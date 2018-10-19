Торговый маршрут: Путин взял Ташкент инвестициями

Порядка 800 торгово-инвестиционных соглашений и меморандумов на $25 млрд были подписаны между РФ и Узбекистаном в рамках первого межрегионального форума двух стран, который 19 октября проходил в Ташкенте при участии лидеров Владимира Путина и Шавката Мирзиеева.

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Россия и Узбекистан подписали также программу экономического сотрудничества на 2019-2024 годы. Для ее реализации разработаны план мероприятий (15 разделов и 82 пункта) и перечень из 109 перспективных проектов.

«Как вы видели, подготовили целую программу сотрудничества по самым различным направлениям, которая на первом этапе составляет $25 млрд»,

— сказал Путин, добавив, что накопительный эффект у программы гораздо больше, поскольку будет включать в себя прибыль и создание дополнительных рабочих мест. В последнее время, продолжил президент, в Узбекистане происходят серьезные изменения, которые позволяют вывести сотрудничество Москвы и Ташкента на новый уровень.

«Объем накопленных российских инвестиций в узбекскую экономику приближается к $9 млрд, но я считаю, что это только начало», — сказал он. Сейчас, по словам Путина, в Узбекистане зарегистрировано более 1 тыс. предприятий с участием капитала из России.

«Условия, которые (созданы) президентом Мирзиеевым для работы российских экономических операторов, дают основание полагать, что это тоже только первые шаги в совместной работе», — подчеркнул он. Для развития сотрудничества решено также создать совместную комиссию под руководством премьер-министров.

«У нас сотрудничество развивается по всем направлениям», — констатировал в свою очередь президент Узбекистана. Среди сфер взаимодействия он выделил военно-техническое сотрудничество, науку, образование и культуру, а также обратил внимание на проект строительства АЭС в Узбекистане.

Узбекистан сейчас занимает четвертое место по объему торговли с Россией среди государств СНГ. В прошлом году двусторонний товарооборот вырос на 34%. За девять месяцев текущего года, по словам Мирзеева, этот показатель прибывал по 30%, и к концу года он, как ожидается, составит $6 млрд. «Такого у нас никогда не было, когда планировали, у нас была цифра $5 млрд», — заметил узбекский президент. Следующая цель — $10 млрд.

Последние два года интерес российских компании к работе в Узбекистане растет. После смерти в сентябре 2016 года Ислама Каримова, возглавлявшего республику с 1991 года, президентом стал Шавкат Мирзиеев, и Ташкент и Москва начали наращивать сотрудничество.

Мирзиеев посещал Россию с государственным визитом в апреле 2017 года. Всего же, начиная с сентября 2016 года, у президентов двух стран состоялось шесть встреч, включая сентябрьскую в рамках саммита СНГ в Душанбе.

Расширение российского присутствия Ташкент приветствует. Еще в августе чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов отмечал, что объем привлеченных в Узбекистан инвестиций из РФ за первое полугодие 2018 года составил порядка $591 млн. С начала года, по его словам, в республике были открыты 114 предприятий с российским капиталом.

«В последующие два года запланировано к реализации 14 отраслевых проектов с участием российских компаний на общую сумму $9,8 млрд», — заявил Ашрафханов.

В пятницу Путин и Мирзеев посредством телемоста участвовали в церемонии старта проекта сооружения первой АЭС в Узбекистане.

Правда, речь пока идет не о строительстве, а только лишь о начале инженерных изысканий для выбора площадки строительства будущей АЭС. Когда начнется непосредственно стройка и как возведение АЭС в республике будет финансироваться, не уточняется.

Межправительственное соглашение между Россией и Узбекистаном о строительстве АЭС в Навоийской области Узбекистана было подписано в сентябре текущего года в Москве. Проект строительства АЭС предполагает строительство двух энергоблоков. Первый энергоблок станции планируется запустить до конца 2028 года.

Юрий Мельников, старший аналитик по электроэнергетике Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» поясняет, что сейчас основой энергетики Узбекистана являются газовые ТЭС, генерирующие до 80% электрической энергии, остальное вырабатывают гидроэлектростанции.

На этом фоне строительство АЭС может дать Узбекистану такие преимущества, как диверсификацию энергобаланса, альтернативное использование высвобождающегося на ТЭС газа, развитие компетенций в технологической цепочке атомной промышленности, создание высококвалифицированных рабочих мес.

«С другой стороны, подобная АЭС прибавит к мощности станций Узбекистана сразу 20%. Возможности экспортировать электроэнергию в сопредельные страны ограничены, так что основным вызовом будет успех в конкуренции с гидро-, солнечной и ветряной энергетикой, а также с газом», - считает эксперт.

«Мы намерены и дальше двигаться в таком же темпе, будем все делать для того, чтобы расширять базу нашего взаимодействия, в том числе — за счет регионального сотрудничества», — заверил в пятницу Путин.

Для России прощение долга ($865 млн были списаны в 2016 году) и стимулирование инвестиций в Узбекистан — это чисто политический проект,

отмечает директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. РФ заинтересована во внутренней стабильности в республике по нескольким причинам.

Во-первых, оттуда в Россию идет поток мигрантов, и при падении уровня жизни в Узбекистане этот поток всегда резко возрастает, что не совсем в интересах России, отмечает эксперт. Кроме того, Узбекистан с точки зрения внешней политики закрывает Россию и Казахстан от Афганистана, выступает неким буфером, и важно, чтобы он функционировал исправно — на это не жалко любых денег, добавляет он.

Кроме того, Россия вынуждена конкурировать за присутствие в Узбекистане с Китаем и США. Основным прямым инвестором Узбекистана в первом квартале 2018 года стали США, подсчитал республиканский Центробанк. Из опубликованной статистики следует, что 28% от всего объема прямых инвестиций в объеме $4,3 млрд, поступивших в Узбекистан за три месяца, приходятся на долю США.

Второе место делят Китай и Великобритания — по 10% инвестиций. На третьем месте — офшор, Британские Виргинские острова с 8%. Доля России – всего 6%.

Узбекистан будет традиционно проводить многовекторную политику, чтобы использовать весь потенциал от открытия своего рынка миру, и «не уйдет» однозначно, например, под США, уверен Ярослав Лисоволик из Евразийского банка развития.

«Узбекистан при президенте Мирзиееве действительно начал проводить более открытую политику, не только в отношении США. Ташкент открывается для многих стран, в том числе для России, стремится к членству в ВТО», — говорит он.

Узбекистан вынужден открываться в том числе из-за отсутствия выхода на глобальные рынки через Каспий и Аравийское море. «По этой причине мы увидим повышательную тенденцию в товарообороте Узбекистана с соседями и со странами Евразийского союза», — считает Лисоволик.