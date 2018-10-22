Бой с тенью: у каких россиян отберут заработанное

В Госдуме готовится новый закон, вводящий штрафы для самозанятых граждан, которые не зарегистрировались и не платят налоги, заявил думского комитета по бюджету Андрей Макаров.

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«Мы предлагаем, что в случае, если обнаруживается у человека такой доход, а он не зарегистрировался и не платит, он платит штраф в размере того дохода, который он получил», — заявил Макаров на заседании комитета при обсуждении законопроекта о введении налога на профессиональный доход.

При этом детали депутат уточнять не стал. «Могу сказать одно — это будет», — добавил он.

25 октября Госдума рассмотрит в первом чтении пакет законопроектов о введении в России налога на профессиональный доход самозанятых.

К числу самозанятых чиновники причисляют нянь, сиделок, уборщиц, фрилансеров, репетиторов и других лиц, работающих без статуса индивидуальных предпринимателей.

Эксперимент о новой системе налогообложения самозанятых предлагается провести с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан.

При этом стать участниками смогут индивидуальные предприниматели, не имеющие работодателя и наемных работников, чей годовой доход не должен превышать 2,4 млн руб. в год.

Власти предлагают установить налоговую ставку в размере 4% для физических лиц, и 6% — индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.

Ввести налог на федеральном уровне предлагается со второго полугодия 2019 года. Платить налог можно будет с помощью онлайн-приложения.

Как заявил на днях глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, российские власти не планируют делать обязательными для самозанятых взносы в Пенсионный фонд.

«По поводу отчислений в Пенсионный фонд человек будет выбирать сам — будет ли он получать минимальную социальную пенсию, либо он будет получать базовую пенсию и тогда платить соответствующие страховые платежи, либо он будет использовать индивидуальный пенсионный капитал», — отмечал Мишустин.

В правительстве давно рассматривают варианты легализации самозанятых граждан, чтобы заставить их платить налоги. В частности, им предлагали легализоваться, воспользовавшись патентом. Однако все предыдущие эксперименты проваливались.

Так, по разным оценкам, число самозанятых варьируется от 3,5 млн до 15 млн. Однако о себе заявили лишь немногие россияне.

В частности, по данным ФНС, на 1 сентября в РФ уведомили о себе 2149 самозанятых.

Эксперты неоднозначно относятся к нынешней инициативе депутатов штрафовать на всю сумму дохода самозанятых, которые останутся в «тени».

Вполне возможно, что идея останется только на словах, не дойдя до реализации, полагают они.

«Пока что не создано правового механизма, по принципу которого будет устанавливаться факт нарушения и конкретного уклонения от уплаты налога с предполагаемого дохода. При этом выработать такой механизм, определяющий, где человек получил реальный доход от собственной занятости, а где он просто получил некие средства на свою карту за счет возврата долга или иных действий, не связанных с его трудовой деятельностью, – будет крайне тяжело.

Идею сложно будет реализовать также из-за большого числа самозанятых и разброса по видам деятельности. Например, есть категория граждан, которую контролировать практически невозможно: это, например, репетиторы и парикмахеры на дому, которые получают наличные за свою работу», — комментирует директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Между тем выявить тех, кто регулярно получает доход на карточку, будет легче.

Так, этим летом в соцсетях активно обсуждалось, что налоговая служба будет взыскивать налоги от любых поступивших на счета россиян денег. Они могут квалифицироваться как доход и облагаться налогом, беспокоились россияне в социальных сетях, делясь способами избежать пристального внимания Федеральной налоговой службы (ФНС). В частности, пользователи советовали друг другу в назначении платежа по карточкам писать «отдаю долг» или «подарок».

Тогда опрошенные «Газетой.Ru» банкиры и налоговая служба заверили, что введение такой меры не предполагается.

Однако Жарский считает, что российские власти вполне могут использовать движение средств по банковским картам для выявления самозанятых. Впрочем, часть россиян в связи с этим перейдут на наличных расчет, добавляет он.