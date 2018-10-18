По уши в долгах: Украина отдаст кредиторам треть бюджета

Верховная рада Украины приняла в первом чтении бюджет страны на 2019 год. Предполагается, что доходы составят 1,008 трлн гривен, расходы — 1,094 трлн гривен, дефицит — 89,989 млрд грн или 2,3% ВВП.

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В законопроект заложен рост экономики на 3% (МВФ недавно снизил прогноз по росту ВВП Украины на следующий год с 3,3% до 2,7%), инфляция в 7,4%, а также рост минимальной заработной платы с 3723 гривен до 4173 гривен.

Дефицит в запланированных пределах соответствует требованиям Международного валютного фонда. Теперь парламенту необходимо в максимально сжатые сроки принять закон в оставшихся чтениях, чтобы МВФ имел возможность еще до конца этого года запустить новую программу кредитования Украины.

Миссия фонда работала в Киеве в сентябре, но после ее отъезда никаких обнадеживающих заявлений сделано не было. Неофициально сообщалось, что украинским властям необходимо выполнить два основных требования: снизить дефицит бюджета и принять его осенью, а не в декабре, как обычно, а также повысить цены на газ для населения.

Текущая программа кредитования предполагает, что МВФ выдаст Украине $17,5 млрд. На данный момент страна получила $8,7 млрд. Последний транш в размере $1 млрд был перечислен в середине весны 2017 года. По словам источников, стороны обсуждали закрытие старой программы и открытие новой — на сумму порядка $10 млрд.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее неоднократно говорил, что без кредита МВФ страну ждет дефолт.

«Я первый за то, чтобы уменьшать цены на ресурсы. Невыполнение требований поставит Украину на грань дефолта. Мы хотим кризиса? Я не кризисный премьер, а антикризисный. Я сделаю все, чтобы защитить людей, снизить инфляцию», — заявил Гройсман.

По оценке премьер-министра, Украина должна погасить $33 млрд госдолга в ближайшие пять лет. Он говорил также, что обслуживание госдолга ежегодно обходится Украине в 5% от ВВП. По подсчетам Минфина Украины, выплаты по госдолгу в 2019-2020 годах составят $31,3 млрд. Из них на внешние платежи придется почти половина этой суммы — $14,4 млрд.

По данным Нацбанка Украины, по итогам второго квартала этого года внешний долг госсектора составил $38,1 млрд., а с учетом внутренних заимствований он превышает 70% ВВП. МВФ прогнозирует, что в следующем году он снизится до 68,8%. Но это снижение дорого обойдется стране.

«У нас бюджет следующего года будет составлять один триллион двести миллиардов гривен, и от этой суммы нам нужно отдать 427 млрд гривен, то есть третью часть бюджета», — заявил Владимир Гройсман в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Украинский премьер объяснил, что Украина является «заложницей» МВФ. «Для того, чтобы продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом, Украина должна отдать долги, которые были накоплены с 2006 по 2010 годы», — подчеркнул он.

Здесь премьер несколько схитрил и посчитал выплаты по долгам от размера сводного бюджета (1,3 трлн гривен), а не от бюджета центрального правительства. Если считать от него, то долговое бремя будет еще выше.

Председатель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан ранее говорил, что необходимость возврата долгов значительно уменьшит возможности бюджета для осуществления социально-экономических расходов.

Причина в том, что «более 40% доходов государственного бюджета надлежит направить на погашение и обслуживание государственного долга», пояснял главный аудитор Украины.

Что касается цен на газ, то первоначально МВФ, по неофициальной информации, хотел, чтобы они выросли с 18 октября. Но сейчас украинские СМИ сообщают, что повышение отложили на конец месяца. По всей видимости, согласован рост тарифа на 23,5%. Но каким он будет на самом деле, в текущих реалиях никто гарантировать не может.

В Счетной палате при этом отмечают, что, несмотря на предполагаемый рост тарифов на газ, в бюджете сокращены на 15,9 млрд гривен или 21,2% расходы на предоставление населению субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

«Эти данные свидетельствуют об уменьшении количества семей, которые получат жилищные субсидии. В этой ситуации средства, которые выделяются на субсидии, нужно максимально эффективно использовать. Чтобы не было случаев, когда люди, которые имеют право на субсидию и ее действительно нуждаются, не попадают в реестр субсидиантов, в то же время в нем продолжают быть недобросовестные получатели субсидии, которые, декларируя доход нулевой, к примеру, покупают новенькую машину», – отметил Валерий Пацкан.