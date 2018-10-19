Сценарий катастрофы: как Россия откажется от доллара

Нашумевший план правительства по дедолларизации российской экономики на этой неделе был засекречен. Как рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев, он находится под грифом «Для служебного пользования».

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«Все меры, которые можно было озвучить, были озвучены», - цитировали господина Моисеева информагентства.

Замминистра пообещал, что план будет представлен премьеру Дмитрию Медведеву после того как Минфин, Минэкомики и Центробанк устранят разногласия по поводу него.

«У нас разногласия технические есть между ведомствами сейчас. Мы быстро-быстро их дошлифуем»,- пообещал замминистра финансов.

При этом власти специально подчеркнули, что в плане не содержится нормы по запрету на хождение доллара внутри страны или по конвертации вкладов в рублевые.

Ранее планы властей по дедоллоризации российской экономики так сильно напугали наших сограждан, что они стали спешно снимать валютные вклады.

Напомним, в сентябре в интервью телеканалу Bloomberg глава ВТБ Андрей Костин заявил о том, что российский банковский сектор сможет справиться с последствиями введения США новых санкций,подразумевающих введение ограничений на транзакции с новым российским госдолгом и запрет на долларовые расчеты с использованием корсчетов в США для российских госбанков (Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, Газпромбанка, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Банка Москвы).

Пытаясь снизить накал страстей и успокоить граждан, Костин заявил, что «все клиенты всех банков смогут получить назад свои деньги». Но оговорка «как это будет сделано, в какой валюте — уже другой вопрос» дала поводы для различных спекуляций.

Впоследствии чиновники поспешили пояснить населению, что россияне неправильно поняли термин «дедолларизация», а банки - термин «девалютизация». Имелся в виду только уход от доллара в системе международных расчетов, а вовсе не принудительная конвертация валютных вкладов граждан, убеждали россиян.

То, что оговорку Костина граждане восприняли буквально, показывает то, как стремительно россияне побежали в банки изымать валютные вклады.

Так, только в сентябре валютные депозиты населения в Сбербанке в сентябре уменьшились на $900 млн, или на 2,6%, следует из расчетов исследовательской компании Frank RG на основе опубликованной 5 октября отчетности крупнейшего российского банка.

Планы по деллоризации напугали и бизнес.

«Мы не хотим в этом плане вдруг увидеть переводы счетов и ограничения валютных операций. Понимаете, не хотелось бы, что бы мы жили в осажденной крепости, когда дедоларизация придет естественным путем», - заявил недавно глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Экономисты говорят, что полный запрет доллара станет тяжелым ударом для российской экономики.

«Заморозка валютных вкладов граждан или принудительная конвертация их в рублевые существенной помощи российской экономике не окажет, а вот негативные последствия в виде существенного роста социальной напряженности в таком случае будут просто неизбежны.

Один намек со стороны руководства страны, что подобная конфискационая реформа возможна (а это будет именно конфискационая реформа, которых россияне за последнее столетие пережили уже несколько), вызовет панический отток денежных средств не только с валютных вкладов, но и с рублевых. А это попросту обвалит банковскую систему государства», - комментирует аналитик компании «Финам» Алексей Коренев.

Между тем примеры, когда бы страна полностью отказалась от расчетов в долларах, уже не кажутся фантастическими. Они уже есть. Венесуэла отказалась от продажи доллара на валютном рынке, заявил на этой неделе вице-президент страны Тарек Эль-Айсами.

Причиной такого решения стали санкции, введенные США в отношении республики.

Как заявил Эль-Айсами, слова которого цитирует агентство «РИА-Новости», ограничительные меры «блокируют возможность продолжения торговли американским долларом на валютном рынке Венесуэлы».

Теперь вместо доллара в Венесуэле будет использоваться евро.

«Те санкции, которые анонсированы против России, намного более щадящие, чем против Венесуэлы. Они не предполагают полного запрета на обращение доллара внутри страны и во внешней торговле, они всего лишь потенциально накладывают ограничения на расчеты в долларах для госбанков. Так происходит в том числе потому, что роль России в мировой политике намного масштабнее, чем Венесуэлы, и США не придет в голову настолько обострять отношения», - комментирует ситуацию генеральный директор финансовой компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

Если предположить, что доллар больше не будет иметь обращения в России и во внешней торговле, это будет означать, в первую очередь, социальную катастрофу: невозможно будет, например, закупать лекарства и компоненты для них,

рассуждает эксперт.

Также невозможно будет закупать многие импортные товары, которые участвуют в производственных цепочках в России.

«Это будет моментальный возврат в каменный век во внешней торговле и резкое падение курса рубля к доллару, появление черного рынка валюты и всей той преступности, которая вокруг этого рынка живет», - говорит эксперт.

Что касается принудительной конвертации вкладов, то это весьма специфическая мера, но относительно недавно она была применена в Аргентине. Аналогичная ситуация была в одном из латвийских банков. Поэтому совершенно фантастической ее назвать, к сожалению, нельзя, констатирует Шустов.

При этом, по словам Владимира Рожанковского, эксперта «Международного финансового центра», принудительная конвертация российских евробондов в рублёвые облигации в случае усиления санкций «более чем вероятна».

В целом санкции превратились сегодня в инструмент экономического давления, и кто знает, до какого безумия могут дойти власти двух стран в ходе торговых войн, в критической ситуации интересами населения жертвуют в первую очередь, напоминает Александр Шустов.