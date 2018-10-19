Зачистка банков: минус две лицензии

ЦБ выявил утрату капитала АО «ВостСибтранскомбанк» на 98%, а также снижение нормативов достаточности собственных средств до критических значений, говорится в сообщении регулятора, которое было опубликовано в пятницу 19 октября. Это некрупный банк, входящий в третью сотню российских банков (305-е место).

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По данным Центробанка, в кредитной организации долгое время проводились «схемные» и непрозрачные для надзорного органа сделки, направленные на поддержание собственного капитала.

«Кроме того, кредитной организацией осуществлялись «фиктивные» операции, целью которых являлось сокрытие значительной недостачи денежных средств в кассе и вывод высоколиквидных активов в размере более 130 млн рублей с ущербом для кредиторов и вкладчиков», — сообщает Банк России.

В результате у АО «ВостСибтранскомбанк» возникли «проблемы», которые объясняются незначительным запасом собственного капитала и «фактическим отсутствием источников их увеличения для покрытия убытков». При этом «руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности», говорится в сообщении ЦБ. Перед отзывом лицензии Банк России девять раз в течение последних 12 месяцев применял в отношении АО «ВостСибтранскомбанк» меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств населения.

В пятницу вместе с отзывом лицензии регулятор пригрозил передать информацию об операциях банка, «имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний», в правоохранительные органы.

В банк назначена временная администрация. При этом уточняется, что иркутский банк является участником системы страхования вкладов. «Предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика», — говорят в Банке России.

Другой пострадавший в пятницу банк — московский КБ «Риал-кредит». По величине активов он занимал 417-е место в банковской системе страны. ЦБ сообщил, что «ключевым направлением бизнес-модели КБ «Риал-кредит» являлось получение комиссионных доходов от проведения валютно-обменных операций и денежных переводов физических лиц». При этом кредитный портфель в общей структуре активов банка занимал не более 17% и характеризовался низким качеством — около 50% выданных ссуд относились к категориям проблемных и безнадежных.

Кроме того, по данным ЦБ РФ, в третьем квартале текущего года финансовым учреждением «в значительном объеме осуществлялись сомнительные транзитные операции с целью конечного обналичивания денежных средств». Перед отзывом лицензии ЦБ трижды за год применял «меры надзорного воздействия».

С начала 2018 года ЦБ уже отозвал лицензии у порядка сорока кредитных организаций. Банк России занимается расчисткой банковского сектора от проблемных игроков с 2013 года.

С тех пор регулятор отозвал лицензии у более чем 350 банков, среди которых не только мелкие, но и средние и даже крупные кредитные учреждения. В 2016 году глава Центробанка Эльвира Набиуллина докладывала президенту РФ Владимиру Путину, что порядка 70% случаев отзыва лицензий у банков РФ связаны с нарушением закона о борьбе с отмыванием преступных доходов.

«Вторая причина, по которой мы отзываем лицензии, это то, что банк активно вовлечен в проведение сомнительных операций, то есть обслуживает теневую экономику, криминальную экономику. Надо сказать, что когда мы отзывали лицензии, в 70% случаев одним из оснований — или единственным — было то, что нарушался закон о борьбе с отмыванием преступных, незаконных доходов», — говорила тогда Эльвира Набиуллина.

Другая причина санкций со стороны ЦБ менее криминальная. «Если организация утратила капитал и финансово несостоятельна, ее нельзя оставлять на рынке, потому что если она продолжает привлекать вклады населения, брать деньги у бизнеса, то масштаб проблемы только увеличивается, то есть потери разрастаются», — объясняла она.

В марте 2017 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала понять, что зачистка банковского сектора будет продолжаться два-три года. К моменту завершения процесса оздоровления российского банковского сектора отзыв лицензии ЦБ у кредитных организаций станет экстраординарным событием, уверяла глава Банка России. «Для Банка России очищение банковской системы от недобросовестных, неустойчивых и, к сожалению, нередко криминальных игроков — ключевой приоритет», — сказала глава Банка России. Пока же объявления об отзывах лицензии ЦБ обычно публикует по пятницам.