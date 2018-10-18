Затишье перед бурей: нефть упала ниже $80

Высокая волатильность на нефтяном рынке сохраняется. Еще две недели назад баррель североморской марки Brent поднимался выше $86, а к началу этой недели снизился почти до $80. 18 октября нефть упала практически на 2%.

К 19:00 мск ноябрьский фьючерс торговался на Лондонской бирже ICE на уровне $78,8.

К 21:50 рынок отыграл часть позиций — баррель подорожал до $79,47.

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Давление на котировки оказали данные о росте запасов сырой нефти в США выше прогнозов рынка, обращает внимание главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Так, товарные запасы нефти в США за неделю выросли сразу на 6,49 млн баррелей. При этом ранее Американский институт нефти (API) сообщал о снижении запасов на 2,13 млн баррелей, а эксперты прогнозировали рост в пределах 1,88 млн баррелей. Местные аналитики связывают такую динамику с продолжающимся ростом сланцевой добычи на фоне исчерпаемости ресурса для экспорта.

Во многом ситуация с запасами сырья в США сейчас аналогична осени 2017 года: ураган «Майкл», как и в свое время «Ирма», оказывает двойное влияние на цены. Во-первых, стихия задела американскую нефтяную инфраструктуру, определив вынужденное наполнение запасов сырья, во-вторых, с завершением ураганной активности нефтедобытчики возвращаются к работе, восстанавливая порядка 300 тыс. б/с «законсервированного» на время урагана производства, отмечает Покатович.

Минэнерго США прогнозирует дальнейшее увеличение добычи на сланцевых месторождениях в ноябре почти на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) до 7,71 млн б/с.

Скорее всего, США намеренно наращивают добычу нефти в преддверии второго раунда санкций в отношении Ирана. Ограничения, которые ожидаются 4-5 ноября, будут касаться финансового и топливно-энергетического комплекса Исламской республики и напрямую затронут экспорт нефти из страны.

В контексте общемировой добычи этого роста достаточно для того, чтобы удовлетворить рост спроса на нефть — но недостаточно, чтобы сбалансировать Иран и Венесуэлу, где добыча также может продолжать падать, отмечает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

В апреле 2018 года Иран экспортировал 2,5 млн б/с, однако по состоянию на конец августа объемы снизились на 0,7 млн баррелей в сутки или 27%. Тегеран уже был в подобной ситуации санкций и может начать вновь маскировать свои танкеры, но это не позволит сохранить экспорт даже на текущих отметках, уверен аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Продажи сырья могут опуститься еще на 0,5 млн б/с, до 1,3 млн баррелей в сутки - до значений, которые были до заключения ядерной сделки.

Крупнейшими покупателями иранской нефти считаются Китай и Индия, кроме того, Тегеран поставлял черное золото нефть на другие рынки АТР, в Европу и Турцию. США под угрозой вторичных санкций ранее потребовали от всех участников отказаться от импорта иранской нефти. По данным Reuters, экспорт нефти из Ирана в начале октября упал до 1,33-1,5 млн б/с. Покупать нефть у Тегерана уже отказались Франция и Республика Корея, поставки еще идут в Китай, Индию и Турцию.

15 октября ситуацию с добычей нефти глава Минэнерго РФ Александр Новак обсуждал с иранским коллегой, министром нефти Ирана Бижаном Намдаром Зангане.

По словам российского министра, «страны выступают за создание стабильных и предсказуемых правил игры в нефтяном секторе».

Россия и Иран реализуют программу нефть в обмен на товары через «Промсырьеимпорт». Эта схема была создана еще во времена прошлых антииранских санкций. Иранская нефть таким образом перепродается на другие рынки, а полученные средства Тегеран используется для закупки российских технологий и товаров. Однако объем таких продаж относительно невелик — 100 тыс. б/с — и вряд ли может оказать серьезное влияние на глобальный рынок.

Не стоит забывать и про Венесуэлу, где вследствие как внутренних, так и внешних причин добыча снижается уже практически два года. Саудовской Аравии, США и России будет не так уж и просто «заполнить дыру» в предложении, так что цены имеют все шансы на рост, напоминает Мащенко.

Кроме того, эксперты всерьез беспокоятся за экономику главного потребителя топлива — КНР, где назревают серьезные проблемы, и именно поэтому стоимость сырья в данный момент снижается. Если страхи по поводу кризиса в Китае не оправдают себя, то нефть вполне может взлететь до $100 за баррель, ну а если нет, то на рынке может начаться очередной нисходящий тренд длиной в десятки месяцев, полагает аналитик.

С фундаментальной точки зрения цена может упасть — и ниже $70, и даже ниже $60, учитывая, что большинство компаний-производителей успели адаптироваться к цене $50-60 за баррель за счет снижения издержек,

обращает внимание Маринченко. Однако на фоне политических пертурбаций, а также сокращения свободных производственных мощностей относительно высокий уровень цен, скорее всего, сохранится в ближайшее время, добавляет он.

Восходящий ценовой тренд в нефти будет поддерживаться геополитической неопределенностью вокруг Ирана из-за возобновления санкций против Исламской республики со стороны США, а также политической нестабильности во многих важных нефтедобывающих центрах Африки — в первую очередь, Ливии и Нигерии, обращает внимание эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Неопределенности рынку добавила и ситуация с пропажей журналиста в посольстве Саудовской Аравии в Турции, а точнее угроза ухудшения дипотношений между Эр-Риядом и Вашингтоном. И хотя большинство экспертов сомневаются, что дойдет до острого конфликта в этом вопросе, реакция американского президента заставляет задуматься. Дональд Трамп 17 октября заявил в эфире американских телеканалов, что пресса «зря приписывает мне попытку замять конфликт ввиду наличия больших взаимных финансово-экономических интересов. Это не так, и дело будет расследовано самым тщательным образом».

По мнению экспертов, сейчас инвесторы заняли выжидательную позицию: всем важно понимать, что будет с рынком в ноябре и куда дальше пойдет кривая спроса и предложения, какие решения могу принять политики. Вместе с тем на рынке присутствует и фундаментальное давление на котировки.

Инвесторы вновь обращают внимание на данные спроса и предложения после заявлений МВФ о замедлении мировой экономики в ближайшей перспективе и прогнозов ОПЕК и МЭА, свидетельствующих о понижении прогнозных оценок роста мирового спроса на нефть, отмечает Антон Покатович.

Прогнозные данные картеля о спросе на нефть ОПЕК в 2019 году определяют объем в 31,79 млн б/с, в сентябре картель добывал 32,76 млн б/с. Если предположить, что добыча картеля в следующем году не вырастет, а просто останется на текущих уровнях, то на рынок будет поступать порядка 1 млн б/с «профицитного» производства.

Этого будет достаточно для возвращения мировых запасов нефти к росту, предупреждает аналитик. Переизбыток нефти может вновь запустить понижающий тренд на рынке.

Ноябрь принесет ответ еще на один вопрос: продолжат ли члены сделки ОПЕК+ сдерживать добычу нефти в следующем году. Встреча мониторингового комитета ОПЕК+, где будет подниматься этот вопрос, пройдет 10-11 ноября.

Учитывая складывающиеся тенденции на нефтяном рынке, участники ОПЕК+ с высокой степенью вероятности продолжат политику регулирования объемов добычи на мировом нефтяном рынке, полагает руководитель Центра аналитической информации ГК TeleTrade Сергей Лысаков.