Плохие компании: кому США запретят дружить с Ираном

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает новую стратегию войны в Сирии, в рамках которой предусмотрены санкции для российских и иранских компаний, занятых восстановлением этой страны. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на пять источников, знакомых с планом.

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Соединенные Штаты намерены ввести санкции в отношении компаний, которые восстанавливают сирийские регионы, контролируемые войсками Ирана и России, отмечают в телеканале.

«США также введут санкции против российских и иранских компаний, работающих над восстановлением Сирии», — рассказали в NBC.

По данным телеканала, в Америке не готовы к прямому столкновению с Ираном и поэтому рассматривают возможность усиления политического и экономического давления на иранские власти.

Накануне, 16 октября, Минфин США сообщил о том, что Америка ввела санкции против 20 иранских компаний и банков за поддержку ополчения Басидж в составе Корпуса стражей исламской революции.

В список попали такие крупные иранские банки, как Mellat, Parsian Bank, Sina Bank и Bahman Group.

Их обвиняют в предоставлении «миллионов долларов каждый год в виде дивидендов, беспроцентных займов и кредитных линий… на внутреннюю и внешнюю агрессию».

Как предполагает Минфин, финансирование осуществлялось также через иранский Mehr Eqtesad Bank.

В числе компаний, попавших под санкции США, инвестиционные компании. Они осуществляли финансовую, техническую и прочую поддержку компаниям, связанным со стражами исламской революции, утверждают в Америке.

Новые санкции США позволят блокировать активы Ирана на миллиарды долларов, цитирует агентство РИА «Новости» высокопоставленного представителя администрации США.

Сообщения о санкциях в отношении иранских компаний появились накануне второго этапа санкций Вашингтона против Исламской республики, в рамках которых будут заблокированы транзакции, имеющие отношение к углеводородному сырью, и транзакции, связанные с центральным банком Ирана.

Основная цель Вашингтона — свести на нет продажу Тегераном нефти. Иран является третьим по величине производителем «черного золота» среди стран ОПЕК (после Саудовской Аравии и Ирака).

Первый этап санкций против Ирана был введен США в августе.

В рамках летнего этапа санкции затронули автомобильный сектор, торговлю золотом и другими металлами. Осенний этап будет касаться преимущественно топливно-энергетического комплекса и транзакций иранского ЦБ.

При этом Иран уже обнародовал меры, которые собирается принимать для обхода американских санкций.

Власти страны заявили о желании обойти санкции с помощью создания криптовалюты. Департамент науки и технологий при правительстве разрабатывает национальную криптовалюту.

Предполагается, что токенизированный аналог иранского риала, в частности, будет использоваться для расчетов с местными коммерческими банками и будет способствовать укреплению курса национальной денежной единицы, а также стимулировать рост объема внутренних и внешних платежей.

«Если у страны есть криптовалюта, которая принимается в качестве средства платежа, вы не зависите от сервера, который может в любой момент выкинуть вас из системы. Биткоин независим от какого бы то ни было центрального сервера, поэтому если появится международно признанная национальная криптовалюта, которая будет включена в глобальную торговлю, – это будет большой шаг вперед. Это значительно уменьшит возможности США как монополиста на денежном рынке», — комментирует инициативу Ирана профессор Альфред Таудеc из Венского университета экономики и бизнеса.

Впрочем, он предвидит и проблемы. Если Иран выпустит свою криптовалюту, а другие страны откажутся принимать ее, эксперимент не сработает, добавляет Альфред Таудес.

Создание национальной криптовалюты не единственная антисанкционная мера.

В конце сентября глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по итогам министерской встречи в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке также заявила, что для расчетов с Ираном будет создан специальный механизм, который поможет обойти американские санкции.

Она отметила, что «страны-члены ЕС создадут юридическое лицо для проведения легальных финансовых транзакций с Ираном, это позволит европейским компаниям работать с Ираном в соответствии с европейскими законами».

«Мы считаем необходимым защищать иностранные компании, ведущие бизнес с Ираном. Мы считаем необходимым продолжать экспорт нефти и газа из Ирана», — заявила Могерини.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов пояснил, что Россия готова присоединиться к европейскому аналогу межбанковской системы передачи данных и осуществления платежей SWIFT.

«К тому, что США готовят в отношении Ирана, России или Сирии очередной блок санкций уже должно перестать удивлять, поскольку этот процесс носит и будет носить перманентный характер» , - резюмирует управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.