. Так, президент Европейского совета Дональд Туск после неформального саммита лидеров стран ЕС в Зальцбурге в сентябре заявил, что британский план Brexit не сработает, а предложенная структура экономического взаимодействия не будет жизнеспособной.

После брюссельского саммита на прошлой неделе ряд СМИ со ссылкой на источники сообщали, что лидеры 27 стран Евросоюза разочарованы отсутствием прогресса на переговорах с Лондоном.

В целом, Brexit в любом случае — негатив для экономики Британии в долгосрочной перспективе, отмечает Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс». Недополученный рост ВВП в перспективе 20 лет оценивается в 3-7% при разных сценариях выхода. Если говорить об инвестициях, то они также будут в любом случае меньше, чем при сохранения Британии в ЕС. Компании уже начали перевозить офисы и сотрудников, добавляет эксперт.

Между тем

отказ Мэй проявлять гибкость в вопросе Brexit вызывает недовольство не только в Брюсселе.

Так, член консервативной партии и бывший военный Джонни Мерсер призвал парламентариев лишить премьера должности, осудив «осторожный управленческий подход» Терезы Мэй. По словам Мерсера, уже на этой неделе Терезе Мэй может грозить вотум недоверия, поскольку «все крылья партии» объединились против нее. 21 октября The Sunday Times сообщила, что тори дали британскому премьер-министру для сохранения своей должности трое суток.

Угрозу для политической карьеры Мэй представляет и бывший глава британского МИД Борис Джонсон, который уже предложил свой план по Brexit. Лейбористы ранее заявили, что никакой план Мэй по выходу из ЕС поддерживать не будут.

Масла в огонь подливают и парламентарии самой Ирландии. Так, Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии намерена рассмотреть ранее предложенную поправку к законопроекту по выходу Великобритании из состава ЕС, которая по сути сделает незаконным предложение Евросоюза по решению проблемы с границей Ирландии, фактически это поддержка «жесткого» варианта Brexit.

Сторонников такого пути в Британии также немало. И они также провели в минувшие выходные свой марш в городе Харрогейт, организованный группой «Уйти значит уйти» во главе с экс-лидером Партии независимости Соединенного Королевства Найджелом Фаражем.

Все эти политические пертурбации не замедлили сказаться на курсе нацвалюты. Так, фунт по отношению к доллару уже упал ниже 1,3. В понедельник фунт стерлингов упал на 0,7% до $1,2982 против $1,3076 днем ранее.

Терезу Мэй с большой вероятностью ждет отставка, а британский фунт — падение

и по мере подпитывания инфоповодами, по мере нарастания протестных настроений граждан Великобритании фунт ослабнет как минимум до отметки 1,27 к доллару, полагает аналитик ИК Алор Брокер Алексей Антонов.

Сразу после отставки Мэй инвесторы будут настроены негативно, но затем, по мере того, как партии удастся показать, что она способна отстоять интересы граждан в переговорах с ЕС, привлекательность фунта и британских активов может вырасти, отмечает он.

Критический сценарий, который предусматривает отсутствие сделки, сейчас не учитывается рынком, отмечает Сабитов.

Если говорить про такой сценарий, то потенциал падения валюты можно оценить как минимум в 6-8% до уровня в 1,20-1,21 доллара за фунт,

полагает он.

При сценарии мягкого выхода возможен рост валюты, и чем быстрее это произойдет, тем лучше для фунта. Если бы не неопределенность относительно Brexit, Банк Англии мог бы повысить ставку уже на ближайшем заседании в ноябре, так как данные по рынку труда показывают безработицу на уровне 4% и рост заработных плат на 3,1%. Рост зарплат создает инфляционные риски, но пока риски Brexit перевешивают, добавляет эксперт.