Золотой самолет: что не так с МС-21

Новый среднемагистральный российский гражданский лайнер МС-21 скоро будет оснащен отечественным двигателем ПД-14, сообщили на этой неделе в Минпромторге. Силовая установка получила сертификат типа от Росавиации, в 2019 году он должен быть подтвержден в Европейском агентстве по авиационной безопасности (EASA).

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По словам главы ведомства Дениса Мантурова, одновременно будут осуществляться испытания самолета МС-21 с новым двигателем. Ожидается, что производитель лайнеров, корпорация «Иркут», до конца года получит три серийных ПД-14 от »ОДК-Пермские моторы» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, подконтрольную Ростеху).

Программа ПД-14 уже влетела в копеечку. На нее потрачено около 70 млрд руб., в основном средства выделяли из бюджета, отмечали источники «Ведомостей».

Но установка отечественных двигателей на новые лайнеры необязательно приведет к удешевлению их себестоимости, а по факту может даже увеличить стоимость владения судном, рассуждает эксперт Высшей школы экономики Федор Борисов.

«Я не думаю, что его стоимость ПД-14 будет очень уж низкой. А с учетом того, что на него пока нет спроса за рубежом его себестоимость может быть даже выше, чем у конкурентов», — добавляет эксперт.

В ОДК подчеркивают, что уже «проведены предъявительские испытания первых двух двигателей, предназначенных для проведения летных сертификационных испытаний самолета МС-21».

В настоящее время на МС-21 устанавливаются американские двигатели PW1000G. Два лайнера с такими двигателями сейчас проходят летные испытания — один с прошлого года летает в подмосковном Жуковском, второй — впервые поднялся в воздух в мае этого года. Предположительно, первый самолет с отечественным двигателем может быть собран только в следующем году.

Между тем, ранее анонсировалось, что уже в 2019 году МС-21 пройдет сертификацию и начнется его серийное производство. А на 2020 год намечены первые поставки самолета заказчикам.

Сроки эти пока никто не менял, но сам лайнер еще ни разу официально не был представлен ни на одном из международных авиасалонов. Даже на МАКСе в 2017 году МС-21 присутствовал в виде стендового образца.

В прошлом году президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь обещал, что МС-21 будет представлен на одной из крупных авиавыставок в первой половине 2018 г. Вице-президент корпорации «Иркут» (разработчик и производитель МС-21) по маркетингу и продажам Кирилл Будаев позже отмечал, что скорее это произойдет ближе к середине года.

«Мы бы ориентировались на второй квартал следующего года», — говорил он еще в ноябре 2017-го.

Впрочем, из-за санкций и бюрократических сложностей на международных авиасалонах, особенно в Европе, российская делегация с каждым годом все менее представительна, а самолеты и технические разработки присутствуют в лучшем случае в виде макетов. Так, прошел для России Ле-Бурже в прошлом году и Фарнборо в этом.

«В такой ситуации лучше сделать ставку на широкое присутствие на других площадках, прежде всего азиатских, ближневосточных и, конечно, на домашнем МАКС»,

— отмечает исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Правда, конкуренция на других рынках не менее жесткая. Китай сейчас выходит на выпуск собственного магистрального авиалайнера C919 - прямого конкурента МС-21. ОАК ранее отмечала интерес к МС-21 со стороны Венгрии, Бангладеш и Индии.

В сентябре вице-премьер по ОПК Юрий Борисов говорил, что «сейчас уже сформирован стартовый портфель из 175 твердых заказов, по всем твердым контрактам получены авансы. Общий объем поставок планируется около 870 самолетов, из которых более 50 процентов будет поставляться российским авиакомпаниям».

Реальных зарубежных интересантов у МС-21 немного. Посол России в Сирии Александр Кинщак отмечал, что Дамаск ведет переговоры о возможных покупках этого лайнера у России. Предварительное соглашение о намерениях на 10 судов заключила перуанская авиакомпания Peruvian Airlines.

Еще в 2017 году интерес проявляла Interjet и даже подписала с ОАК протокол о поставках до 10 авиалайнеров. Однако неизвестно, как будет воплощаться это намерение, особенно после многочисленных проблем с эксплуатацией российского SSJ100, создавших отрицательное реноме нашему авиапрому. В первую очередь, из-за нерешенных проблем с постпродажным обслуживанием. И будут ли учтены ошибки «Суперджета» в случае с МС-21 пока не ясно.

Зато известно, что траты на МС-21 растут. В сентябре Юрий Борисов отмечал на совещании на Иркутском авиационном заводе, что «общая стоимость проекта составит до 2025 года порядка 465 млрд рублей». В 2008 году проект оценивался в 125 млрд рублей.

В августе Юрий Слюсарь в интервью газете «Ведомости» отмечал, что 100 млрд рублей составит программа технического перевооружения предприятий, участвующих в программе МС-21.

На рост расходов обратили внимание и в Счетной палате РФ. Аудиторы выявили, что в 2017-м совокупная стоимость работ по МС-21 выросла до 284 млрд рублей с дефицитом финансирования в 107 млрд рублей. Дефицит операционной деятельности «Иркута» при этом, по оценке аудиторов, которую приводил в сентябре «Коммерсант», достиг 198 млрд рублей.

Таким образом, по подсчетам Счетной палаты, общая стоимость проекта достигла 438 млрд рублей, из которых уже потрачено 158,3 млрд рублей, еще 279,1 должны быть вложены в период с 2018 по 2025 гг.

Эксперты отмечают, что к росту расходов привела совокупность факторов, в том числе рост инфляции, валютного курса (немало комплектующих и материалов все же закупаются за рубежом), потребность в модернизации производств.