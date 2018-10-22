Билеты не той системы: что грозит авиакомпаниям России

Российские авиакомпании в ближайшие время могут столкнуться с серьезными трудностями из-за новых требований к системам бронирования, разработанным Минтрансом.

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Проект постановления правительства под названием «Требования к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок» ведомство разработало и опубликовало еще 5 июля. В нем речь идет об инвенторных системах бронирования, где авиакомпании хранят данные обо всех билетах, бронированиях, взаиморасчетах, регистрации пассажиров. За каждое бронирование такой провайдер получает определенную плату. Соответствующие вычислительные комплексы, серверы и базы данных таких систем, по замыслу чиновников, должны находиться на территории РФ, а сам оператор также должен быть зарегистрирован в России.

Плата операторам таких систем в России составляет примерно 100 руб. за сегмент. Если взять за основу прошлогодние данные по пассажиропотоку (105 млн в год), то получатся, что

ежегодный объем российского рынка инвенторных систем составляет около 10 млрд руб.

Переход планируется осуществить с 1 января 2020 года.

В настоящее время крупнейшие российские авиакомпании работают с иностранными системами: «Аэрофлот» – с американской Sabre, S7 – постепенно переходит со швейцарской SITA на испанский Amadeus, через который также осуществляет бронирования «Уральские авиалинии». Лоукостер «Победа» работает с Navitair. Остальные, менее крупные перевозчики, в том числе Utair, работают с российской «Сирена-трэвел», созданная в прошлом году авиакомпания «Азимут» – с Национальной системой бронирования (НСБ) «Ростеха», которую госкорпорация разработала совместно с аэропортом «Внуково».

Применение нового требования Минтранса может привести к полной остановке деятельности российских авиакомпаний или длительной и затратной процедуре перехода в другие системы бронирования. Об этом заявил гендиректор авиакомпании «Сибирь» (входит в S7 Group) Владимир Объедков в письме к президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимиру Тасуну, пишут «Ведомости».

По его словам, российские системы не отвечают требованиям крупных авиакомпаний. Так, «Аэрофлот» входит в глобальный авиационный альянс Sky Team, а S7 — в One World. Российские системы бронирования технически не могут обеспечить работу в альянсах, признают менеджеры «Сирена-трэвел» и НСБ, однако добавляют, что теоретически их можно будет доработать в течение года, если будет соответствующий заказ.

Есть другой вариант — перенос глобальными игроками рынка информационных баз данных на территорию РФ, однако, как отмечает один из топ-менеджеров международного провайдера,

такие крупные международные компании, как Sabre и Amadeus могут просто не захотеть инвестировать сотни миллионов долларов ради выполнения требований российского правительства.

Правда, топ-менеджер авиакомпании – клиента Amadeus отмечал, что этот игрок теоретически рассматривает возможность локализации в России.

Если, отмечает Объедков, «Уральские авиалинии» и «Победа» могут легко перейти к российскому провайдеру, то «Аэрофлот» или S7 могут столкнуться с серьезными убытками. Кроме того, полностью исчезнет возможность взаимодействовать с партнерами по One World, а если иностранные авиакомпании-партнеры не смогут продавать билеты на внутренние рейсы S7 – в год перевозчик потеряет не менее 5 млрд руб. выручки.

Представитель «Аэрофлота» от комментариев отказался. Представители S7, Sabre и Amadeus на запросы «Ведомостей» не ответили.

В Минтрансе заверяют, что в настоящее время ведомство совместно с ведущими авиакомпаниями и АЭВТ проводит работу по уточнению требований к системе оформления воздушных перевозок. При этом регулируется только оформление внутренних перевозок, международные перевозки будут по-прежнему выполняться в соответствии с установленными международными правилами, уточнил представитель министерства.

Между тем, локализация систем бронирований в России до этого обсуждалась в полуинертном режиме, некоторые игроки отмечают, что этот процесс активизировался после создания НСБ. В документе подчеркивается, что постановление правительства разработано в том числе в целях защиты суверенитета России. Система бронирования должна быть защищена от блокирования извне даже самим владельцем программного обеспечения.

Три года назад авиакомпаниям удалось «отбиться» от требования хранить данные пассажиров в России, когда вступил в силу «закон Яровой» — поправки в закон «О защите персональных данных». Тогда АЭВТ поясняла, что данные требования невыполнимы и могут остановить продажи билетов через интернет. Теперь перевозчики могут столкнуться с новыми сложностями.